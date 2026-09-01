La Municipalidad de Luján cerró definitivamente el basural a cielo abierto más grande del país

Después de más de 50 años Luján cerro el basural a cielo abierto más grandl del país

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La Municipalidad de Luján anunció el cierre definitivo del basural a cielo abierto que funcionó en esa ciudad bonaerense durante más de 50 años y que llegó a ser considerado el vertedero más grande de la Argentina, con un vuelco diario que superaba las 120 toneladas de residuos. La medida y se concretó mediante una reorganización operativa que permite el traslado directo del cien por cien de los residuos domiciliarios del distrito hacia la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) para su disposición final.

El intendente municipal, Leonardo Boto, confirmó la medida y detalló que incluye el cierre operativo del predio, el control estricto de accesos y la vigilancia perimetral del terreno. “Fueron sesenta años de dolor, de barrios llenos de humo, de enfermedades, de gente que perdió la vida por el humo del basural, o vivieron de manera indigente”, señaló Boto en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante local.

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Meses antes, en diciembre, autoridades comunales, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, encabezaron la inauguración del Centro de Reciclado “Manuel Belgrano”, ubicado en Belgrano 1250, donde funciona la cooperativa de reciclado Cielo Abierto Tres Estrellas.

El intendente Leonardo Boto, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, encabezaron la inauguración del Centro de Reciclado “Manuel Belgrano”

La puesta en funcionamiento de ese espacio representó el primer paso para la implementación del Programa de Recolección Diferenciada 2026, que prevé la instalación de Puntos Verdes y la recolección puerta a puerta a cargo de recuperadores urbanos. Una iniciativa que se enmarca en el Plan Luján Limpio y tiene como objetivo no solo avanzar hacia un ambiente más ordenado, sino también promover una mayor inclusión social.

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Un predio que creció de cuatro a 16 hectáreas

El origen del basural se remonta a la década del 50, cuando el municipio adquirió un predio de aproximadamente cuatro hectáreas cercano a la Ruta 192 para la extracción de tosca destinada a obras viales. Una vez agotado ese recurso, las depresiones del terreno comenzaron a utilizarse para depositar los residuos domiciliarios recolectados en la ciudad. Con el correr de las décadas, el predio se expandió hasta ocupar 16 hectáreas, con zonas donde la acumulación de basura superó los 16 metros de altura.

El basural comenzó en la década del 50

Desde 1995 el municipio intentó, sin éxito, cerrar el basural y trasladar los residuos a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), un objetivo que se frustró de manera reiterada por razones económicas, sociales y logísticas. El Concejo Deliberante de Luján sancionó en dos oportunidades ordenanzas que disponían el cierre inmediato del predio, aunque en ambos casos la falta de recursos impidió su cumplimiento.

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El proyecto Laudato Si quedó paralizado desde 2023

En 2019, y tal como informó este medio de forma exclusiva, comenzaron las gestiones para incluir a Luján en el préstamo 3294/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de negociaciones con el Ministerio de Ambiente de la Nación en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. La iniciativa contemplaba el saneamiento del basural, la construcción de un relleno sanitario y un ecoparque bajo el nombre de Centro Ambiental Laudato Si, en referencia a la encíclica del papa Francisco sobre el cuidado del ambiente.

La iniciativa contemplaba el saneamiento del basural, la construcción de un relleno sanitario y un ecoparque bajo el nombre de Centro Ambiental Laudato Si, en referencia a la encíclica del papa Francisco sobre el cuidado del ambiente.

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El proyecto cumplió con todas las instancias de aprobación nacionales e internacionales, incluidas audiencias públicas y certificados de aptitud ambiental, pero la obra fue paralizada en 2023 mediante una acción de amparo cuando se encontraba en plena ejecución. El conflicto judicial derivó en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en abril de 2025 ratificó un fallo de la Cámara Federal de San Martín y habilitó la continuidad de los trabajos. Pese a esa resolución, el Gobierno nacional no retomó las obras, que permanecen detenidas desde 2023.

Una postal histórica que ya no se ve en Luján

La transición de los recuperadores informales

Ante la falta de avances en el proyecto nacional, el municipio decidió avanzar por su cuenta con el cierre definitivo del predio. En paralelo, desarrolló un proceso de transición para los recuperadores informales que trabajaban en el basural, con capacitación e integración en un esquema cooperativo que se apoya en el fortalecimiento del Centro de Reciclaje Manuel Belgrano. Estas acciones cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de consolidar ingresos salariales y mejorar las condiciones laborales.

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En diversas intervenciones, el intendente Boto, un referente de La Cámpora, remarcó que el municipio no abandonará el proyecto del Centro de Reconversión Ambiental Laudato Si, pese a la falta de avance por parte del Estado nacional (en referencia a la administración de Javier Milei). “No vamos a abandonar el proyecto pese al incumplimiento por parte del Estado Nacional y con fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia que ordena la culminación de la obra, donde además, los fondos ya estaban asignados desde el Banco Interamericano de Desarrollo”, afirmó el alcalde, quien calificó la iniciativa como una solución necesaria para el manejo de largo plazo de los residuos domiciliarios de la ciudad.

Integrantes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) del MTE y autoridades municipales unieron fuerzas para llevar adelante la planta de reciclado que es administrada por una cooperativa de trabajo

Un foro reunió al Estado, la universidad y organizaciones sociales

El sábado 22 de agosto pasado se realizó en el Auditorio de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) el Primer Foro Ambiental de Luján, organizado por el municipio junto con la casa de altos estudios. El encuentro reunió a representantes del Estado, el sector productivo, cooperativas, referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) e instituciones de la comunidad, en el marco posterior al cierre del vertedero a cielo abierto.

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La jornada se dividió en tres paneles. El primero, “Iniciativas y proyectos por un Luján sustentable”, abordó experiencias de producción responsable, innovación tecnológica y economía circular, con la participación de representantes de la Cámara de la Industria, Comercio y Servicios de Luján, estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1, la coordinadora de la Licenciatura en Información Ambiental de la UNLu y miembros de la Cooperativa Usina Eco.

El segundo panel, “Cambio climático, ambiente y comunidad”, se centró en los desafíos climáticos del distrito, la prevención de riesgos y el manejo del arbolado urbano, con exposiciones de Defensa Civil municipal, el Programa de Arbolado y docentes de la UNLu especializados en gestión socioambiental de cuencas fluviales.

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El tercer panel, “El cierre del basural y los nuevos desafíos en la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos”, reconstruyó el proceso que derivó en el cierre del predio y analizó los próximos desafíos, con la participación del director de Residuos Sólidos Urbanos del municipio, Pedro Vargas, y de integrantes de la Cooperativa A Cielo Abierto Tres Estrellas, entre otros expositores.

El Papa León XIV oficiará una multitudinaria misa en la Basílica de Luján en su visita al país

Una agenda de largo plazo

El encuentro cerró con la participación conjunta de Boto y el rector de la UNLu, Walter Panessi, quienes remarcaron la necesidad de articular las políticas públicas con el conocimiento científico y las capacidades universitarias del territorio. “Tenemos que fortalecer el sentido de comunidad para encontrar respuestas colectivas a nuestros problemas y desafíos”, expresó Boto durante el panel de cierre.

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El foro también sirvió para recoger propuestas de la comunidad destinadas a la Agenda Ambiental Luján Rumbo a los 400 años, con el objetivo declarado de proyectar políticas públicas de largo plazo que excedan respuestas coyunturales en materia de gestión de residuos, cambio climático y planificación del territorio.

Los vecinos de Luján que se movilizaron por el basural que ya contaminó napas y enfermó a familias linderas, según denuncias judiciales, tienen un segundo motivo para celebrar, el miércoles 11 de noviembre el papa León XIV visitará la localidad, donde encabezará una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú para continuar su gira sudamericana

Luján será la única escala bonaerense del recorrido papal en Argentina. Se trata de la primera visita de un Papa al país en 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987.