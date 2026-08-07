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Chile y Venezuela formalizaron el reinicio de sus relaciones consulares: “El inicio de una nueva etapa”

La oficialización pone fin a la interrupción vigente desde 2024 por tensiones políticas entre el ex dictador Nicolás Maduro y el ex presidente Gabriel Boric y abre el retorno paulatino de la asistencia estatal para personas de ambos países

El viceministro venezolano para América Latina, Mauricio Rodríguez, y el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez (Créditos: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile)
El viceministro venezolano para América Latina, Mauricio Rodríguez, y el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez (Créditos: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile)
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Los gobiernos de Chile y Venezuela oficializaron el jueves la reanudación de sus relaciones consulares, interrumpidas desde 2024 debido a las tensiones entre el entonces presidente chileno Gabriel Boric y el ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

La formalización se concretó en una reunión en Caracas entre el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, y el viceministro venezolano para América Latina, Mauricio Rodríguez. Durante el encuentro, ambos funcionarios intercambiaron notas diplomáticas verbales que formalizaron el restablecimiento de las relaciones consulares.

El ministro de Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, destacó que este paso “permitirá asegurar la protección y servicios para los ciudadanos de ambos países y el inicio de una nueva etapa, a través de un diálogo constructivo, para avanzar en temas que nos interesa profundizar, a favor del bienestar de nuestros pueblos y de la región”. Según datos del propio Pérez Mackenna, actualmente residen en Chile cerca de 700.000 venezolanos, mientras que unos 25.000 chilenos viven en Venezuela.

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Las relaciones consulares bilaterales quedaron restauradas “de manera oficial”, lo que marca el inicio de una “normalización progresiva” de los lazos tras dos años de ruptura. De acuerdo con la prensa local, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna (derecha) (JAM STA ROSA vía REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna (derecha) (JAM STA ROSA vía REUTERS)

La ruptura de relaciones entre ambos países, ocurrida en 2024, provocó el retiro del personal diplomático venezolano en Chile y la salida de los funcionarios chilenos de Caracas, medida dispuesta por el entonces líder del régimen de Venezuela, actualmente detenido en Estados Unidos. Esta situación afectó a cientos de miles de ciudadanos venezolanos en Chile y dificultó los mecanismos de cooperación y seguridad bilateral. Según cifras oficiales, en territorio chileno residen más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela viven alrededor de 25.000 chilenos.

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El pasado 30 de julio, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció la reactivación de relaciones consulares con Venezuela, el “comienzo de una nueva etapa” para la “normalización progresiva” del vínculo bilateral.

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, señaló el mandatario, en un breve punto de prensa desde La Moneda.

El jefe de Estado chileno agradeció el trabajo “metódico” de los equipos diplomáticos de ambos países y valoró la “disposición” de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para avanzar en el diseño conjunto.

El mandatario José Antonio Kast hablando por teléfono con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/Presidencia de Chile/Archivo)
El mandatario José Antonio Kast hablando por teléfono con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/Presidencia de Chile/Archivo)

“En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, detalló la Cancillería chilena a través de un comunicado ese mismo día.

El organismo agregó que “esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”.

Kast reiteró en múltiples ocasiones que el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela es “esencial” para su plan de expulsión de inmigrantes irregulares en vuelos hacia Caracas, una de sus principales promesas de campaña.

(Con información de EFE)

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