El Gobierno de Bolivia vinculó la ola de asesinatos a las redes cercanas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

Marco Antonio Oviedo, con un gesto enfático, interviene en una conferencia de prensa, con la bandera de Bolivia visible al fondo, destacando sus principales argumento (Reuters)

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El Gobierno boliviano vinculó los recientes hechos de violencia en Santa Cruz de la Sierra con personas cercanas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en marzo en Bolivia y extraditado a Estados Unidos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que “esta línea de narcoterrorismo estaba operada por gente cercana al narcotraficante que fue detenido por la Policía y expulsada a los Estados Unidos, Sebastián Marset”.

Oviedo hizo referencia al asesinato de cuatro personas por un grupo de sicarios que el miércoles pasado irrumpió en una hacienda en San Matías, localidad fronteriza con Brasil. Un día después, agentes de inteligencia que se dirigían a la zona para investigar el caso fueron emboscados por personas armadas, resultando muerto un policía cuyo cuerpo fue trasladado y abandonado en una pista clandestina.

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El ministro señaló que en esa pista “se encuentran muchas de las evidencias” y que era utilizada por la red vinculada a Marset para despachar droga hacia Brasil. Siete personas fueron detenidas por el asesinato del agente de inteligencia, cinco de nacionalidad brasileña y dos bolivianos, según informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez. El jefe policial agregó que en la pista clandestina se hallaron dos camionetas presuntamente utilizadas durante la emboscada contra los policías.

A su vez, la administración del presidente Rodrigo Paz señaló el lunes que los hechos de violencia están relacionados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que disputan el control de las rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil. Esta disputa generó una ola de violencia en la región.

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El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo Huerta, habla durante una conferencia de prensa acompañado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

Un nuevo ataque armado se registró este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En una zona céntrica y universitaria, un ciudadano brasileño fue abatido a tiros por dos personas que luego huyeron en un vehículo blanco. La identidad de la víctima no ha sido difundida. Con este hecho, la cifra de asesinatos por sicariato en la región ascendió a diez en una semana.

Según reportes policiales y grabaciones de cámaras de seguridad, los atacantes interceptaron a la víctima cuando salía de un restaurante y abrieron fuego antes de darse a la fuga. Tras el ataque, una mujer, presuntamente pareja del fallecido, se acercó al cuerpo y retiró su teléfono celular, llaves y otras pertenencias. La mujer fue aprehendida y permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones.

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La administración de Santa Cruz de la Sierra propuso al Gobierno de Rodrigo Paz la aplicación de una “intervención militar conjunta” en respuesta a una “ola de violencia extrema” que afecta al departamento, luego de varios asesinatos, emboscadas a policías y la reciente fuga de presos, hechos relacionados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

La presunta novia del brasileño asesinado en Santa Cruz de la Sierra quedó aprehendida luego de haber sustraído el celular y las llaves de la víctima.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, señaló que los acontecimientos recientes “revelan la presencia de organizaciones criminales con altas capacidades que están por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado”. Santistevan recomendó al Gobierno nacional que, en el marco del Estado de excepción, disponga “la inmediata intervención militar conjunta, el apoyo a las fuerzas del orden para contrarrestar y desarticular, si fuera necesario, a grupos criminales de gran escala”.

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Además, solicitó que se autorice a la fuerza militar “hacer uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal para una intervención eficaz y no así decorativa o disimulada”.

El homicidio se suma al reciente asesinato de un ciudadano brasileño de 36 años, identificado como Dennis F. de O., quien fue acribillado con siete disparos en un local nocturno de la avenida Cristo Redentor. Ese mismo día, un veterinario murió a tiros en San Ignacio de Velasco, a 460 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, tras un ataque perpetrado por dos hombres en motocicleta.

Durante la última semana, la región registró otros siete homicidios, cinco de ellos en zonas fronterizas con Brasil —San Matías y Ascensión de la Frontera—, incluida la muerte del subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien investigaba crímenes previos. Además, se reportó el hallazgo de dos personas decapitadas en Yapacaní, a 300 kilómetros de la capital cruceña, en la carretera hacia Cochabamba.

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(Con información de EFE)