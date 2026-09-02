Diputados opositores viajaron a Brasil para recomponer el vínculo con Lula y abrir un canal de diálogo

Diputados opositores viajaron a Brasilia para recomponer la relación con Lula da Silva y reabrir el diálogo político entre la Argentina y Brasil

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Una delegación de legisladores argentinos viajó a Brasilia para reunirse con funcionarios y parlamentarios de Brasil con el objetivo de reabrir el diálogo político bilateral, después de las críticas de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva y al Poder Judicial brasileño que, según explicó el diputado nacional de Encuentro Federal, Nicolás Massot, dejaron “congelada” la relación institucional entre ambos países.

La comitiva también busca abrir una vía parlamentaria permanente que funcione incluso si el conflicto continúa. La idea incluye organizar jornadas binacionales hacia finales de noviembre en Buenos Aires para recibir a legisladores y funcionarios brasileños y sostener contactos que eviten una interrupción total del vínculo.

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Masso dijo, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que el grupo llegó a la capital brasileña en la tarde del martes. La agenda incluyó un encuentro no previsto con el canciller Mauro Vieira, que demoró su viaje a Montevideo para recibir a los representantes argentinos antes de participar en la cumbre de ministros del Mercosur en Uruguay.

El legislador describió esa decisión como “un gesto muy bueno” y agradeció la recepción del funcionario brasileño. La reunión con Vieira abrió la agenda de una comitiva integrada por Massot, Germán Martínez, Martín Lousteau, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Oscar Herrera Ahuad, Eduardo Falcone y Victoria Tolosa Paz.

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La delegación argentina impulsó una diplomacia parlamentaria para sostener canales institucionales con Brasil pese al conflicto entre Javier Milei y Lula (@nico.massot)

La comitiva buscó diferenciar al Congreso argentino de la postura de Milei

Massot sostuvo que uno de los puntos mejor recibidos por las autoridades brasileñas fue la diversidad política de la delegación, ya que no se trató de una representación del oficialismo nacional. Según explicó, el viaje procuró mostrar que existe una posición parlamentaria distinta de la expresada por el Presidente.

En ese sentido, afirmó que buena parte de la dirigencia política argentina no comparte las críticas dirigidas por Milei contra Lula da Silva y el Supremo Tribunal Federal. “La enorme mayoría del pueblo argentino y de la representación parlamentaria no adhiere”, señaló.

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El diputado cuestionó que el deterioro bilateral se haya producido por razones ideológicas o partidarias. “Meternos en un despelote diplomático por apreciaciones ideológicas o partidarias es mucho peor”, dijo.

También comparó este episodio con otros cruces del Presidente con gobiernos extranjeros y mencionó el caso de China, donde, según su evaluación, hubo rectificaciones posteriores. En el caso de Brasil, consideró más grave que ya hubiera pasado un mes sin una señal de recomposición por parte del Gobierno argentino.

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Nicolás Massot afirmó que las críticas de Javier Milei a Lula da Silva y al Poder Judicial brasileño dejaron congelada la relación institucional bilateral (Infobae en Vivo)

“Lo más grave de todo fue que después no hubo un pedido de disculpa”, afirmó. A su criterio, un conflicto entre dos países puede surgir por disputas territoriales, fronterizas o por recursos naturales, pero sostuvo que nada de eso explica la situación actual con Brasil.

Massot resumió esa preocupación con otra definición: “Darte el lujo de autoinfligirte un conflicto de esta naturaleza y no querer salir”. Atribuyó la persistencia de la tensión a la ausencia de una respuesta posterior de las autoridades argentinas.

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Según Massot, las autoridades brasileñas manifestaron voluntad de restablecer el diálogo con la Argentina, aunque esperan un “tiempo prudencial” sin nuevas controversias antes de avanzar en una recomposición plena. La señal que Brasil espera, agregó, podría ser una disculpa o al menos el cese de las declaraciones públicas que profundizaron el conflicto.

“Si no es que va a haber una disculpa, que haya un silencio prudente”, planteó el diputado. Según su relato, esa actitud permitiría empezar a superar la controversia y recuperar los canales políticos e institucionales.

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La comitiva buscó diferenciar al Congreso argentino de la postura de Milei y mostrar una posición parlamentaria distinta ante Brasil (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Consultado por el periodista Nacho Girón sobre si la relación política seguía congelada, Massot respondió: “Sigue así, sigue totalmente así”.

La agenda de la delegación incluye reuniones en la Cancillería brasileña, un encuentro con el ministro del Interior y contactos con senadores y diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores. “Nos van a recibir un grupo nutrido de senadores y diputados”, anticipó Massot sobre los encuentros previstos con representantes de distintos sectores políticos.

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El programa sumó además una reunión con Celso Amorim, asesor de Lula da Silva en relaciones exteriores y excanciller durante los primeros mandatos del presidente brasileño. Massot explicó que, además de intentar encauzar la controversia actual, la misión busca institucionalizar una diplomacia parlamentaria continua entre los dos países.

“Estamos intentando encontrar canales en donde la diplomacia parlamentaria pueda establecerse de manera continua”, sostuvo. En el peor escenario, añadió, ese mecanismo serviría si la conducta del Gobierno argentino no cambia.

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Brasil expresó voluntad de restablecer el diálogo con la Argentina, pero espera un tiempo sin nuevas controversias y una señal de distensión (@nico.massot)

La propuesta apunta a que las relaciones bilaterales no desaparezcan

Al mismo tiempo, Massot explicó que la vía parlamentaria podría convertirse en un respaldo para normalizar la relación entre ambos países o, si eso no ocurre, en un canal alternativo para sostener el vínculo. “Tener establecido un mecanismo alternativo para que las relaciones bilaterales no desaparezcan”, definió sobre el objetivo de esa estrategia.

Aclaró que espera que esa herramienta no resulte necesaria, pero admitió su inquietud ante la falta de señales oficiales. Cuando fue consultado sobre si Milei busca recomponer la relación con Brasil, respondió: “No lo sé, la verdad”.

El diputado agregó que esa falta de reflexión posterior le parece “mucho más preocupante”, sobre todo porque, según dijo, dentro del Gobierno conocen el peso geopolítico y comercial de Brasil para la Argentina. También vinculó esa discusión con el reclamo argentino por las Islas Malvinas y cuestionó el trato hacia países que históricamente respaldaron esa posición.

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