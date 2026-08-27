El primer ministro de Qatar llega a Irán para relanzar el diálogo con Estados Unidos y abordar el futuro del estrecho de Ormuz

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani (REUTERS)

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El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, llega este jueves a Teherán para intentar relanzar la diplomacia entre Estados Unidos e Irán, en un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones y la disputa por el control del estrecho de Ormuz.

Qatar, vecino de Irán en el Golfo Pérsico y aliado de Estados Unidos, ejerce como mediador extraoficial entre Washington y Teherán y tuvo un papel directo en el alto el fuego de junio, que permitió un breve cese de las hostilidades. La nueva visita se produce cuando la guerra se acerca a su sexto mes, con los combates casi detenidos, pero sin avances concretos en el plano diplomático.

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El viaje también tendrá como eje la situación del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro mundial de petróleo. Irán y Estados Unidos mantienen posiciones enfrentadas sobre el control de la vía marítima, mientras Teherán utiliza su dominio sobre el paso como instrumento de presión y fuente de ingresos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, informó que el primer ministro catarí abordará la continuidad de los esfuerzos de mediación de Qatar y otros asuntos regionales durante su visita.

A su vez, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar señaló en X que Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tratará la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la necesidad de recuperar el statu quo previo al 28 de febrero. También discutirá con funcionarios iraníes mecanismos para “reducir las tensiones y crear las condiciones propicias para el diálogo”.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, informó que el primer ministro catarí abordará la continuidad de los esfuerzos de mediación de Qatar y otros asuntos regionales durante su visita (REUTERS)

El desacuerdo sobre Ormuz también afectó el memorando de entendimiento firmado en junio entre Washington y Teherán. El acuerdo establecía condiciones para el alto el fuego, pero las diferencias sobre el paso marítimo entre Irán y Omán contribuyeron a su fracaso.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó el miércoles que Irán y Omán habían alcanzado un acuerdo sobre la forma de compartir la vía fluvial y sus ingresos. Sin embargo, una fuente iraní de alto rango declaró posteriormente que las conversaciones todavía continuaban.

“Aún no se ha finalizado un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz”, afirmó la fuente a Reuters, y agregó que las partes todavía discutían los detalles.

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La declaración contradijo en parte la versión del general de brigada Hossein Mohebbi, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, quien sostuvo que Irán y Omán habían “alcanzado resultados aceptables para ambas partes” sobre el control del estrecho y sus ingresos.

Mohebbi también afirmó que Ormuz permanecería cerrado hasta que Estados Unidos cumpliera las condiciones establecidas por Teherán en el marco del alto el fuego provisional. Entre esas condiciones figuran el fin del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, una compensación y el levantamiento de las sanciones.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (dcha), y Omán, Sayyid Badr al-Busaidi, se saludan durante un encuentro en Teherán, Irán (REUTERS)

Las conversaciones entre Irán y Omán sobre el tráfico marítimo en Ormuz se extendieron durante varias semanas. Tanto Teherán como Washington intentaron imponer mecanismos de control sobre la vía marítima mediante bloqueos separados.

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Mientras tanto, Estados Unidos aumentó la presión económica sobre Irán con planes para aislar al país de sus socios comerciales mediante nuevas sanciones. El Comando Central estadounidense no reportó ataques contra Irán durante casi un mes, lo que marca una reducción de las operaciones militares directas frente a la intensidad de los primeros meses del conflicto.

El tráfico de petróleo por Ormuz también registró una fuerte reducción. Según los últimos datos de seguimiento de buques, el lunes circularon por el estrecho unos 5 millones de barriles diarios, frente a los aproximadamente 20 millones de barriles diarios que transitaban antes del inicio de la guerra, el 28 de febrero.

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La Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas informó de 70 incidentes en el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero, con un saldo de 19 marineros muertos.

El tráfico de petróleo por Ormuz también registró una fuerte reducción (REUTERS)

La disputa por la vía marítima se mantiene pese a la disminución de los combates. Un bombardeo aéreo al inicio de la guerra debilitó de forma grave las fuerzas convencionales iraníes, pero Teherán conserva capacidad de misiles y drones para atacar países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses y afectar el tránsito de petroleros.

(Con información de REUTERS)