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El precio del petróleo sube ante la preocupación por los planes de reapertura del estrecho de Ormuz

Por la presión del régimen iraní sobre la vía marítima y su posible acuerdo con Omán para imponer peajes, el crudo Brent y el West Texas Intermediate se encaminan a cerrar la semana con una contracción cercana al 8%

Vista de una antorcha en la instalación de estabilización de petróleo (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
Vista de una antorcha en la instalación de estabilización de petróleo (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
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El precio del petróleo subió este viernes en medio de nuevas preocupaciones por la apertura del estrecho de Ormuz, luego de que Irán, en coordinación con Omán, propusiera prohibir el paso de buques considerados hostiles y aplicar fuertes multas a quienes violen las reglas propuestas. El régimen persa mantiene un cierre de facto de la vía marítima estratégica desde el 28 de febrero de 2026.

Los futuros del crudo Brent, de referencia europea, ascendieron 80 centavos, o 0,97%, hasta 83,29 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió 64 centavos, o 0,83%, hasta 77,93 dólares.

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El jueves, los futuros del petróleo cerraron con un alza superior a los 3 dólares por barril después de que Irán analizara un proyecto de ley para prohibir el paso de buques estadounidenses e israelíes por el estrecho de Ormuz, canal donde transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial antes del inicio de la guerra en Medio Oriente a fines de febrero.

Los precios habían caído a principios de semana ante la posibilidad de una solución al conflicto, pero el Brent superó los 80 dólares el jueves tras haber caído por debajo de ese umbral por primera vez desde el 13 de julio. Ambos referenciales se encaminan a cerrar la semana con una caída cercana al 8%.

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas (Irán), el 27 de julio de 2026 (Razieh Poudat/ISNA/vía WANA/vía REUTERS)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas (Irán), el 27 de julio de 2026 (Razieh Poudat/ISNA/vía WANA/vía REUTERS)

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos mantienen la atención del mercado energético tras la presentación de un borrador de plan iraní que propone restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Analistas coinciden en que las hostilidades entre ambos países persisten. Lin Ye, vicepresidente de mercados de materias primas y petróleo en Rystad Energy, explicó que la reciente reacción de los precios del petróleo está vinculada a la difusión del plan iraní. “El detonante inmediato es más específico, está reaccionando al plan publicado por Irán para las condiciones de tránsito en Ormuz, que prohibiría buques estadounidenses e israelíes y exigiría a otros países ‘hostiles’ pagar compensaciones antes del paso”, declaró Ye en diálogo con Reuters. El ejecutivo remarcó: “Eso no es el mercado descontando un mal acuerdo, es la confirmación de que lo que surja será un corredor gestionado o condicional, no una restauración del flujo normal”.

Un legislador iraní informó que una comisión parlamentaria evalúa un proyecto preliminar que prohíbe el tránsito de barcos estadounidenses, israelíes y de otras naciones consideradas hostiles por el Parlamento de Irán. Este proyecto prevé multas de hasta el 20% del valor de la carga para quienes violen estas restricciones, informó la agencia Fars.

Según un alto funcionario iraní, Irán aspira a cobrar tarifas de entre el 5% y el 7% del precio de las cargas a los buques que utilicen el estrecho. Por su parte, Omán discute fijar tarifas cercanas al 3%, mientras que Washington rechaza cualquier tipo de cobro. Cuatro fuentes del sector consultadas por Reuters advirtieron que el acuerdo propuesto enfrenta dificultades de implementación debido a las sanciones de Estados Unidos y a las cláusulas restrictivas de seguros sobre cualquier pago.

Una imagen muestra un manómetro cerca de las bombas de extracción de petróleo (REUTERS)
Una imagen muestra un manómetro cerca de las bombas de extracción de petróleo (REUTERS)

Vandana Hari, fundadora de la consultora Vanda Insights, afirmó que “las señales de esta semana sobre un posible acuerdo de tránsito Irán-Omán han causado oscilaciones en la percepción del mercado, pero hasta ahora dejan sin claridad qué condiciones se necesitan para concretar el entendimiento”.

En paralelo, los hutíes de Yemen informaron sobre ataques con misiles y drones contra “despliegues sauditas” en las regiones de Marib y Hadramout, según reportó Reuters. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves ante periodistas que considera que “la guerra terminará pronto”.

(Con información Reuters)

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