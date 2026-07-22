Política

Murió un histórico dirigente de Santa Fe que estaba de viaje en Estados Unidos: la despedida del arco político

Se trata de Gabriel Real, quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Legislativos en el gobierno provincial y fue referente en el Partido Demócrata Progresista. Falleció a los 67 años tras sufrir una descompensación cardíaca

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Gabriel Real fue secretario de Asuntos Legislativos del gobierno de Santa Fe bajo la gestión de Maximiliano Pullaro, con quien trabajó en la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo provincial
Gabriel Real fue secretario de Asuntos Legislativos del gobierno de Santa Fe bajo la gestión de Maximiliano Pullaro, con quien trabajó en la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo provincial

Gabriel Real, abogado, cuatro veces diputado provincial y secretario de Asuntos Legislativos del gobierno de Santa Fe, murió este martes en un aeropuerto de Estados Unidos. Tenía 67 años. La noticia llegó este miércoles a la política santafesina y provocó una rápida cadena de reacciones entre funcionarios, legisladores y dirigentes partidarios.

La muerte se produjo en el aeropuerto de Nueva York, donde Real aguardaba junto a su familia el vuelo de regreso a la Argentina tras asistir al Mundial de fútbol. Sufrió una descompensación cardíaca.

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Su partida sacudió a la coalición oficialista provincial y al Partido Demócrata Progresista (PDP), fuerza en la que desarrolló toda su trayectoria política.

El gobernador Maximiliano Pullaro fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: “Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos”. Pullaro también extendió “un fuerte abrazo” a la familia de Real y a todo el PDP.

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El gobernador Pullaro lamentó la muerte del funcionario y destacó su dedicación a la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos
El gobernador Pullaro lamentó la muerte del funcionario y destacó su dedicación a la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos

La vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes, expresó en su habitual conferencia de prensa el “profundo pesar” del Ejecutivo provincial y lo recordó como “un hombre de diálogo, comprometido con su trabajo y con la gente”. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, también lamentó su muerte: “Compañero de gabinete, militante político que se ponía al frente de los temas, los debatía, los trabajaba y peleaba por lo que creía”, afirmó.

Desde el Senado provincial, el presidente provisional de la cámara, Felipe Michlig, también referente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Fe, destacó la trayectoria del dirigente demoprogresista. Lo definió como un auténtico “servidor público” y sostuvo que “deja una huella imborrable”.

El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, sumó sus condolencias: “Ante el fallecimiento de Gabriel Real, diputado provincial (MC) y secretario general del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, quiero expresar mis condolencias y acompañamiento a su familia, afectos y compañeros de militancia".

El propio PDP emitió un comunicado en el que subrayó que “su compromiso con la vida institucional, su calidad humana, su honestidad inclaudicable y su incansable trabajo por el partido y por la provincia dejan una huella imborrable en cada uno de nosotros”.

El dirigente del Partido Demócrata Progresista ocupó una banca en la Cámara de Diputados de Santa Fe en cuatro oportunidades, con su último mandato entre 2019 y 2023
El dirigente del Partido Demócrata Progresista ocupó una banca en la Cámara de Diputados de Santa Fe en cuatro oportunidades, con su último mandato entre 2019 y 2023

Quién era Gabriel Real

Oriundo de Firmat, Gabriel Edgardo Real construyó su carrera política en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, donde ocupó una banca en cuatro oportunidades como representante del PDP, fuerza que integró el entonces Frente Progresista Cívico y Social. Su último mandato legislativo se extendió entre 2019 y 2023, período en el que integró los bloques opositores al peronismo durante la gestión del entonces gobernador Omar Perotti.

Al término de ese mandato, el gobernador Pullaro lo convocó para sumarse a su gabinete. Real asumió como secretario de Asuntos Legislativos, cargo que ejerció bajo la órbita del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. Desde esa posición, trabajó en la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo provincial, y en el funcionamiento de la actividad parlamentaria.

En paralelo con su labor en el Estado, mantuvo una presencia activa dentro de su partido. Entre 2024 y 2026 ejerció como secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial del PDP, rol desde el que participó de la conducción partidaria y de los debates que atravesaron la agenda política de Santa Fe. También se anotó entre los candidatos a convencionales para la reforma de la Constitución de Santa Fe.

Una de sus últimas apariciones públicas fue el 24 de junio de 2026, durante el Congreso del Partido Demócrata Progresista celebrado en San Miguel de Tucumán, donde expuso una reflexión titulada La sociedad necesita una mejor política, en el marco del ciclo “Reflexiones Demócratas”.

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