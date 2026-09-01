Tras otra reunión de la mesa política, el Gobierno buscará tratar la reforma electoral desde el 15 de septiembre

FILE PHOTO: People walk past Casa Rosada Presidential Palace a day after big defeat for Argentina's President Javier Milei in the legislative elections in the province of Buenos Aires, in Buenos Aires, Argentina September 8, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

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En una jornada de hiperactividad, la mesa política se reunió este martes para definir los pasos que adoptará el oficialismo en el plano legislativo. Aún con varias fechas por definir del cronograma, el reducido círculo que designó el mandatario debatió sobre las estrategias que le permitan avanzar con el tratamiento de la reforma electoral, que comenzará a discutirse durante la segunda quincena de septiembre, y la sanción de los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II.

Una fuente asistente reveló a Infobae que la reforma electoral integró el temario que incluyó otros temas de menor relevancia. Luego de la jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich, anticipara que el oficialismo volvería a la carga, el reducido círculo se prepara para impulsar el tratamiento del tema el 15 de septiembre en reunión de comisión en la Cámara Alta.

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En Balcarce 50 consideran que la eliminación de las elecciones PASO, herramientas con la que el peronismo podría ordenar su interna, beneficiarían al sello en las elecciones de 2027. “Mandamos el proyecto para tratarlo este año. Arranca la reforma política el 15 de septiembre en comisiones del Senado”, resumió una importante fuente.

Otro de los puntos del temario giró en torno al convocatoria para el miércoles 9 de septiembre que formalizó la oposición en Diputados sobre dos temas incómodos para la administración libertaria: por un lado, la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora.

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