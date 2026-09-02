Política

Crecen las tensiones entre LLA y el PRO por CABA: versiones cruzadas sobre la fórmula para 2027

En medio de las negociaciones entre los dos partidos, trascendió un ofrecimiento que podría saldar las diferencias, aunque generó malestar en uno de los sectores involucrados. Las conversaciones informales que dieron origen a la idea

Retrato en acuarela de Jorge Macri y Pilar Ramírez sonriendo, con el Obelisco y un edificio neoclásico al fondo.
La iniciativa habría surgido en conversaciones informales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ciudad de Buenos Aires es el bastión del PRO y el deseo de La Libertad Avanza. Uno la quiere conservar a toda costa y el otro busca gobernarla a partir del 2027. Estas diferencias aparentemente irreconciliables convierten a este territorio en uno de los lugares más complejos a la hora de negociar una alianza en todo el país, como pretenden las cúpulas de ambos partidos.

Tal es la dificultad para arribar a un acuerdo sobre este distrito que la mesa de trabajo que Karina Milei y Mauricio Macri impulsaron, y que se reúne cada 15 días en la Casa Rosada, optó por postergar el debate y discutir primero el resto de las provincias.

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Sin embargo, la intención de alcanzar la paz en territorio porteño es una necesidad para los dos espacios y es por eso que comenzaron a surgir algunas conversaciones informales que derivaron en una propuesta concreta: una fórmula integrada por Jorge Macri y Pilar Ramírez.

La iniciativa fue reconocida públicamente por el diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los dirigentes de confianza del ex presidente y que, junto a Cristian Ritondo, representa al PRO en las rondas de diálogo que se realizan en Balcarce 50.

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(Infobae en Vivo)
De Andreis reconoció en una entrevista la posibilidad de esa fórmula compartida (Infobae en Vivo)

En rigor, la idea original habría salido de una de las tantas charlas que Darío Wasserman, actual titular del Banco Nación, tuvo con el empresario Daniel “Tano” Angelici, de los máximos operadores políticos del jefe de Gobierno de la ciudad.

El primero de ellos colaboró en la campaña de Javier Milei en el 2023 y es el marido de la armadora libertaria, mientras que el segundo maneja varias áreas de la administración de CABA y tiene influencia en las decisiones del alcalde.

En el equipo que acompaña a Macri reconocen que al comienzo de la gestión enfrentaron grandes dificultades y la visión de los vecinos sobre el mandatario era mala, pero confían en que eso cambió rotundamente en el último tiempo.

“Hoy la imagen positiva de Jorge superó ampliamente la negativa y eso impacta también en los votantes. Penetró mucho en la gente el concepto de ley y orden, porque ven que ya no hay más ranchadas en la calle, que bajaron los delitos, que hay desalojos”, destacó a Infobae una fuente de su entorno.

En este sentido, consideran que hubo dos factores que influyeron en esta modificación del panorama: por un lado, que el jefe de Gobierno “haya encontrado el rumbo y tenga cosas para mostrar” y, por el otro, “la caída en desgracia de Manuel Adorni”.

dario wasserman
Wasserman, titular del Banco Nación

“Nosotros sabemos que ahora, si el PRO y La Libertad Avanza van juntos a las elecciones, tienen el 60 por ciento de los votos. Si vamos separados, los dos podemos llegar a perder, sobre todo si el peronismo se agrupa”, analizan.

Al respecto, sostienen que “hay una buena parte del electorado de la ciudad que no es históricamente macrista, pero que seguramente se sintió muy decepcionado con Adorni”, por lo que en una fórmula conjunta podrían convencerlo.

“Es una propuesta que incluso están operando ellos, porque se quedaron sin un candidato potente, porque Pilar no consiguió instalarse, y el escenario ya no está tan claro como hace algunos meses”, argumentó un integrante de la mesa política de CABA.

No obstante, en un sector de la vereda de en frente esta versión cayó muy mal y generó un enojo por la unilateralidad en la que se comunicó: “Salieron a decir esto porque es obvio que nos necesitan, estamos mejor posicionados”, responden.

En esta ala de la cúpula libertaria aseguran que “Darío (Wasserman) no se mete en la política partidaria” y “no es alguien autorizado para tomar decisiones sobre lo que se va a hacer o no”.

“Ese tipo de definiciones las toman solamente Karina Milei y Pilar Ramírez, y todavía ni siquiera se sentaron a discutirlo porque falta un montón, son cosas que dependen además de muchos factores, ni siquiera está confirmada todavía la alianza a nivel nacional”, contestó una fuente de Balcarce 50.

Karina Milei, Diego Santilli y PIlar Ramirez recorrieron un proyecto de desarrollo urbano en Belgrano
Karina Milei, Diego Santilli y Pilar Ramírez recorrieron un proyecto de desarrollo urbano en Belgrano

En esta línea, opinaron que De Andreis “se mandó por su cuenta a hablar de esa fórmula porque lo engañaron”, pero que “no es algo que se esté conversando seriamente en la mesa de diálogo con el PRO”.

“No creo que sea tampoco una propuesta de Mauricio, porque él no lo quiere a Jorge y no piensa que tenga que ser el próximo candidato de su espacio en la ciudad, tiene a otros nombres en mente. La realidad es que las declaraciones de Fernando le vinieron al pelo (al jefe de Gobierno) y por supuesto que van a salir a decirlo en todos lados”, protestaron en las trincheras libertarias.

En cuanto a la actualidad de las dos fuerzas políticas, en LLA advierten que el mandatario porteño “no mejoró tanto en las encuestas” y “continúa teniendo un techo muy marcado y que sigue siendo demasiado bajo”.

“Que ahora tenga cosas para mostrar no significa que eso se vaya a trasladar a votos. Horacio Rodríguez Larreta, en el mejor momento de su gestión tenía 70% de imagen positiva, Jorge tiene apenas el 40%. ¿Subió? Sí, es verdad, pero porque venía de 20 o 30 puntos", recuerdan.

Por su parte, Pilar Ramírez tiene planeado continuar en los próximos días con las recorridas por los barrios junto a funcionarios nacionales, como las que encabezó acompañada del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

No saben lo que vamos a hacer nosotros, si vamos a querer ir con ellos o competir y, en todo caso, si hay un acuerdo las condiciones que les vamos a plantear. Es una locura que hayan hecho trascender esa idea que no sé de dónde salió”, criticaron desde el oficialismo.

Aunque no participa de la mesa de negociación en la Casa Rosada, la armadora libertaria tiene todo el aval de la secretaria general de la Presidencia para ordenar el partido en la ciudad de Buenos Aires y es, también, una de sus personas de consulta.

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