Política

Si el Congreso rechaza el DNU 70, la Ley de Tierras volvería a regir en 15 días, puntualizó el diputado Paulón

El diputado de Provincias Unidas anticipó que dará quórum en la sesión especial del jueves 15 y cuestionó el régimen vigente para la compra de campos por parte de extranjeros

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Esteban Paulón, diputado de Provincias Unidas, afirmó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer que el rechazo del DNU 70/2023 permitiría restituir en 15 días la Ley de Tierras, tras el fallo de la Corte Suprema

La convocatoria opositora a una sesión especial busca empalmar el debate sobre el megadecreto con los proyectos de endeudamiento y discapacidad, que habían conseguido el acompañamiento de 133 legisladores. El bloque Provincias Unidas firmó el pedido y anticipó su intención de dar quórum el jueves 15.

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Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Paulón señaló que el resultado del trámite legislativo puede modificar el marco vigente para la tenencia de tierras rurales.

El diputado vinculó la situación con la decisión de la Corte Suprema y sostuvo que, desde la apertura de los registros de la propiedad provinciales, quedaron sin efecto las restricciones que regulaban la compra de campos por parte de extranjeros.

“Hoy no hay ley de tierras, ley de tenencia de las tierras rurales en Argentina. Por lo tanto, desde ayer, cualquier persona física, jurídica o Estado extranjero puede comprar la extensión de tierra que se le ocurra donde se le ocurra”, dijo Paulón.

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El legislador incluyó entre los territorios alcanzados los cursos de río, las zonas fronterizas y los sectores cercanos a afluentes. También mencionó el uso del agua para instalaciones tecnológicas: “No hay ningún tipo de restricción”.

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Corte Suprema de Justicia de la Nación

Paulón planteó que la situación genera efectos jurídicos mientras el Congreso no intervenga. “Esa ventana que se abrió con el fallo, la resolución de la Corte, está vigente y genera derechos adquiridos. No hay marcha atrás en esta ventana hasta que en el Congreso podamos darle una solución a este tema”, afirmó.

Para el diputado, la alternativa más rápida es que la Cámara de Diputados acompañe el rechazo que el Senado ya emitió sobre el DNU. “Nosotros estamos, como el Senado ya lo rechazó, a una sola votación de restituir la ley de tierras”, expresó.

La discusión legislativa incluirá iniciativas sobre endeudamiento y discapacidad. Los impulsores de la sesión intentarán que los 133 legisladores que respaldaron esos proyectos mantengan una posición común ante la votación por el decreto.

Paulón rechazó la posibilidad de negociar únicamente la reincorporación del capítulo vinculado con tierras. Según explicó, esa opción supondría reabrir un recorrido parlamentario con comisiones, votaciones y una nueva intervención del Senado.

“Un debate de incorporar ese capítulo es una ley. Si tomamos la media sanción de la ley de inviolabilidad, primero va a haber toda una discusión jurídica, porque el Senado ese capítulo ya lo retiró”, señaló.

El diputado describió los plazos que, a su criterio, demoraría ese camino. “Estamos hablando de un mes y medio, dos para restituir la legislación de tierras. Podríamos en 15 días, automáticamente con el rechazo del DNU, recuperarla”, aseguró.

También respondió a las dudas de sectores aliados sobre las normas que podrían quedar sin efecto si prospera el rechazo total al decreto. “El DNU 70 es tan viejo, tiene casi tres años. El 80% de las normas que contiene ya caducaron”, sostuvo.

Paulón ubicó el vencimiento de los paquetes de emergencia fiscal y financiera el 31 de diciembre de 2025. Además, afirmó que las disposiciones laborales fueron incorporadas en la reforma laboral y que las medidas sobre reforma estatal, privatizaciones y reestructuraciones pasaron a la Ley Bases.

“Son tres o cuatro los puntos que quedan vigentes del DNU. Yo le propongo a esa oposición hacer al revés: hagamos leyes especiales para esos temas, que son muy sencillas”, propuso.

Esteban Paulón
Esteban Paulón

El diputado citó el caso de los alquileres como una de las cuestiones que podría resolverse con una norma específica. “Es una ley de dos artículos: derógase la ley tanto, de forma. Eso hoy se puede tratar rápidamente en el Congreso”, afirmó.

Ante la consulta sobre el interés del Gobierno en preservar el DNU, Paulón consideró que el decreto tiene una carga política que excede los artículos que todavía conservarían vigencia.

“Creo que simbólicamente es fundante del DNU. Acordate que el DNU era una ley base: 300 materias modificadas, 70 leyes derogadas o modificadas”, manifestó.

El legislador afirmó que la discusión no debe depender de la afinidad con el contenido de cada medida. “A alguna gente le podrán caer simpáticas algunas medidas del DNU 70. Pará, un decreto de necesidad y urgencia con 300 materias distintas, ¿qué pasaría si un gobierno del signo que no te gusta hace lo mismo?”, preguntó.

Paulón planteó que habría mantenido la misma postura ante administraciones de otro signo político. “Yo lo hubiera criticado si hubiera sido un decreto del Frente de Izquierda, de Unión por la Patria o de Milei”, dijo.

“Vos en un mismo decreto, que es la firma del presidente, no es un debate democrático. No podés modificar 300 materias o cargarte 70 leyes que se discutieron democráticamente en el Congreso”, sostuvo el diputado de Provincias Unidas.

El dirigente concluyó que el Congreso debe intervenir sobre las herramientas de necesidad y urgencia: “El DNU es una herramienta que existe en la Constitución, perfecto. Lo tenemos que discutir en el Congreso. Con la legislación vigente no se puede sacar un decreto ómnibus y hacer lo que quiera”.

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