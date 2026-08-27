En medio de la negociación con LLA, el PRO busca normalizar el partido en las provincias y Macri retoma las recorridas por el interior

El expresidente Mauricio Macri (Fotografía: RSFotos)

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En la antesala de la nueva puesta en escena de un acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, con una foto en Casa Rosada prevista para este jueves, el diputado Fernando De Andreis, alter ego de Mauricio Macri, su principal vocero, señaló: “Tenemos que solidificar la confianza”. Esa frase, traducida al lenguaje político, significa que en las oficinas de Balcarce 412 todavía hay escepticismo y esperan “gestos” de coordinación parlamentaria.

Mientras tanto, el PRO avanza en la regularización de su estructura nacional y Macri tiene previsto retomar las recorridas por las provincias, tras una serie de compromisos en el exterior que lo alejarán de la Argentina varias semanas. La próxima parada del ciclo “Próximo Paso” será el NOA, con Jujuy como sede probable y con fecha aún no confirmada. Luego será turno de la Patagonia.

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La gira federal del expresidente arrancó en abril con un acto en Resistencia, Chaco, y se extendió luego a Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe y Mar del Plata. El formato -hasta el momento- replicó el esquema del relanzamiento de Parque Norte: tres bloques de oradores que representan las letras del partido y un discurso de cierre a cargo del expresidente. La estrategia es consolidar presencia territorial de cara a 2027, con el objetivo de presentar -al menos- 150 candidatos a intendente en todo el país.

Ese proceso va de la mano con la normalización de los distritos provinciales que estuvieron intervenidos. En los últimos seis meses, Corrientes, Salta, Córdoba y Catamarca completaron sus procesos internos y eligieron nuevas autoridades partidarias. En Mendoza, las nuevas autoridades asumieron en los últimos días.

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Cristian Ritondo, Lule Menem, Diego Santilli, Fernando De Andreis y Martín Menem

En Salta, las elecciones del 21 de junio consagraron a María Eugenia “Cocó” Varela con el 72,67% de los votos, al frente de la lista “Unión Republicana”, alineada con la conducción nacional. En Catamarca, el proceso estuvo precedido por un extenso litigio judicial que terminó con la anulación de la intervención que la conducción nacional había impuesto.

Córdoba es un caso especial. La justicia de primera instancia confirmó las nuevas autoridades, aunque desde el entorno de Macri reconocen que la situación sigue siendo compleja: el partido quedó en manos de un sector que no responde a la conducción nacional. “No tuvimos posibilidad de darlo vuelta; veremos llegado el momento qué decisión tomamos, si hay que ir con otro partido”.

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Tucumán es el único distrito que aún no completó el proceso: la conducción local trabaja para fijar elecciones internas alrededor del 15 de octubre. Y las intervenciones todavía se mantienen en La Rioja y Santa Cruz.

Para el partido, ordenar la estructura provincial es una condición necesaria tanto para las negociaciones con LLA -o con otros partidos- como para competir en las elecciones de 2027, en las que la gran mayoría de los distritos prevé desdoblar sus comicios de los nacionales. Contar con autoridades legitimadas en cada provincia permite al PRO tener interlocutores propios en cada territorio y participar con peso real en la definición de las candidaturas locales.

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Chubut es un ejemplo de este proceso. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres adelantó el martes en Infobae a las Nueve que desdoblará las elecciones: “Nosotros en Chubut vamos a discutir Chubut”, aseguró.

El mandatario, además, se refirió al diálogo PRO-LLA y sostuvo que la discusión sobre una eventual alianza debe darse sobre bases claras. “No tiene sentido hacer una alianza solamente para una cuestión electoral si después no coincidís en una agenda de desarrollo o hay cuestiones, porque hay diferencias que son importantes, que creo que hay que saldarlas”, remarcó.

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Maximiliano Luna

En esta negociación que ambos espacios inauguraron la semana pasada, tras una comunicación entre Karina Milei y Mauricio Macri, Diego Santilli, Martín y “Lule” Menem, De Andreis y Cristian Ritondo, el interés del Gobierno nacional es el apoyo legislativo. “No hay una charla sobre los distritos en particular”, señaló un importante dirigente del PRO a Infobae. Y amplió: “La preocupación de Mauricio es el tema nacional. El rumbo de la economía y el rumbo del país. Blindar el cambio y que no haya un retroceso. Esa es la preocupación real, principal. El resto es subsidiario”.

En este marco, algunos dirigentes amarillos perciben en Karina Milei y los Menem “una plasticidad y un pragmatismo mayor” respecto de etapas anteriores. En esa necesidad de reconstruir confianza, el PRO pide señales en la agenda legislativa. Un caso concreto: Ficha Limpia. “Es un proyecto histórico nuestro, terminó cayendo por obra del propio oficialismo y nunca fue reemplazado por el proyecto superador que Milei prometió”, señalaron desde la sede amarilla en el barrio de San Telmo.

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Más allá de la preocupación nacional, a Mauricio Macri lo inquieta la ciudad de Buenos Aires, el distrito que el PRO gobierna de manera ininterrumpida desde hace 20 años. Jorge Macri ya adelantó que buscará su reelección y tendió puentes para cerrar un acuerdo con LLA. Pero una de las principales referentes libertarias, la legisladora Pilar Ramírez, comenzó la semana pasada una serie de recorridas junto a ministros nacionales que incluyeron cuestionamientos a la gestión porteña.

“El PRO está mal. Está en terapia intensiva”, reconoció un importante funcionario porteño, para quien un acuerdo es la única alternativa para “no quedar a mitad de camino”. “Si ellos van por afuera, nos complican”, señaló, y completó: “Tenemos que negociar en las mejores condiciones, pero no me preocupa tanto la cuestión partidaria, podría no estar el amarillo si se respetan las ideas”.

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