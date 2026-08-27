Mundo

El primer ministro de Qatar llega a Irán para relanzar el diálogo con Estados Unidos y abordar el futuro del estrecho de Ormuz

Doha, vecino de Teherán en el Golfo Pérsico y aliado de Washington, ejerce como mediador extraoficial entre ambos y tuvo un papel directo en el breve alto el fuego de junio. La nueva visita se produce cuando la guerra se acerca a su sexto mes, con los combates detenidos, pero sin avances en el plano diplomático

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani (REUTERS)
El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani (REUTERS)
Guardar

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, llega este jueves a Teherán para intentar relanzar la diplomacia entre Estados Unidos e Irán, en un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones y la disputa por el control del estrecho de Ormuz.

Qatar, vecino de Irán en el Golfo Pérsico y aliado de Estados Unidos, ejerce como mediador extraoficial entre Washington y Teherán y tuvo un papel directo en el alto el fuego de junio, que permitió un breve cese de las hostilidades. La nueva visita se produce cuando la guerra se acerca a su sexto mes, con los combates casi detenidos, pero sin avances concretos en el plano diplomático.

PUBLICIDAD

El viaje también tendrá como eje la situación del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro mundial de petróleo. Irán y Estados Unidos mantienen posiciones enfrentadas sobre el control de la vía marítima, mientras Teherán utiliza su dominio sobre el paso como instrumento de presión y fuente de ingresos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, informó que el primer ministro catarí abordará la continuidad de los esfuerzos de mediación de Qatar y otros asuntos regionales durante su visita.

A su vez, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar señaló en X que Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tratará la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la necesidad de recuperar el statu quo previo al 28 de febrero. También discutirá con funcionarios iraníes mecanismos para “reducir las tensiones y crear las condiciones propicias para el diálogo”.

PUBLICIDAD

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, informó que el primer ministro catarí abordará la continuidad de los esfuerzos de mediación de Qatar y otros asuntos regionales durante su visita (REUTERS)
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, informó que el primer ministro catarí abordará la continuidad de los esfuerzos de mediación de Qatar y otros asuntos regionales durante su visita (REUTERS)

El desacuerdo sobre Ormuz también afectó el memorando de entendimiento firmado en junio entre Washington y Teherán. El acuerdo establecía condiciones para el alto el fuego, pero las diferencias sobre el paso marítimo entre Irán y Omán contribuyeron a su fracaso.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó el miércoles que Irán y Omán habían alcanzado un acuerdo sobre la forma de compartir la vía fluvial y sus ingresos. Sin embargo, una fuente iraní de alto rango declaró posteriormente que las conversaciones todavía continuaban.

“Aún no se ha finalizado un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz”, afirmó la fuente a Reuters, y agregó que las partes todavía discutían los detalles.

La declaración contradijo en parte la versión del general de brigada Hossein Mohebbi, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, quien sostuvo que Irán y Omán habían “alcanzado resultados aceptables para ambas partes” sobre el control del estrecho y sus ingresos.

Mohebbi también afirmó que Ormuz permanecería cerrado hasta que Estados Unidos cumpliera las condiciones establecidas por Teherán en el marco del alto el fuego provisional. Entre esas condiciones figuran el fin del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, una compensación y el levantamiento de las sanciones.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (dcha), y Omán, Sayyid Badr al-Busaidi, se saludan durante un encuentro en Teherán, Irán (REUTERS)
Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (dcha), y Omán, Sayyid Badr al-Busaidi, se saludan durante un encuentro en Teherán, Irán (REUTERS)

Las conversaciones entre Irán y Omán sobre el tráfico marítimo en Ormuz se extendieron durante varias semanas. Tanto Teherán como Washington intentaron imponer mecanismos de control sobre la vía marítima mediante bloqueos separados.

Mientras tanto, Estados Unidos aumentó la presión económica sobre Irán con planes para aislar al país de sus socios comerciales mediante nuevas sanciones. El Comando Central estadounidense no reportó ataques contra Irán durante casi un mes, lo que marca una reducción de las operaciones militares directas frente a la intensidad de los primeros meses del conflicto.

El tráfico de petróleo por Ormuz también registró una fuerte reducción. Según los últimos datos de seguimiento de buques, el lunes circularon por el estrecho unos 5 millones de barriles diarios, frente a los aproximadamente 20 millones de barriles diarios que transitaban antes del inicio de la guerra, el 28 de febrero.

La Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas informó de 70 incidentes en el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero, con un saldo de 19 marineros muertos.

El tráfico de petróleo por Ormuz también registró una fuerte reducción (REUTERS)
El tráfico de petróleo por Ormuz también registró una fuerte reducción (REUTERS)

La disputa por la vía marítima se mantiene pese a la disminución de los combates. Un bombardeo aéreo al inicio de la guerra debilitó de forma grave las fuerzas convencionales iraníes, pero Teherán conserva capacidad de misiles y drones para atacar países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses y afectar el tránsito de petroleros.

(Con información de REUTERS)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosQatarTeheránAbdulrahman al-ThaniDonald TrumpÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre embistió deliberadamente con su auto a un grupo de personas en Francia: un muerto y 10 heridos

“Actualmente tenemos a una persona detenida”, declaró el fiscal adjunto de Caen, quien confirmó la apertura de una causa por “homicidio” y “violencia intencional con arma” contra el detenido

Un hombre embistió deliberadamente con su auto a un grupo de personas en Francia: un muerto y 10 heridos

La agencia marítima británica informó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

Según la UKMTO, no se reportaron víctimas entre la tripulación ni impacto ambiental adverso. Las autoridades investigan las causas del incidente

La agencia marítima británica informó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

Equipos de rescate trabajan contrarreloj para hallar a cientos de desaparecidos tras las inundaciones entre Nepal y China

Al menos 160 personas murieron en la catástrofe, que también golpeó a numerosos visitantes extranjeros. Las autoridades nepalíes reportaron personas sin localizar de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur, Ucrania y Estados Unidos

Equipos de rescate trabajan contrarreloj para hallar a cientos de desaparecidos tras las inundaciones entre Nepal y China

Al menos 249 comunidades indígenas del Amazonas estarían expuestas a pescado con mercurio 7 veces por encima del límite seguro

Las dragas de minería ilegal en el río Madeira liberan el metal al agua desde hace décadas, que pasa a los peces y se acumula en el organismo humano por la ingesta frecuente, según documentaron investigadores de la Universidad Federal de Rondônia

Al menos 249 comunidades indígenas del Amazonas estarían expuestas a pescado con mercurio 7 veces por encima del límite seguro

El ave rapaz más grande de Europa vuelve a los Alpes suizos después de un siglo: así fue el regreso del quebrantahuesos

La búsqueda de nidos secretos en los Prealpes y la liberación de un ejemplar intoxicado con plomo muestran la fragilidad de un proceso que devolvió 98 parejas reproductoras a la cordillera

El ave rapaz más grande de Europa vuelve a los Alpes suizos después de un siglo: así fue el regreso del quebrantahuesos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del miércoles 26 de agosto

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del miércoles 26 de agosto

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Yanet García exhibe a Galilea Montijo y aclara que el público no decidió su eliminación de La Casa de los Famosos México 2026

Una pareja de argentinos visitó la cascada más alta del mundo: “Fueron cinco horas de navegación y una de caminata por la selva”

Ovoclinic cierra sus clínicas en Madrid y Sevilla sin dar explicaciones dejando a cientos de mujeres con tratamientos de fertilidad a medias

DEPORTES

La selección argentina de básquet encara el tramo decisivo para clasificar al Mundial 2027: los partidos y todo lo que hay que saber

La selección argentina de básquet encara el tramo decisivo para clasificar al Mundial 2027: los partidos y todo lo que hay que saber

Era la mascota del equipo, murió y lo homenajearon con el festejo más tierno del fútbol argentino: la historia del “Tuertito”

Los mejores memes de la eliminación de River Plate de la Sudamericana: Coudet, Beltrán y las burlas de los hinchas de Boca

La decisión que tomó Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

La tanda de penales que dejó a River Plate sin Copa Sudamericana: de las atajadas de Beltrán a su fallo y el pedido de disculpas

ENTRETENIMIENTO

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

‘Wonka’s The Golden Ticket’: fecha de estreno y todo lo que se sabe del reality show de Netflix basado en Willy Wonka

Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley tras 15 años del estreno de la última película de ‘Harry Potter’

Netflix le pone título al regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en la secuela de “Once Upon a Time in Hollywood”

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming