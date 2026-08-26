“Hijitus”, “el profesor Neurus” y “Cachavacha”: el particular cruce entre Rossi y Álvaro Martínez en la sesión en Diputados

En medio del debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos legisladores se cruzaron por la medida que busca aprobar el oficialismo

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El debate en la Cámara de Diputados por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) derivó este miércoles en un cruce entre dos legisladores que recurrieron a los personajes de una misma historieta para atacarse mutuamente. Agustín Rossi, diputado nacional de Unión por la Patria por Santa Fe, comparó al presidente Javier Milei con el Profesor Neurus, el villano de Las aventuras de Hijitus. Segundos después, el libertario Álvaro Martínez le respondió con otra referencia a la misma obra: la bruja Cachavacha, en alusión a Cristina Kirchner.

El ida y vuelta se produjo durante la exposición de Rossi sobre la iniciativa que el oficialismo busca aprobar para modificar la carta orgánica de la autoridad monetaria. El legislador kirchnerista apeló a la obra del dibujante y animador Manuel García Ferré para ilustrar su posición: según él, el proyecto tiene como objetivo real blindar a las autoridades actuales del BCRA más allá de un eventual resultado adverso para La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales del año próximo.

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El debate en Diputados por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central derivó en un cruce entre Agustín Rossi y Álvaro Martínez con referencias a Hijitus.

“Tenía personajes, como Largirucho, y tenía un villano, el Profesor Neurus. Era un científico que hacía todas las maldades. Tenía un lema; su consigna más importante era ‘esto es mío, mío, mío’. En la historia del Banco Central, el profesor Neurus es el presidente Milei, que dice que se lo quiere quedar aunque pierda las elecciones. El único objetivo de la reforma es que las autoridades actuales del Banco Central sigan aplicando la reforma monetaria en los próximos años, independientemente de si pierden las elecciones”, señaló Rossi ante el recinto.

El argumento del diputado santafesino apunta a una cláusula de remoción incluida en el proyecto, que exigiría dos tercios de cada una de las cámaras para destituir al presidente del BCRA. “Ponen una cláusula de remoción para poder remover al presidente del Banco Central”, remarcó, al tiempo que advirtió que esa exigencia haría prácticamente imposible reemplazar a las autoridades de la entidad si el Gobierno pierde poder en el Congreso.

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Apenas Rossi terminó su exposición, Martínez tomó la palabra. Sin mencionar a Cristina Kirchner por su nombre, el diputado libertario de Mendoza lanzó una réplica que apuntó directamente a la ex vicepresidenta: “Para seguir con las analogías literarias que estaba haciendo el diputado preopinante, nosotros tenemos a un profesor y ustedes a Cachavacha”, aludiendo al personaje de la bruja malvada que atemorizaba a Hijitus y sus compañeros en la serie de García Ferré.

El cruce fue uno de los particulares episodios de una sesión que se proyecta extensa. La jornada en Diputados podría desarrollarse durante 16 horas e incluye, además de la reforma del BCRA, el tratamiento de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, otro de los proyectos que el oficialismo busca convertir en ley.

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El proyecto de reforma del BCRA incluye una cláusula que exigiría dos tercios de cada cámara para remover al presidente del Banco Central (RSFotos)

En cuanto al fondo del debate, las posiciones al interior del recinto mostraron una división. La diputada libertaria Juliana Santillán defendió la reforma al sostener que “lo que hace es convertir en ley con fuerza de política de Estado lo que el equipo económico del presidente Milei viene haciendo desde el primer día de su gestión”, y agregó que la iniciativa busca evitar que cualquier administración futura “pueda volver a usar al Banco Central como si fuera un cajero automático del Tesoro”.

En la misma línea, su par Santiago Santurio cuestionó la emisión monetaria como práctica estructural. “La Argentina viene con una enfermedad endémica, que es el déficit. ¿Y cuál era el remedio? La emisión monetaria. Terminaba siendo el remedio peor que la enfermedad”, afirmó, según recogió Infobae en su cobertura en vivo de la sesión.

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Desde la vereda contraria, el diputado Miguel Ángel Pichetto se declaró “totalmente en contra” de la propuesta y cuestionó la independencia real del organismo: “Cuando el presidente del Banco Central es el socio de la oficina del ministro de Economía, ¿de qué autonomía me hablan?”, dijo en referencia a Santiago Bausili, titular del BCRA.

La sesión también reservó un capítulo político para la oposición. Antes de que comenzara el debate de fondo, los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas y otros aliados obtuvieron 133 votos en dos pedidos de apartamiento de reglamento para incorporar al temario proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad. Aunque la cifra no alcanzó los 3 cuartos requeridos para modificar el orden del día —umbral que el bloque libertario de 95 diputados impide alcanzar—, la señal fue clara: con 129 votos es suficiente para abrir el recinto en una futura sesión especial. “Ahora hay que poner fecha”, dijo un legislador peronista.

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