Economía

Autos 0 km: siguen los aumentos en septiembre pero también hay más descuentos y bonificaciones

Aunque la mayoría de las marcas aplicó subas en sus listas, cada vez más terminales e importadores apelan a promociones y rebajas puntuales para sostener las ventas

Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
Aunque muchos autos marcaron incrementos de precios, el mercado empezó a mostrar también mayores descuentos y bajas puntuales impulsadas por la necesidad de recuperar ventas. (Imagen ilustrativa Infobae)
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A pesar de la caída de ventas, que ya acumula un resultado negativo interanual del 13,3%, los precios de septiembre volvieron a mostrar ajustes en buena parte de los autos 0 km de las automotrices locales, que en su mayoría publican sus valores en pesos y no en dólares, y que deben lidiar mes a mes con la inflación y la cotización de la moneda norteamericana.

Sin embargo, esto no debería sorprender a los usuarios, ya que las propias automotrices se encargaron de anticipar esta situación en los últimos meses, cuando señalaban que el congelamiento de precios que se dio entre febrero y mayo inevitablemente tendría una corrección o actualización acorde al aumento de los costos de producción y comercialización del sector.

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Subas moderadas en la mayoría de las marcas

Toyota, la automotriz que habitualmente lanza primero su política comercial de cada mes, informó que aplicó un aumento del 1% para la gama Yaris hatchback y del 2% para los furgones y vans Hiace. El resto de los modelos mantiene su precio de agosto sin alteraciones.

Ford fue otra marca que aplicó un aumento mínimo y solo a un modelo: volvió a subir el precio de la pickup Maverick un 2%, vehículo que se importa de México y que se ve afectado por la suspensión del acuerdo comercial entre Argentina y ese país, razón por la cual debe absorber casi completamente el arancel extrazona del 35%. Paralelamente, en septiembre bajó el precio de la Ford Ranger Raptor un 2,3%, modelo importado de Tailandia.

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Ford Ranger
Las pickups más vendidas del mercado argentino no alteraron sus precios para septiembre.

Chevrolet, en cambio, fue una de las primeras marcas en anunciar aumentos generalizados a casi todos los modelos, aunque con incrementos bajos en la mayoría de los casos. Onix, Spin, la versión base de Tracker, la S10 cabina simple y la versión más accesible de cabina doble subieron un 1%; el resto de Tracker, Sonic y toda la línea Montana aumentaron un 1,5%; Silverado y Spark EUV, un 2%. No hubo incrementos para el resto de la gama de la pickup S10, Trailblazer y Captiva PHEV.

Renault comunicó incrementos mayores, que alcanzaron el 2% en casi todos los modelos, pero mantuvo sin aumentos los modelos discontinuados que se fabricaban hasta el año pasado en Santa Isabel, es decir Sandero, Stepway, Logan y la pickup Alaskan.

Volkswagen aún no comunicó oficialmente su lista de precios completa de septiembre, pero informalmente se supo que aplicará un incremento del 1,5% a los autos de pasajeros y SUV, mientras que la gama completa de la pickup Amarok se mantendrá sin aumentos.

Fiat Cronos
Stellantis fue la automotriz que aplicó los mayores aumentos en sus marcas. La mayoría de los modelos subió un 3,2%

Stellantis, entre subas y bajas

Stellantis fue una de las compañías que más aumentos volvió a aplicar este mes, con una mayoría de modelos con incrementos del 3,2%, otros con subas menores y algunos sin alteraciones.

Fiat subió ese 3,2% a las gamas Argo, Cronos, Pulse, Fastback, Strada, Toro y Titano, y un 3% a Fiorino. En cambio, dejó con apenas un 0,2% al Fiat Mobi, los modelos Abarth de Pulse y Fastback, las versiones Strada y Toro Volcano y las Titano de mayor equipamiento. El único modelo que no aumentó su precio fue el Fiat 600 Hybrid.

Peugeot también aplicó un 3,2% a la gama 208, pero introdujo cambios en el 2008 que generaron bajas de precio sustanciales e inéditas para este modelo. La versión base pasó de llamarse Active a Like y bajó un 3%; la Allure T200 2026 cambió a Allure T200 2027 y bajó un 2,6%; y la 2008 GT T200 2026 ahora se llama GT 2027 y bajó un 3,5%. El resto de los modelos aumentó un 1,8% en 408, 3008 y 5008, un 1,6% en Boxer y Expert, y un 3% en la nueva Partner.

En Citroën, se aplicó el 3,2% a toda la gama C3, Aircross y Basalt, un 3% al nuevo Berlingo europeo, un 1,8% a los C4 y C5 europeos y un 1,6% a los furgones Jumpy y Jumper.

Peugeot 2008
Las tres versiones del Peugeot 2008 bajaron de precio en septiembre

Por su parte, Jeep y Ram aplicaron un 3,2% a toda la gama Renegade, Compass y Commander, y no alteraron los precios en dólares de Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee. También subieron un 3,2% los precios de Dakota y Rampage, mientras que se mantuvieron sin cambios los valores de las RAM 1500 y 2500.

La diferencia dentro de Stellantis la hicieron las marcas de nicho. DS, la marca premium del grupo, aplicó una baja de entre 2,5% y 4,6% en los DS3, DS4 y DS7, aun cuando los tres modelos tienen sus precios publicados en dólares. En el caso de Leapmotor, no hubo modificaciones y se mantuvieron los mismos valores de agosto.

<b>Otras bonificaciones y descuentos</b>

Nissan volvió a aplicar varias bonificaciones de precio este mes, al tiempo que incrementó levemente los valores de otros modelos. La gama Versa, el Kicks de acceso, el Kicks intermedio y la Frontier de entrada subieron un 0,5%. El resto de los modelos de Kicks y Frontier no tuvo aumentos.

Sin embargo, la marca decidió bajar los precios de varios modelos por medio del sistema de bonificaciones que ya había aplicado en agosto, aunque ahora ampliando la nómina. Las bajas alcanzan al Sentra, entre un 11% y un 16%, y a la X-Trail, entre un 5% y un 13%.

Un automóvil sedán de color naranja metálico con techo negro estacionado sobre grava junto a una hilera de árboles
El vehículo Nissan Sentra integra la lista de modelos con bonificaciones comerciales anunciadas por la automotriz para el mes de septiembre.

Honda mantiene sus precios sin alteraciones, con la única novedad de un incremento del 1,2% en la WR-V, y precios promocionales para el Civic Advanced Hybrid a USD 54.000 y la CR-V Advanced Hybrid a USD 74.900.

Entre los importadores, que no modifican sus precios por tenerlos en dólares, MG comunicó una bonificación especial para el SUV MG ZS, que consta de un descuento de USD 2.000 para la versión Luxury y de USD 1.000 para la versión Comfort.

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