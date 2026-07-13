La UOM Capital reeditó la pelea peronista de los 70 al criticar a La Cámpora por haber comparado a Kicillof con Vandor

Juan Domingo Perón y Augusto Timoteo Vandor

La Seccional Capital de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) criticó en duros términos a La Cámpora luego de que un diputado de ese sector comparó al gobernador Axel Kicillof con Augusto Timoteo Vandor, histórico líder del gremio que fue asesinado en 1969, y así reflotó el feroz enfrentamiento que mantuvieron la ortodoxia sindical peronista y los Montoneros en los años 70.

En un pronunciamiento que firma la comisión directiva de la UOM Capital, dirigida por Roberto Bonetti, se advirtió: “Es peligroso que desde La Cámpora acusen al gobernador Axel Kicillof de “vandorista”. Estamos a un paso de escuchar: “Kicillof traidor, saludos a Vandor”. Por esa misma imputación asesinaron al secretario general de la CGT José Ignacio Rucci".

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Los metalúrgicos porteños consideraron “un nuevo ataque contra nuestra historia” que “en un programa de radio el diputado camporista Facundo Tignanelli comparó al gobernador Axel Kicillof con Augusto Vandor”, para quien “Kicillof quiere armar ‘un peronismo sin Cristina’ , reeditando y utilizando como agravio la vieja y falsa acusación de que nuestro secretario general propugnaba ‘un peronismo sin Perón’“.

Declaraciones de Facundo Tignanelli en las que compara al gobernador Axel Kicillof con Augusto Timoteo Vandor

“No es la primera vez que desde La Cámpora de Máximo Kirchner se arremete contra nuestro dirigente mártir -recuerda la UOM Capital-. La lucha interna que lleva La Cámpora parece reiterativa en su metodología: destruir todo lo que no controla. Cuando la candidatura de Axel Kicillof parece reafirmarse, salen a golpearlo. Parece que a algunos sectores retrógrados no les bastó con haber asesinado a Vandor y haber puesto una bomba en la sede de la UOM. Hoy, los camporistas, que actúan como herederos tardíos de la tradición cultural del grupo Montoneros, siguen dedicados a ensuciar su memoria mediante la difamación".

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Desde la seccional capitalina de la UOM se remarcó la preocupación por lo que consideran una campaña de hostigamiento impulsada por sectores camporistas. El documento destaca que “no podemos tolerar que se siga mintiendo sobre nuestro histórico secretario general”, en referencia directa a la interpretación de Tignanelli de que Kicillof buscaría armar un espacio pos-kirchnerista del mismo modo que, según esa visión, Vandor habría querido crear un peronismo prescindiendo de Perón.

La respuesta sindical reedita la vieja controversia en las filas del peronismo que en los años 70 derivó en hechos de violencia. En su pronunciamiento, la UOM Capital, que fue liderada por Vandor y por Lorenzo Miguel, recuerda que la candidatura presidencial de Héctor Cámpora (que inspiró el nombre de la agrupación fundada por Máximo Kirchner) surgió en realidad de una maniobra pergeñada durante la dictadura del teniente general Alejandro Lanusse para impedir la postulación de Juan Domingo Perón mediante un decreto que exigía residencia en la Argentina en forma previa al 25 de agosto de 1972.

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Roberto Bonetti, titular de la UOM Capital

El documento detalla que, según la versión sindical, la propuesta de Cámpora como candidato tenía como fin mostrar que las elecciones estaban diseñadas para excluir a Perón, pero terminó habilitando una alianza con Montoneros, quienes acompañaron activamente la breve presidencia camporista: “El auténtico ‘peronismo sin Perón’ duró solo 49 días”, enfatiza la UOM, señalando que ni los trabajadores ni el pueblo lo respaldaron.

Tras la renuncia de Cámpora, continúa el texto, se convocó a las elecciones del 23 de septiembre de 1973, que consagraron a la fórmula Perón-Perón con el 62% de los votos. Para los metalúrgicos, el nombre “La Cámpora” revela desde su origen una alineación con la tendencia de Montoneros, caracterizada por su hostilidad hacia los sindicatos industriales y el peronismo tradicional.

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El comunicado denuncia que la persecución contra líderes sindicales llegó a su punto máximo con los crímenes de Vandor y de Rucci: “La especialización de la llamada ‘tendencia revolucionaria’ fue asesinar a preferentemente a dirigentes obreros”. Aun así, se destaca, “La Cámpora, a diferencia de Montoneros, se maneja más con la billetera que con pistolas y bombas”.

Héctor Cámpora, en la mirada crítica de la UOM Capital

En defensa de la trayectoria de Vandor, la UOM recuerda que el dirigente “condujo al movimiento obrero en los tiempos tumultuosos contra las dictaduras y los gobiernos fraudulentos entre los años 1955 y 1969, desde la Resistencia Peronista hasta el Cordobazo”. Subrayan que atravesó “la cárcel, la clandestinidad” y falleció “en la pobreza”, diferenciándose de quienes hoy “atacan impunemente” su figura. Además, reivindican que Vandor dejó a la organización un sindicato “fuerte y organizado, sin descuidar por un momento la seguridad social y salarial de nuestros trabajadores”.

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El texto sostiene que la “cohesión del movimiento obrero y del movimiento nacional en ese período tuvo un conductor, que fue Juan Domingo Perón, y un leal ejecutor, que fue Augusto Timoteo Vandor”. Y arroja una conclusión tajante sobre su muerte: “Por eso lo mataron, y no casualmente fueron los mismos criminales que asesinaron a José Ignacio Rucci por las exactas mismas razones. ¡Qué revolucionario eso de andar asesinando obreros!”.

Augusto Timoteo Vandor, el líder de la UOM asesinado en 1969

Una de las citas directas más llamativas proviene de Rodolfo Walsh, periodista, escritor y miembro de Montoneros, quien según el pronunciamiento sindical, habría reconocido ante el jefe terrorista Mario Eduardo Firmenich: “Nosotros les decíamos traidores a ellos, los Vandor... Pero los traidores éramos nosotros porque Perón siempre los apoyó a ellos”. Para la UOM Capital, se trata de una “reflexión fundamental para comprender la historia argentina contemporánea”.

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El documento alerta además que los asesinatos de Rucci y Vandor “siguen siendo una herida abierta en la justicia”, recordando que la “causa penal continúa activa en los tribunales, mientras sus asesinos pasean impunemente por el viejo continente, gastando millones de dólares producto de secuestros extorsivos”.

Finalmente, la UOM Seccional Capital reafirma que no dejará pasar “ninguna injuria ni calumnia contra sus referentes históricos” y destaca que el nombre de su agrupación es Augusto Timoteo Vandor”. Para finalizar, asegura que la organización gremial mantendrá sus puertas abiertas al debate “sano” y al intercambio sobre el pasado y el futuro del sindicalismo peronista.

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