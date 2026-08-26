El dólar subió por cuarta rueda consecutiva y se consolida por encima de los 1.500 pesos

El dólar mayorista sube 2% en lo que va de agosto.

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La operatoria cambiaria de este miércoles dio cuenta de la estrategia oficial para el corto plazo, con un dólar que exhibió una ligera suba o gradual deslizamiento, para consolidar en agosto una marcha más apegada a la inflación, tendencia parcialmente regulada con menores compras del BCRA en el mercado para evitar una presión extra para la cotización.

Con un importante monto operado USD 685 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista registró una mínima suba de 2,50 pesos o 0,2%, a 1.514 pesos, en la cuarta rueda consecutiva de alza.

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En agosto el tipo de cambio oficial suma 29 pesos o 2%, mientras que en el transcurso de 2026 la suba es de 59 pesos o 4,1%, muy lejos de una inflación próxima al 20 por ciento.

La demanda por cobertura llevó al tipo de cambio a un nuevo máximo nominal, en una rueda particular, pues este miércoles el nivel del dólar mayorista será la referencia para la Letra D31G6, un títulos dollar linked por el equivalente en pesos a unos USD 4.000 millones.

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La semana pasada, el Tesoro argentino intentó canjear esta Lelink D31G6 por emisiones con vencimientos en septiembre (D30S6) y octubre (D30O6) para descomprimir los vencimientos previstos para el lunes 31 de agosto, pero obtuvo una baja adhesión de el 34,1% del valor nominal.

Con esta operación se rescataron USD 1.344 millones y se adjudicaron USD 1.354 millones en nuevas Letras, pero quedaron títulos por unos USD 2.600 millones a vencer este mismo mes.

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“El dólar mayorista amaga con volver a ensayar un gradual deslizamiento, ahora hacia los $1.415, en la rueda que definirá el fixing de otra Lelink, lo cual permitirá en las próximas jornadas evaluar si dicha estrategia oficial se debe a este evento o seguirá vigente”, explicó el economista Gustavo Ber.

“Los operadores ansían en que sea ésta última la respuesta a fin de poder evitar tensiones y que el BCRA pueda seguir comprando, aún a un ritmo mucho más reducido que ya se anticipaba por la estacionalidad. También se monitorea una más desafiante licitación, donde un menú orientado a instrumentos más cortos apuntaría a ‘rollear’ (renovar) un 100%, no modificando así el nivel de liquidez del sistema”, expresó el titular del Estudio Ber.

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El Tesoro buscará renovar este jueves unos $12,6 billones en bonos de corto plazo, de los cuales un amplio porcentaje son dollar linked. O sea deuda atada a la paridad cambiaria del mercado interbancario.

“Cada mes, cuando se produce esta embudo financiero, la demanda de dólares crece con el afán privado de acelerar alguna mayor devaluación, lo que obliga al esquema del Gobierno a interactuar mediante diferentes mecanismos para evitar cualquier desborde, que podría acelerar a la inflación”, indicó un reporte de Reuters.

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El dólar al público ascendió cinco pesos o 0,3%, a $1.535 para la venta en el Banco Nación, nuevo récord nominal. A la vez, la cotización blue resta cinco pesos, a 1.555 pesos.

Los analistas coinciden en que es saludable la tendencia ligeramente alcista para el dólar, ya que hay un consenso generalizado de cierto atraso cambiario si se considera la persistente inflación acumulada de un 20% en lo que va de 2026.

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“Es natural que tengamos estos tironeos cambiarios porque cada uno busca una mejor posición: quienes deben cobrar deuda atada al dólar, pretenden recibir más pesos; pero el Gobierno busca que no tengamos ninguna disparada y ejerce presión de ventas (de divisas) mediante distintas formas”, comentó a Reuters un agente financiero del banco BBVA.

“Todo lo que se necesitaba era un pequeño ajuste del tipo de cambio en un contexto de normalización de las condiciones de liquidez a través de operaciones de mercado abierto, y eso parece estar ocurriendo. Los flujos externos provenientes de las exportaciones y de las emisiones corporativas, aunque menores que en los últimos seis meses, siguen siendo sólidos, por lo que el tipo de cambio se mantendría fuerte durante algún tiempo, requiriendo solo un ajuste menor de la moneda y de las tasas de interés domésticas”, consideró Max Capital.

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