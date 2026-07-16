Senado, en vivo: los legisladores aplaudieron a la selección argentina en plena sesión por la ley de propiedad privada

El Senado aplaudió a la selección argentina

El oficialismo sesiona desde el mediodía para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un demorado proyecto que pide desde hace meses la Casa Rosada.

El dictamen de la iniciativa tenía 13 borradores y ayer sumó dos más, lo que derivó en el hartazgo de varios despachos y un escenario de incertidumbre de cara a lo que sucederá en el recinto.

La mayoría de las bancadas buscará sacarse el tema de encima lo más rápido posible y dejar la definición en Diputados, que tendrá la compleja tarea de sancionar una ley muy manoseada.