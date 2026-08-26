Política

Señales de unidad del PJ en Santa Fe: Sergio Massa reapareció en público y respaldó a Diego Giuliano que busca la gobernación

El ex ministro acompañó al diputado nacional y presidente del Frente Renovador en Rosario, donde presentó un libro y, juntó a todas las tribus del peronismo santafesino, lanzó su candidatura

Sergio Massa y Diego Giuliano
Sergio Massa y Diego Giuliano durante el encuentro que se realizó ayer en Rosario
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“La unidad es lo más importante”. Esa fue la frase corta, pero contundente, que dejó Sergio Massa en su visita a Rosario, hacia donde viajó para respaldar al diputado nacional y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, que presentó su libro “La Santa Fe que viene”, en un auditorio donde hubo representantes de los distintos sectores del peronismo santafesino.

Giuliano utilizó la presentación de su libro, donde hace una serie de propuestas partiendo de la Constitución sancionada el año pasado, como punto de partida de su candidatura para la gobernación de Santa Fe. El legislador es el primer dirigente del peronismo en dar un paso, con claridad en los hechos, hacia una candidatura formal.

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“Hay construir una alternativa amplia, con debate, participación y sin miedo a las diferencias”, explicó el diputado en el Hotel Ariston, en pleno centro rosarino, donde se realizó la presentación del libro. En la primera fila lo escucharon Massa, Germán Martínez, Juan Monteverde, Caren Tepp, Florencia Carignano, Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli, Armando “Pipi” Traferri y Marcelo Lewandowski. Fue una muestra de unidad de alto calibre.

Diego Giuliano y Sergio Massa en Santa Fe

El peronismo santafesino hace algunos meses que viene trabajando en un esquema de unidad de las distintas tribus. En esa primera fila se acomodaron respresentantes de los senadores, La Cámpora, la Corriente, el Movimiento Evita, Activemos, Ciudad Futura, VAMOS (donde se concentran algunos intendentes) y el Frente Renovador. No hubo representantes del grupo RAIS, que lidera el jefe comunal de Funes, Roly Santacroce. Pero el gran ausente fue el ex gobernador Omar Perotti.

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“Es muy lindo que se acompañen en las iniciativas entre ellos”, dijo Massa cuando un grupo de periodistas lo abordó después del evento, en referencia a los distintos representantes que compartieron el atardecer con Giuliano y que construyeron, en conjunto, una gestualidad importante para el peronismo local, pero también para el esquema nacional. Para ganarle a Máximiliano Pullaro o a Javier Milei, el peronismo debe estar unido.

Massa reapareció en la escena pública luego de que en agosto participara del encuentro de Mujeres del Frente Renovador. Sus apariciones son muy pocas y puntuales. El ex ministro de Economía mantiene un prolongado tiempo de perfil bajo, pero conserva las expectativas de ser un actor determinante en el proceso electoral. En su espacio creen que está en condiciones de ser candidato a presidente, pero Massa sabrá si esa es una opción cuando se caigan más hojas del calendario.

Diego Giuliano y Sergio Massa en Santa Fe
La primera fila del auditorio estuvo ocupada por dirigentes peronistas de las distintas vertientes. Un gesto de convivencia y unidad

Después de la presentación del libro los principales dirigentes peronistas se fueron a cenar al Centro Vasco. Allí hubo una conversación que giró sobre la necesidad de lograr la unidad en la diversidad. En definitiva la charla expuso que que el modelo santafesino, que está en pleno proceso de negociación, puede replicarse a nivel nacional. Todo está por verse.

“Santa Fe tiene todo para pensar en grande. Y el futuro empieza cuando nos animamos a discutir hacia dónde queremos ir. Qué hacemos con nuestro potencial productivo. Cómo generamos más trabajo. Cómo conectamos nuestro territorio. Qué Estado necesitamos. Cómo logramos que las oportunidades lleguen a cada rincón de la provincia”, explicó Giuliano durante la presentación. El tono, claro está, fue el de un candidato que todavía no tiene la chapa colgada, pero sí la vocación de hacerlo.

Giuliano está decidido a ir por el premio grande. Se muestra con un perfil moderado, pero muy crítico de Javier Milei. El tono, las formas y el fondo, en un fino equilibrio. En ese trabajo lo ayuda el consultor y asesor Lucio Guberman, que tiene fuerte presencia en el ecosistema político de Santa Fe.

Diego Giuliano y Sergio Massa en Santa Fe
Giuliano pidió por la organización y la unidad del peronismo a nivel nacional y provincial

El legislador ya empezó a recorrer su camino hacia la candidatura. Ahora tiene que juntar consenso dentro del peronismo y afirmar los apoyos que ya están vigentes. Porque no será el único que quiera competir. Germán Martínez es otra de las opciones que aparece en el peronismo. Con rodaje nacional, por su rol en el bloque de diputados, y con mucha militancia barrial en el territorio santafesino, es uno de los que tiene ganas de jugar.

Por momentos también reaparece en escena el nombre de Perotti o la posibilidad que Lewandowski vuelva a intentar llegar al gobierno provincial, como lo hizo en el 2023. Lo más trascendente dentro del peronismo de Santa Fe es que se avanzó en la construcción de una convivencia política medianamente lógica, más allá de las tensiones que subsisten entre las distintas tribus.

O un acuerdo o unas PASO, pero todo indica que el peronismo tendrá un solo candidato sobre la cancha electoral de Santa Fe en el 2027. Un distrito que está entre los cinco más importantes en el país respecto a la cantidad de electores. La vocación de unidad en la provincia es una buena noticia para el peronismo nacional, que intenta sanar sus heridas sin romper la armonía de una temporada sin la furiosa interna bonaerense.

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