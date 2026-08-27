Mundo

El Dalái Lama envió sus condolencias a los familiares de los los fallecidos en las inundaciones entre Tíbet y Nepal: “Rezo por todos”

El referente espiritual budista manifestó su solidaridad con aquellas personas que fueron víctimas del devastador evento y sumó su más sentido pésame para los afectados. Los reportes de desaparecidos superaron ampliamente las 1.000 personas

El líder espiritual tibetano, el Dalái Lama, (REUTERS/Priyanshu Singh/Archivo)
El líder espiritual tibetano, el Dalái Lama, (REUTERS/Priyanshu Singh/Archivo)
Guardar

El líder espiritual budista, Dalai Lama, expresó este jueves su solidaridad con las víctimas de las devastadoras inundaciones en Nepal y el Tíbet. En un comunicado, afirmó: “Rezo por todos aquellos que han perdido la vida y ofrezco mi más sentido pésame a los familiares de los fallecidos y a todos los afectados por esta tragedia”.

A su vez, Dalai Lama pidió por la adopción de “medidas de ayuda adecuadas” para los afectados. “Dado que esta región también ha sufrido calamidades en el pasado, estos son sin duda síntomas de una causa subyacente más profunda, ya sea el cambio climático u otros factores. Espero que se tomen las medidas de seguimiento adecuadas, siempre que sea posible, para ayudar a garantizar que este tipo de desastres no se repitan”, dijo en un comunicado.

PUBLICIDAD

El referente espiritual del budismo es considerado por Beijing un rebelde y separatista, desde que escapó del Tíbet y se exilió en 1959 tras la represión de un levantamiento por parte de las tropas chinas en esa región.

Los residentes transportan sus pertenencias mientras caminan hacia zonas más seguras tras las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Niranjan Shrestha)
Los residentes transportan sus pertenencias mientras caminan hacia zonas más seguras tras las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Niranjan Shrestha)

Los equipos de rescate continúan la búsqueda de cientos de desaparecidos en la frontera entre Nepal y China tras la devastadora avalancha de lodo y agua provocada por el colapso de un glaciar, que arrasó varias comunidades. La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal reportó el jueves 826 personas desaparecidas y un saldo de 165 fallecidos por las inundaciones repentinas. Las autoridades nepalíes intensificaron las operaciones en los distritos más afectados, Nuwakot y Rasuwa.

PUBLICIDAD

Por su parte, la cadena estatal china CCTV informó que, en el Tíbet, 558 personas seguían desaparecidas, de las cuales 260 son extranjeros. Dos aldeanos fueron rescatados y hasta la mañana del jueves se contabilizaban tres víctimas mortales.

La catástrofe en Nepal y Tíbet no constituye un evento aislado. El sistema fluvial Lhende Khola experimentó dos grandes inundaciones en solo 14 meses, reflejando la creciente inestabilidad del sistema glaciar del Himalaya, que amenaza comunidades, infraestructura y suministro de agua en una de las regiones más densamente pobladas del planeta. En agosto del año pasado, una inundación similar ocurrió tras el desbordamiento de un lago glaciar en el Tíbet debido a altas temperaturas, causando nueve muertes y la destrucción de infraestructura crítica, incluido un puente entre Nepal y China.

Los rescatistas trasladan a una víctima de las inundaciones repentinas a un lugar seguro a lo largo del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el miércoles 26 de agosto de 2026 (AP/Niranjan Shrestha)
Los rescatistas trasladan a una víctima de las inundaciones repentinas a un lugar seguro a lo largo del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el miércoles 26 de agosto de 2026 (AP/Niranjan Shrestha)

Imágenes captadas por drones en Nepal mostraron caminos destruidos y edificaciones sepultadas bajo el agua y el lodo. En el distrito de Nuwakot, una de las zonas más golpeadas, el torrente cubrió hasta los segundos pisos de los edificios. Restos de escombros colgaban de árboles y cables, vehículos quedaron enterrados y los sobrevivientes, cubiertos de barro, relataban la rapidez con la que la corriente arrasó el área. El flujo paralizó la movilidad en varias regiones.

Shoyam Rajbhandari, residente local, relató: “Cuando llegué a Dhunge bazar, en media hora, la inundación arrasó todo el mercado. La gente se preparaba para ir a trabajar en ese momento. Cuántos están muertos o desaparecidos, no lo sabemos”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente de un sismo de magnitud 4,4 cerca de la frontera, a unos 66 kilómetros al norte de Katmandú, pero luego actualizó su análisis identificando el evento como un colapso glacial de magnitud 5,2. El organismo explicó que no se produjo un terremoto, sino un derrumbe glaciar que generó un flujo de escombros aguas abajo, según datos sísmicos y satelitales.

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, indicaron que una avalancha glaciar probablemente originó la inundación repentina. “Las observaciones hidrológicas indican la excepcional velocidad y magnitud de la ola de inundación”, afirmaron en un comunicado, señalando que el nivel del río Trishuli aumentó hasta nueve metros en media hora.

Daños tras las inundaciones repentinas en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Niranjan Shrestha)
Daños tras las inundaciones repentinas en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Niranjan Shrestha)

El río Lhende Khola, afluente del Bhotekoshi, registró las mayores inundaciones. Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres, explicó que el afluente se desbordó dos veces en 14 meses, esta vez debido a un alud de hielo y rocas que bloqueó el río y provocó una crecida súbita. Sanyal subrayó la importancia de contar con sistemas de alerta temprana frente al impacto del calentamiento global en el Himalaya.

(Con información de AFP y Associated Press)

Temas Relacionados

Dalai LamaÚltimas noticias AméricaNepalTíbetinundaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre embistió deliberadamente con su auto a un grupo de personas en Francia: un muerto y 10 heridos

“Actualmente tenemos a una persona detenida”, declaró el fiscal adjunto de Caen, quien confirmó la apertura de una causa por “homicidio” y “violencia intencional con arma” contra el detenido

Un hombre embistió deliberadamente con su auto a un grupo de personas en Francia: un muerto y 10 heridos

La agencia marítima británica informó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

Según la UKMTO, no se reportaron víctimas entre la tripulación ni impacto ambiental adverso. Las autoridades investigan las causas del incidente

La agencia marítima británica informó que un “proyectil desconocido” impactó contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

Equipos de rescate trabajan contrarreloj para hallar a cientos de desaparecidos tras las inundaciones entre Nepal y China

Al menos 160 personas murieron en la catástrofe, que también golpeó a numerosos visitantes extranjeros. Las autoridades nepalíes reportaron personas sin localizar de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur, Ucrania y Estados Unidos

Equipos de rescate trabajan contrarreloj para hallar a cientos de desaparecidos tras las inundaciones entre Nepal y China

Al menos 249 comunidades indígenas del Amazonas estarían expuestas a pescado con mercurio 7 veces por encima del límite seguro

Las dragas de minería ilegal en el río Madeira liberan el metal al agua desde hace décadas, que pasa a los peces y se acumula en el organismo humano por la ingesta frecuente, según documentaron investigadores de la Universidad Federal de Rondônia

Al menos 249 comunidades indígenas del Amazonas estarían expuestas a pescado con mercurio 7 veces por encima del límite seguro

El ave rapaz más grande de Europa vuelve a los Alpes suizos después de un siglo: así fue el regreso del quebrantahuesos

La búsqueda de nidos secretos en los Prealpes y la liberación de un ejemplar intoxicado con plomo muestran la fragilidad de un proceso que devolvió 98 parejas reproductoras a la cordillera

El ave rapaz más grande de Europa vuelve a los Alpes suizos después de un siglo: así fue el regreso del quebrantahuesos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ovoclinic cierra sus clínicas en Madrid y Sevilla sin dar explicaciones dejando a cientos de mujeres con tratamientos de fertilidad a medias

Ovoclinic cierra sus clínicas en Madrid y Sevilla sin dar explicaciones dejando a cientos de mujeres con tratamientos de fertilidad a medias

El pueblo de Huelva que enamora a Vicky Martín Berrocal cada verano: parajes naturales, playas kilométricas y un impresionante pasado histórico

Resultados del Gana Diario de este miércoles 26 de agosto: números ganadores del último sorteo

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 27 de agosto

Hanna Escobar renuncia a la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud a pocos días de su nombramiento

DEPORTES

La selección argentina de básquet encara el tramo decisivo para clasificar al Mundial 2027: los partidos y todo lo que hay que saber

La selección argentina de básquet encara el tramo decisivo para clasificar al Mundial 2027: los partidos y todo lo que hay que saber

Era la mascota del equipo, murió y lo homenajearon con el festejo más tierno del fútbol argentino: la historia del “Tuertito”

Los mejores memes de la eliminación de River Plate de la Sudamericana: Coudet, Beltrán y las burlas de los hinchas de Boca

La decisión que tomó Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

La tanda de penales que dejó a River Plate sin Copa Sudamericana: de las atajadas de Beltrán a su fallo y el pedido de disculpas

ENTRETENIMIENTO

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

‘Wonka’s The Golden Ticket’: fecha de estreno y todo lo que se sabe del reality show de Netflix basado en Willy Wonka

Rupert Grint retomará su papel de Ron Weasley tras 15 años del estreno de la última película de ‘Harry Potter’

Netflix le pone título al regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en la secuela de “Once Upon a Time in Hollywood”

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming