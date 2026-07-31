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Persona muere calcinada tras un incendio estructural en San Juan Opico, El Salvador

El Cuerpo de Bomberos atendió una emergencia en el caserío El Mesón, donde hallaron el cuerpo de la víctima y mantienen las pesquisas sobre el origen del siniestro

Un miembro del Cuerpo de Bomberos realiza labores de remoción y enfriamiento tras el incendio estructural registrado en una vivienda de San Juan Opico, La Libertad (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).
Un miembro del Cuerpo de Bomberos realiza labores de remoción y enfriamiento tras el incendio estructural registrado en una vivienda de San Juan Opico, La Libertad (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).
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Una persona falleció durante un incendio estructural registrado en una vivienda del Cantón Chanmico, en el Caserío El Mesón, jurisdicción de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad Centro. S

Según informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, los equipos de emergencia localizaron el cuerpo sin vida de la víctima mientras realizaban labores de extinción y control del fuego. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la edad ni el sexo de la persona fallecida, ni sobre las causas que originaron el siniestro.

De acuerdo con un reporte recogido por Infobae, el incendio movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos, que continuaban con maniobras de enfriamiento y liquidación para evitar el resurgimiento de llamas y daños a viviendas cercanas. La zona afectada permanece bajo resguardo de la Policía Nacional Civil y los equipos de Protección Civil, a la espera de que las autoridades determinen el origen del incendio.

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El siniestro en San Juan Opico se suma a una serie de emergencias similares ocurridas en El Salvador en los últimos días, según detalló el Cuerpo de Bomberos en sus canales oficiales.

El 27 de julio, el Cuerpo de Bomberos reportó otro incendio estructural en una bodega ubicada dentro del Auto Hotel Los Arcos Inn, en la carretera a Quezaltepeque, distrito de Quezaltepeque, también en el departamento de La Libertad Sur.

Un bombero retira un cilindro de gas doméstico tras las labores de extinción en la vivienda afectada por el incendio (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).
Un bombero retira un cilindro de gas doméstico tras las labores de extinción en la vivienda afectada por el incendio (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).

Los equipos realizaron maniobras de control, liquidación y enfriamiento para impedir que el fuego se propagara a otras estructuras cercanas. No se reportaron personas lesionadas en este incidente, según confirmó la entidad de socorro.

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La seguidilla de emergencias incluyó otro incendio estructural el 26 de julio, cuando los bomberos sofocaron un fuego originado en dos locales comerciales de la Plaza Somoza, en la localidad de Jucuapa, departamento de Usulután. Los equipos de emergencia ejecutaron cortes de avance del fuego y labores de liquidación para impedir daños mayores en la estructura y en los comercios vecinos.

Recomendaciones para evitar incendios estructurales

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador aconseja a la ciudadanía implementar acciones básicas de prevención en el hogar y en áreas de trabajo para reducir la probabilidad de incendios. Entre las principales recomendaciones se encuentran las siguientes:

  • Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas. La sobrecarga de tomacorrientes y el uso de cables en mal estado incrementan el riesgo de cortocircuitos.
  • Evitar dejar velas encendidas o artefactos eléctricos conectados sin supervisión, en especial durante la noche o cuando no hay personas en la vivienda.
  • No almacenar combustibles ni materiales inflamables en áreas habitadas o de fácil acceso para menores. El contacto accidental con fuentes de calor puede provocar incendios de rápida propagación.
  • Instalar detectores de humo y extintores en sitios estratégicos de la vivienda o comercio. La detección temprana permite una reacción más rápida ante cualquier conato de fuego.
  • Realizar limpiezas frecuentes en áreas donde se manipulan equipos eléctricos o productos inflamables. El polvo y la acumulación de residuos favorecen la propagación del fuego.
  • Evitar fumar en interiores y cerciorarse de que las colillas estén completamente apagadas antes de desecharlas.
  • Supervisar a menores de edad y adultos mayores para impedir el manejo inadecuado de fósforos, encendedores o dispositivos eléctricos.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana y la adopción permanente de medidas de prevención, en especial durante la época de altas temperaturas y vientos. El objetivo principal es evitar la pérdida de vidas y daños materiales que pueden prevenirse con acciones responsables y vigilancia constante.

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