La Legislatura porteña aprobó la obligatoriedad escolar a partir de los tres años

El proyecto fue aprobado por todo el recinto (Imagen ilustrativa Infobae)

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad la obligatoriedad de la sala de tres años y estableció que el sistema estatal deberá ofrecer educación inicial universal y gratuita desde los 45 días de vida. La norma, impulsada por la legisladora Manuela Thourte (Ciudadanos Unidos/UCR), amplía un año la escolaridad obligatoria, que hasta ahora comenzaba a los cuatro, y fija la expansión de las Escuelas Infantiles como eje de la nueva política.

El Poder Ejecutivo porteño será la autoridad encargada de adecuar la red educativa para garantizar una vacante a cada familia que la solicite. El texto también prevé una reorganización territorial de la oferta, con el objetivo de reducir las diferencias de cobertura entre barrios y reforzar la presencia estatal en las zonas que registran mayores dificultades de acceso, en especial en el sur de la Ciudad.

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“Con esto, nosotros lo que queremos es garantizar el mismo inicio para todos los chicos, que ellos puedan ir al jardín significa una educación de calidad para todos”, afirmó la autora del proyecto a Infobae, luego de la sesión.

Y agregó: “Este es un proyecto de ley que yo presenté en el año 2024 y que volví a representar este año porque los proyectos vencen a los dos años, y a partir de este año presentaron otros dos proyectos de ley de otros bloques, del PRO y del peronismo, y a partir de eso hubo consenso para tratarlo, así que lo pudimos aprobar hoy”.

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Puntos centrales

La ley define la obligatoriedad como una responsabilidad compartida entre las familias y el Estado para asegurar la concurrencia desde la sala de tres. La universalidad, en cambio, refiere al derecho de cualquier familia a acceder a una vacante estatal para niñas y niños desde los 45 días de vida, siempre que lo requiera.

La iniciativa plantea que el nivel inicial debe incluir contenidos vinculados con la oralidad, la alfabetización temprana, las ciencias, el juego, la expresión artística, la actividad corporal y el desarrollo motriz. A la vez, busca remover obstáculos sociales, físicos, lingüísticos y didácticos que puedan limitar el acceso al aprendizaje.

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El Poder Ejecutivo porteño será la autoridad encargada de adecuar la red educativa para garantizar una vacante a cada familia que la solicite (Imagen ilustrativa Infobae)

El proyecto contempla una transición para quienes hoy concurren a Centros de Primera Infancia o de Desarrollo Infantil. Esos niños conservarán la continuidad de sus trayectorias y las modalidades horarias elegidas por sus familias. Los organismos involucrados tendrán 180 días desde la entrada en vigencia para instrumentar las medidas necesarias.

Otro de los objetivos consiste en ordenar la diversidad de instituciones existentes, que incluye Jardines Nucleados, Integrales, Comunes, Maternales y Escuelas Infantiles. La norma propone avanzar hacia una red unificada de Escuelas Infantiles, con trayectorias pedagógicas continuas desde las edades más tempranas.

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El texto además incorpora mecanismos de transparencia sobre la asignación de vacantes. La propuesta prevé la publicación anual de los resultados de la inscripción, con información sobre los lugares otorgados de acuerdo con las prioridades seleccionadas por las familias y su distribución por comuna.

En este punto, la parlamentaria destacó: “Sé la importancia que tiene hacer obligatoria la sala de tres, porque cuando se hizo obligatoria la sala de cuatro en el país, cambió muchísimo la cantidad de chicos que empezaron a ir a sala de cuatro. Y para mí esto significa darle oportunidades iguales para todos”.

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Fundamentos

La fundamentación de la ley vincula la expansión de la educación inicial con el descenso de la natalidad en la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2014 y 2024, los nacimientos anuales pasaron de 42.700 a 21.400, una reducción del 50%. Esa modificación demográfica redujo la presión sobre las vacantes, que durante años derivó en reclamos administrativos y judiciales.

La matrícula de sala de cinco también muestra esa tendencia. Según los datos incluidos en el proyecto, pasó de 40 mil alumnos en 2015 a 30 mil en 2024, una baja del 25%. Las proyecciones oficiales estiman que podría ubicarse cerca de 20 mil estudiantes en 2030, lo que permitiría ampliar la cobertura en salas de tres, dos y en el tramo que comienza a los 45 días.

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"Sé la importancia que tiene hacer obligatoria la sala de tres, porque cuando se hizo obligatoria la sala de cuatro en el país, cambió muchísimo la cantidad de chicos que empezaron a ir a sala de cuatro", resaltó la diputada y autora de la ley, Manuela Thourte

La asistencia en sala de tres ya supera el 88% y alcanza el 91,2% al incorporar a los centros de primera infancia, de acuerdo con estimaciones basadas en el Censo 2022 y la Encuesta Anual de Hogares. En sala de dos, la cobertura llega al 64%, aunque persisten diferencias entre comunas.

Por último, Thourte se refirió al amplio apoyo que recibió la iniciativa al momento de la votación: “Creo que todos tenemos una mirada muy parecida en términos de educación de la ciudad, hacia dónde queremos ir y, sobre todo, poner a la Ciudad de Buenos Aires como la primera jurisdicción del país que puede garantizar una vacante para cada chico que tenga tres años”.

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