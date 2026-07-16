Política

Senado, en vivo: los legisladores aplaudieron a la selección argentina en plena sesión por la ley de propiedad privada

La discusión se puso en marcha minutos antes de las 12:30, cuando se logró el número de legisladores necesario para iniciar el debate

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El Senado aplaudió a la selección argentina

El oficialismo sesiona desde el mediodía para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un demorado proyecto que pide desde hace meses la Casa Rosada.

El dictamen de la iniciativa tenía 13 borradores y ayer sumó dos más, lo que derivó en el hartazgo de varios despachos y un escenario de incertidumbre de cara a lo que sucederá en el recinto.

La mayoría de las bancadas buscará sacarse el tema de encima lo más rápido posible y dejar la definición en Diputados, que tendrá la compleja tarea de sancionar una ley muy manoseada.

15:44 hsHoy

Efecto Mundial

En medio del debate, el legislador Flavio Fama (UCR - Catamarca) pidió un aplauso para la selección argentina que “ganó todo y sigue pidiendo más para dejar en alto el prestigio” del país.

Ellos son un ejemplo para todos nosotros: para que el Poder Ejecutivo entienda que la unión de los argentinos es importante; son un ejemplo para este Congreso, de que los intereses de la nación están por encima de los intereses personales y sectoriales”, argumentó en su alocución.

Es un ejemplo que nos debe unir”, enfatizó el senador radical. “Ojalá que ganemos el domingo frente a España, pero ojalá que eso (la actitud de unidad) sea el mejor ejemplo que nos pueda dejar este grupo a todos nosotros. Yo pido humildemente un aplauso por este equipo”, concluyó y dio pie al reconocimiento de sus pares.

15:28 hsHoy

Comienza la sesión

El quórum se alcanzó minutos antes de las 12:30 con 37 senadores presentes. Era el número necesario para que comenzara el debate en la Cámara alta. Para lograrlo fueron decisivos los representantes de Neuquén, Salta y Misiones.

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