La interna del peronismo disminuyó su intensidad y se multiplican los gestos para lograr la unidad en el 2027

Dos dirigentes políticos levantan los brazos con los dedos índice y mayor extendidos en una convención.

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De a poco, lentamente, el peronismo va sumando gestos de cercanía entre distintas vertientes. Algunos más importantes que otros, pero todos enmarcados en una convivencia pacífica, distante de la guerrilla discursiva que atormentó a la provincia de Buenos Aires en los últimos dos años. Señales claras de un trabajo dirigido hacia un mismo objetivo. Unir partes de un rompecabezas para construir una alternativa nacional el año que viene.

La interna bonaerense disminuyó su intensidad en los últimos meses. Desaparecieron las voces potentes que replicaban la traición y el enojo en cada frase moldeada con doble sentido. Ya no hay fuego cruzado en las redes en forma diaria, ni dirigentes empecinados en apuntar, una y otra vez, contra nombres propios del mismo espacio.

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Aunque es demasiado temprano para confirmarlo, el peronismo parece haber entendido que la confrontación no puede ser eterna y que las diferencias y los resquemores que subsisten en las entrañas del PJ Bonaerense deben entrar en pausa para evitar que se dañe, aún más de lo que ya está, la estructura del justicialismo nacional.

El encuentro que hubo en el PJ Nacional en el que se debatió sobre la postura económica que debe tener el peronismo

Que la intensidad de la interna haya bajado, no significa que haya desaparecido. Eso solo ocurrirá si el peronismo llega a la Casa Rosada y si se logra configurar un nuevo líder que ordene, en forma vertical, el heterogéneo mundo peronista. “El peronismo necesita una conducción vertical, con un claro liderazgo”, dijo algunos días atrás la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Su frase representa a una mayoría de dirigentes que piensan eso aunque no lo digan a la luz del sol.

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En ese contexto, las distintas vertientes acumulan gestos de distensión y acercamiento como postales de un tiempo pacífico. Una imagen que refleja la tensa calma que sobrevuela el peronismo es la de la conferencia que un puñado de dirigentes dieron en la sede del PJ Nacional llamada “El neoliberalismo financiero de Milei y la salida justicialista”, impulsada por la Escuela de Gobierno Néstor Kirchner.

En la mesa estuvieron Jorge “Coqui” Capitanich, Mercedes D’Alessandro, Teresa García, Santiago Fraschina y Guillermo Michel. La presencia del diputado entrerriano es un claro gesto de convivencia interna dentro del peronismo. Michel, que está enrolado en el PJ Federal, plasmó su mirada sobre el proceso económico y lo que cree que el peronismo debe hacer si vuelve al poder.

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Verónica Magario junto a Sergio Berni, después de la confrontación que tuvieron en el recinto del Senado bonaerense

El contrapunto económico fue evidente, pero el político también quedó a la luz. “No nos van a elegir por más lavadito, más café con leche. La sociedad va a elegir por aquel que plantee las antípodas de lo que está viviendo hoy en día. El peronismo tiene que radicalizar su postura”, explicó Teresa García, muy cercana al núcleo duro de los Kirchner.

El legislador del interior es una de las voces peronistas que enarbolan la bandera del equilibrio y el orden fiscal, y de buscar un acuerdo sostenido con el FMI como parte de una eventual renegociación de la deuda. En esa explicación dejó en claro que su postura es bien diferente a la del kirchnerismo. “A mí no me van a ver bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara, no me van a ver radicalizado”, indicó.

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Más allá del contrapunto, el encuentro compartido fue una buena señal hacia adentro del peronismo. Al igual que la reunión que tuvieron, y plasmaron en una foto, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el senador provincial Sergio Berni, con el ministro de Salud de la provincia Nicolás Kreplak. La instantánea tiene sentido porque dos meses atrás Magario y Berni tuvieron un fuerte cruce, atravesado por la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, que tensó al convivencia en la legislatura.

Gabriel Katopodis, Federico Otermín y Mariano Cascallares reunidos en Lomas de Zamora

Otra señal de acercamiento entre las distintas piezas se vio en Rosario, donde el martes lanzó su candidatura a gobernador de Santa Fe el diputado nacional Diego Giuliano. En el acto, que en lo formal fue la presentación de un libro, estuvieron representantes de todos los sectores del peronismo, lo que significó un mensaje contundente hacia adentro de la fuerza.

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Santa Fe es una de las provincias que el peronismo quiere recuperar en el 2027 y para eso trabaja en la reconstrucción de un esquema político, después de las heridas que dejó el armado y cierre de listas del 2025. A ese encuentro de Giuliano asistió Sergio Massa, quien asomó la cabeza en público y dejó una frase corta: “La unidad es lo más importante”.

La reaparición de Massa es también una muestra de que el peronismo se está activando y que busca aceitar los engranajes de la maquinaria electoral. Más allá de que resten definir las formas en las que se dirimirán las diferencias, lo que existe es un concepto unificado de que, al final del camino, debe haber una sola fórmula justicialista que identifique a la alternativa opositora.

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Los distintos representantes del peronismo de Santa Fe, junto a Sergio Massa, en el lanzamiento de la candidatura de Diego Giuliano

Una foto que busca mostrar buena sintonía en las distintas vertientes del peronismo es la que se tomaron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, parte de un esquema que busca consolidarse como un polo de unidad en la provincia, con Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, las dos espadas más dialoguistas que tiene el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El peronismo bonaerense atraviesa un tiempo de extraña paz. Nadie sabe cuánto tiempo puede durar, pero esa regularidad le da lugar, y protagonismo, a otros hechos importantes dentro del ecosistema justicialista. La vocación de unidad empieza a transparentarse en los encuentros, plenarios y reuniones. Cada uno va por su lado pero, al final del camino, todo indica que se encontrarán.

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