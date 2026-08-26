Nuevos créditos hipotecarios: qué dijeron los bancos y el sector de la construcción sobre el anuncio de Caputo

Desde el sector de la construcción se valoró la medida y se insistió en la necesidad de más volumen de crédito para llegar a más familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A los fines de impulsar el crédito hipotecario, este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que los bancos podrán fondearse a largo plazo por hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La medida recibió el aval del sector financiero, que la semana próxima participará en la primera licitación por $200.000 millones, y sumó respaldo en la industria de la construcción.

El lanzamiento de una nueva operatoria para créditos hipotecarios con fondos de la Anses generó respuestas inmediatas entre los actores económicos involucrados: los bancos y el sector de la construcción.

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Es que en su presentación, Caputo detalló que la iniciativa se complementa con flexibilizaciones recientes del crédito bancario en dólares para las personas jurídicas. ”Esto se combina con lo que anunciamos hace dos semanas de que a partir de ahora los bancos con sus depósitos iban a poder empezar a prestar en dólares solamente a personas jurídicas por no más del 15% de sus depósitos bajo normas macroprudenciales que definió el Banco Central”, sostuvo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la combinación de la flexiblización de los créditos en dólares y fondos de ANSES busca impulsar tanto la oferta como la demanda de vivienda (Ministerio de Economía)

Así, para el ministro con ambas políticas se busca atacar tanto la oferta como la demanda. “Vamos a empezar a ver desarrolladores que van a tener acceso a financiamiento en dólares a tasas mucho más accesibles, de manera que puedan desarrollar nuevos proyectos y, por otro lado, vamos a estar contribuyendo a que se genere una mayor demanda dado el impulso que vamos a lograr ahora de estos créditos hipotecarios”, comentó.

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El funcionario subrayó el rol de la construcción como motor económico y vinculó la nueva operatoria con el avance de la obra pública. “La combinación de esto va a dar un gran impulso a la industria de la construcción, que, como ustedes saben, es un motor muy importante de la economía y venía rezagado. Impulso que se ha empezado a notar en los números a través de obras que hemos licitado con los 9.000 kilómetros de los corredores viales que van a estar en construcción para principios de octubre, absolutamente todos”, agregó.

Visto bueno

El sistema financiero valoró la nueva fuente de fondeo y la posibilidad de canalizar recursos previsionales hacia préstamos de largo plazo.

Para la Asociación de Bancos Argentinos, Adeba, el programa “es positivo”.

“Por un lado le asegura rendimientos reales positivos para el FGS durante todo el período de la inversión, y por otro lado canaliza recursos de largo plazo hacia el crédito hipotecario para la vivienda. Además, tiene la virtud de ser competitivo entre los participantes”, destacaron desde la entidad que preside Javier Bolzico.

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Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle, analizó la medida abiertamente, la cual consideró como una oportunidad para reducir la brecha de acceso a la vivienda respecto de otros países de la región. “Parte de nuestra falta de crecimiento como país en términos de créditos es porque no teníamos una oferta hipotecaria y, además de cubrir ese gran gap que tenemos con otros países de la región, esto viene en el momento justo porque dinamiza la economía, tenemos muchas industrias y muchas pymes atadas a lo que es refacción, construcción de vivienda”, sostuvo. Manriquez remarcó el impacto social de los nuevos préstamos ya que mucha gente alquila y quiere dejar de hacerlo para pasar a pagar una cuota de algo propio.

Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle

Otra importante fuente bancaria coincidió en off the record: “Le asegura al FGS un retorno real positivo, se invierten a largo plazo fondos que por sus características son de largo plazo y estos depósitos permitirán financiar crédito hipotecario para vivienda a largo plazo. En todo el mundo el crédito hipotecario se financia con fondos de pensiones y la seguridad social”.

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“Es una medida que veníamos pidiendo. Claro, sería mejor que el FGS compre cartera o que la tasa de interés no esté tan apretada, pero es un excelente comienzo para que resurja el crédito hipotecario”, destacaron desde otro banco grande.

Sin boom de crédito

También desde la construcción acompañó la iniciativa y destacó la importancia del fondeo a largo plazo para proyectos habitacionales. Una fuente del sector, consultada bajo reserva, vinculó la medida con reclamos históricos.

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“Va en la dirección correcta, es una medida positiva, nosotros veníamos insistiendo con otros actores vinculados a los desarrollos en que el camino era que los bancos puedan tener fondeo del FGS, así que creo que va en la dirección correcta. Esperemos que funcione bien y después hay que generar más volumen de crédito para que llegue a más familias”, marcó en conversación con este medio. Para el sector, la clave estará en luego ampliar el alcance y la escala de los créditos, de modo que la operatoria llegue a un universo más amplio de familias y promueva y el crecimiento de la actividad.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, descartó que haya un "boom" de crédito en dólares. (Foto: Banco Central).

El régimen anunciado prevé un monto máximo por préstamo de 150 UVAs, unos USD 200.000, aunque el promedio histórico ronda los USD 80.000. El monto total de la primera licitación, de $200.000 millones, forma parte de un esquema de hasta $2 billones, con capacidad estimada para cubrir la demanda de unas 17.000/18.000 familias. El Gobierno apuesta a que, con esta estructura, la industria de la construcción recupere el dinamismo y contribuya a la generación de empleo, la demanda de insumos y el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.

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Sin embargo, dentro del equipo económico hay diferencias respecto a lo que sucederá con la medida complementaria de flexibilizar los créditos en dólares para personas jurídicas. Es que si bien hoy Caputo lo planteó como el otro pilar para apuntar la reactivación de la construcción, semanas atrás fue el presidente del BCRA, Santiago Bausili, quien aseguró que no hay que esperar un ”boom” de crédito en dólares.

“No hay nadie que esté saliendo desbocado a decir ‘por fin me dejan hacer locuras’ y va a ir a tomar riesgos no recomendados. Lo que vemos es que es probable que algún tipo de financiación que podía ocurrir con bajísimo riesgo, pero que no ocurría con esta normativa, se pueda empezar a dar”, afirmó en una presentación de la Fundación FIEL. En donde consideró que no existen condiciones para un salto abrupto en la demanda de créditos en dólares, aunque reconoció que la nueva normativa puede habilitar operaciones que antes resultaban inviables.

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El Banco Central fijó límites claros para la operatoria en dólares: solo personas jurídicas podrán acceder a préstamos en esa moneda, por hasta el 15% de los depósitos, bajo normas macroprudenciales. Esta restricción busca evitar desequilibrios y controlar riesgos, al tiempo que responde al reclamo de los desarrolladores de acceder a financiamiento productivo a menores tasas.

El anuncio de la utilización de fondos de la Anses para el fondeo de créditos hipotecarios se inscribió en una estrategia más amplia de reactivación de la construcción y la economía. Caputo vinculó la medida con la licitación de obras públicas de gran escala, como los 9.000 kilómetros de corredores viales, y subrayó el papel dinamizador de la industria en el contexto de las políticas oficiales. Por su parte, desde el sector privado, tanto los bancos como las constructoras identificaron la oportunidad de ampliar el acceso al crédito y estimular la demanda de vivienda, aunque señalaron que el verdadero desafío pasará por escalar el volumen y mantener las condiciones favorables en el mediano plazo.

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