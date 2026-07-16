Los empleados bancarios recibieron un nuevo aumento para junio y tendrán otro salario inicial récord

Los trabajadores bancarios recibirán otro aumento atado a la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Bancaria acordó con cámaras empresariales un aumento de 2,9% para junio, que elevará el sueldo inicial a $2.412.128,22. Y con el plus de participación en las ganancias, de $69.727,10, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.481.855,32.

Según informó el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el entendimiento también fijó para el Día del Bancario un monto mínimo de $2.150.328,87, que estará sujeto a corrección en futuras actualizaciones.

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La actualización acumula en el primer semestre del año un 16,8% sobre los sueldos de diciembre. La mejora salarial se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye adicionales convencionales y no convencionales.

Las paritarias de los empleados bancarios volvieron a marcar un salario inicial récord (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron una importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.

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Las partes resolvieron mantener durante julio y agosto de 2026 el mismo mecanismo y alcance definido en los acuerdos salariales vigentes. También pactaron retomar la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026 para actualizar los sueldos.

En las últimas semanas, como anticipó Infobae, otros sindicatos importantes empezaron a conversar sobre nuevos aumentos en sintonía con la pauta salarial que fija el Gobierno, o se proponen hacerlo en los próximos días, aunque en algunas actividades que están rezagadas desde el punto de vista salarial exploran fórmulas para recomponer los ingresos sin estar atados a la inflación.

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Empresarios y sindicalistas de la UOM, en la primera reunión salarial

Un ejemplo de esto último es la fórmula que analizan empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para aumentar los sueldos que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.

Ambas partes tuvieron el miércoles pasado la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.

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Luego de intercambiar opiniones sobre la crisis del sector metalúrgico y el atraso salarial, surgieron algunas ideas para mejorar las remuneraciones sin tomar en cuenta el alza de la inflación, por lo que ambas partes acordaron seguir las negociaciones en estos días.

Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que estaba empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.

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Armando Cavalieri y su secretario adjunto, Carlos Pérez, en la firma de un acuerdo salarial

Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que encabeza Armando Cavalieri, mantendrá esta semana las primeras reuniones con las cámaras empresariales para acordar un aumento salarial para el trimestre julio-septiembre.

La expectativa sindical es compensar la inflación del período vencido ya que el último acuerdo paritario, con vigencia entre abril y junio, consistió en un incremento del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), más una suma fija no remunerativa de 20 mil pesos y una contribución empresarial para OSECAC de 28 mil pesos mensuales por trabajador.

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En el sindicato mercantil admiten que será una negociación compleja con los empresarios ya que la actividad mercantil atraviesa una etapa crítica, con caída en el consumo, cierre de negocios, alza de locales vacíos y despidos y suspensiones de personal.