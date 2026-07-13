Política

En medio del clima mundialista, Milei reúne a los legisladores libertarios para avanzar con la reforma del Banco Central

El Presidente convocó a senadores y diputados para brindar los últimos detalles del proyecto en el que trabaja junto a Santiago Bausili, Federico Sturzenegger y Luis Caputo

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Reunión con Legisladores - Javier Milei
El presidente Javier Milei en una reunión con diputados y senadores en Casa Rosada

“La carta orgánica del Banco Central que hizo el kirchnerismo está mal”, definió el presidente Javier Milei hace algunos días para justificar el proyecto en el que trabaja que aspira a modificar los objetivos del organismo. Los detalles de la iniciativa los expone ante los diputados y senadores de La Libertad Avanza junto a quienes apuesta a delimitar la estrategia legislativa para sancionar la normativa.

Desde las 15, legisladores y representantes del Poder Ejecutivo se reúnen en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Allí analizan junto al mandatario las modificaciones en la Carta Orgánica del organismo, diseñadas con la participación del titular de la entidad, Santiago Bausili, y de los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

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Escoltan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el ingreso, los diputados y senadores hicieron referencia a la semifinal por el Mundial 2026 que deberá disputar la Selección Argentina contra Inglaterra el próximo miércoles a las 16. Incluso, la senadora jujeña Vilma Bedia asistió al encuentro con el Ejecutivo vestida con la camiseta de los dirigidos por Lionel Scaloni.

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El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza
El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza (Presidencia)

¿Te imaginas ganarle a Inglaterra sin hacerlo con la mano? Ganarles en ley sería fantástico. ¡Qué lindo mensaje!“, sostuvo la diputada Lilia Lemoine en el ingreso ante la prensa acreditada. “Vamos a ganar con una referencia histórica. ‘El que no salta es un inglés’ está instalado. Eso es lo que va a pasar el miércoles y no lo podemos negar", precisó además su par Juliana Santillan.

A las 15.10, los efectivos de Casa Militar cerraron las puertas del salón y los invitados se ubicaron en las sillas rojas desplegadas, luego aplaudieron la presencia del mandatario. En el ingreso se notó una menor concurrencia con respecto a la reunión del pasado miércoles.

En la previa, la senadora Nadia Márquez destacó la capacidad explicativa del Presidente al sostener que “la docencia es una de sus principales virtudes”, y su par Agustín Monteverde defendió las modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central, aunque evitó hablar de fechas de envío al Congreso. “El Banco Central no debe ser un defraudador del pueblo sino un defensor de los activos monetarios. En tanto y cuanto se trate de financiar al Estado con la emisión espuria, eso es una estafa”, denunció.

Las declaraciones de los legisladores van en línea con la defensa que hizo Milei del proyecto. “Quien está en contra de shutdown, está a favor de la irresponsabilidad fiscal”, planteó el viernes en una entrevista a Radio Now para justificar su tarea.

Casa Rosada - 1 de julio
La diputada Juliana Santillán en su ingreso a Casa Rosada (RSFotos)

Más allá de la reunión de este martes, la normativa contempla una serie de modificaciones para dotar de mayor independencia al organismo. aunque durante la campaña Milei había prometido eliminarlo. Las modificaciones aspiran a eliminar los cinco objetivos actuales para reemplazarlos por uno único, el de preservar el valor de la moneda.

Asimismo, buscan prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y trabajan para incorporar el concepto de “shutdown”, un mecanismo que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

Por otra parte, buscan potenciar la gobernanza del organismo y endurecer las condiciones para remover al presidente y al directorio con el objetivo de reforzar su independencia. “Usted no lo puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera porque, si trabajan bien, entonces los van a echar los políticos populistas”, planteó el Presidente.

Otro de los cambios gira en torno a la eliminación de las utilidades contables o “ficticias”, salvo en circunstancias excepcionales vinculadas a un escenario de deflación, y ponerle fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado. El libertario detalló además la posibilidad de implementar un sistema de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o habiliten la emisión para financiar el gasto público.

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