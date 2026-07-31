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Panamá acumula 56 muertes por influenza y más de 10.000 casos de infecciones respiratorias graves

El Ministerio de Salud confirmó una nueva defunción por influenza durante la semana epidemiológica 27, mientras los casos acumulados de neumonía y bronconeumonía siguen aumentando.

Un adulto mayor recostado en una cama de hospital con bata y manta azules. Tiene una mascarilla de oxígeno verde. Sus manos están sobre la manta.
La influenza cobró una nueva víctima en Panamá durante la semana epidemiológica 27, marcando la segunda semana consecutiva con una defunción por esta enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Por segunda semana consecutiva, Panamá registró una nueva muerte por influenza, elevando a 56 el número de defunciones acumuladas en lo que va de 2026, mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia sobre la circulación de virus respiratorios y advierten que las infecciones respiratorias agudas graves continúan en niveles elevados, con 10,091 casos acumulados de neumonía y bronconeumía en todo el país.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la nueva defunción corresponde a la semana epidemiológica 27, comprendida entre el 5 y el 11 de julio, convirtiéndose en la segunda semana consecutiva en la que se reporta un fallecimiento por influenza, luego de que en la semana 26 también se notificara una víctima fatal.

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Del total de 56 personas fallecidas, el 57.1% corresponde a hombres, mientras que el grupo más afectado continúa siendo el de 65 años y más, seguido por los menores de un año.

El informe epidemiológico revela además que ninguna de las personas fallecidas este año estaba vacunada contra la influenza durante la temporada actual y que 82% tampoco había recibido la vacuna correspondiente a 2025.

A ello se suma que 82% presentaba factores de riesgo, principalmente asociados con edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales, condiciones que aumentan significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones severas.

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El 100% de las personas fallecidas por influenza este año no estaba vacunado contra la influenza en la temporada actual, según el Ministerio de Salud. Archivo
El 100% de las personas fallecidas por influenza este año no estaba vacunado contra la influenza en la temporada actual, según el Ministerio de Salud. Archivo

Durante la semana 27 se notificaron 909 casos de síndrome gripal, para un acumulado anual de 23.507. En tanto, las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), categoría que incluye bronconeumonías y neumonías, registraron 438 nuevos casos, elevando el acumulado nacional a 10,091 personas afectadas, una de las cifras que mantiene la preocupación de las autoridades debido a la severidad de estos cuadros clínicos.

Los especialistas recuerdan que la influenza suele comenzar de forma repentina, con fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio intenso, tos seca, dolor de garganta y congestión nasal.

Aunque la mayoría de las personas se recupera en pocos días, la enfermedad puede evolucionar hacia neumonía, insuficiencia respiratoria o descompensar enfermedades crónicas en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas, personas inmunosuprimidas y pacientes con padecimientos cardiovasculares, pulmonares, metabólicos o renales.

A diferencia de la influenza, un resfriado común suele presentarse de manera más gradual y provoca principalmente congestión nasal, estornudos, dolor leve de garganta y tos moderada, generalmente sin fiebre alta ni dolores musculares intensos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, ya superan los 10.000 casos acumulados en lo que va de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el resfriado rara vez ocasiona complicaciones graves, la influenza puede requerir hospitalización e incluso provocar la muerte en personas vulnerables, por lo que las autoridades recomiendan buscar atención médica cuando existe dificultad para respirar, fiebre persistente, dolor en el pecho, confusión o deterioro del estado general.

Además del comportamiento de los virus respiratorios, el informe epidemiológico actualiza la situación de otras enfermedades bajo vigilancia.

En la semana 27 se notificaron 19 nuevos casos de malaria, para un acumulado de 4,747; la leishmaniasis sumó 42 nuevos casos, alcanzando 1,494 en el año; el síndrome cardiopulmonar por hantavirus registró un nuevo caso, elevando el acumulado a 13; mientras que la leptospirosis no reportó nuevos contagios, aunque se actualizaron casos de semanas anteriores para un total de 28.

Asimismo, se notificaron dos nuevos casos de gusano barrenador en humanos, con un acumulado de 63, mientras que chikungunya permanece con cuatro casos, viruela símica (Mpox) con seis, Oropouche con 16 y zika mantiene un acumulado de un caso.

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La malaria acumuló 4.747 casos en Panamá tras notificarse 19 nuevos contagios durante la semana epidemiológica 27. (Target Malaria)

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud reiteró a la población la importancia de mantener las medidas básicas de prevención, entre ellas el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, el uso voluntario de mascarillas cuando existan síntomas respiratorios y la vacunación contra la influenza en los grupos priorizados.

Las autoridades recordaron que el autocuidado y la participación comunitaria siguen siendo las principales herramientas para reducir la transmisión de enfermedades respiratorias y evitar complicaciones, especialmente entre las personas más vulnerables.

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