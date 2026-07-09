Política

La incipiente disputa territorial entre el PRO y LLA ante una posible candidatura de Santilli en 2027

En Gobierno lo dan por sentado como candidato pero el grupo de Karina Milei, como mínimo, quieren que el armado sea protagonizado principalmente por LLA y no el PRO

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Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires
Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

Después de ser ungido como Jefe de Gabinete, Diego Santilli decidió, más que nunca, dejar estacionada la “Santineta” y postergar por tiempo indeterminado las definiciones sobre una eventual candidatura para gobernador de la Provincia de Buenos Aires el año que viene. Sin embargo, en el Gobierno dicen que lo más probable es que sea él, y en el sector de Sebastián Pareja se ponen en alerta de cara al armado de la estrategia territorial el año que viene.

El equipo de Santilli se prepara en silencio para dar la batalla el año que viene. Por caso, en su equipo político cuentan que el ministro nunca dejó de intervenir, siempre con cuidado de no ofender a nadie, en las discusiones territoriales de la provincia de Buenos Aires, incluso si tenían que ver con disputas entre Agustín Romo (hombre de Santiago Caputo) y Sebastián Pareja (de Karina Milei).

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En especial, cuida el vínculo con el armador de Karina Milei en el territorio bonaerense, con quien, aseguran en su entorno, cualquier discusión del pasado está saldada. “Hoy se llevan de diez”, dicen cerca del ministro coordinador.

En el “parejismo” coinciden en que la relación es buena, pero advierten que serán ellos quienes manejen el armado electoral, adelantándose a un eventual envalentonamiento del PRO “capilar” bajo el liderazgo de Santilli.

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En ese ala libertaria están en alerta ante las perspectivas de que Karina Milei ponga al nuevo funcionario estrella nacional en carrera y este busque privilegiar al PRO territorial -que en gran parte maneja su amigo, Cristian Ritondo- en el armado. “Milei necesitó de Pareja un partido que le aportara cuadros que ayudaran a cambiar la provincia y presencia propia en los 135 distritos. Ese es el trabajo que lleva adelante Sebastián”, recordaron esta semana, sugestivamente, en ese sector que responde a la hermana de Javier Milei y tiene históricos roces con Santiago Caputo, pero un vínculo sin mayores discrepancias con Santilli.

“El PRO es un partido que subsiste. LLA está en pleno crecimiento”, deslizaron en el karinismo bonaerense.

Tanto Santilli como Pareja se perfilaban, el año pasado, como sendos candidatos a gobernador. Pero con el ascenso en el Gobierno del primero, el segundo quedó, al menos, relegado en la carrera (o, dicen algunos, directamente descartado). No obstante, en su entorno no se dan por vencidos, aún. De hecho, poco después del nombramiento del nuevo ministro coordinador, en la mesa política de Pareja uno de sus alfiles deslizó: “Nunca estuvimos tan lejos y nunca tan cerca de la gobernacion”. Tan lejos, dijo, porque si al referente de PRO le va bien en su rutilante nuevo rol, el actual diputado nacional no tendrá chances de ser candidato. Y tan cerca, porque si le va mal, él será el candidato “puesto”. “No queda otro”, analizaron en ese espacio.

Por lo pronto, Karina Milei aún no dio directivas concretas y en ambos sectores se ven obligados a conformarse con señales para orientarse sobre el futuro.

Por lo pronto, en el santillismo se sienten optimistas. Sus dos designaciones continuas, primero en Interior y ahora como jefe de Gabinete; su incorporación en la Mesa Política; los mensajes en las redes sociales de las cuentas oficiales del partido, y los lugares que les dio la titular de LLA a sus concejales y legisladores en las listas del año pasado fueron interpretados como buenos augurios. Al punto de que un alfil de Santilli aseguraba hace muy poco: “Sin dudas, es Diego (el candidato a gobernador). Todos lo saben, Pareja lo sabe”.

De todas formas, cauto, Santilli no saca los pies del plato, y cada vez que le preguntan por sus planes para el 27, se dedica a esquivar. No arrancará hasta que Karina Milei lo corone como postulante oficialmente.

Sebastián Pareja, presidente del partido provincial de La Libertad Avanza
Sebastián Pareja, presidente del partido provincial de La Libertad Avanza

Pareja bajó el perfil desde los comicios del año pasado. Pero hace dos meses dio un primer paso de incipiente retorno a los focos, cuando inició un curso para dirigentes y funcionarios electos, de liderazgo y capacitación política. Y esta semana, días después del nombramiento de Santilli, reactivó una vez más al partido local, con el lanzamiento del primero de 11 encuentros del “Programa de Formación de Jóvenes Liberales” en la sede de LLA PBA de San Telmo para, dijeron, “formar con herramientas políticas, comunicacionales, territoriales y técnicas”.

En el PRO no ven mayores inconvenientes en el vínculo. “Falta. Esperemos que Diego no se desgaste. Pero creemos que va a estar todo bien”, dijeron en el campamento amarillo. Tienen presente el antecedente de la ruptura entre violetas y algunos amarillos el año pasado, cuando la buena convivencia entre los partidos se enturbió porque un grupo de intendentes, decepcionados, decidieron cortarse del liderazgo de Karina Milei sobre el filo del cierre de las listas para la elección local.

También cerca de Milei dan a Santilli por sentado como candidato, y solo algunos escépticos de la órbita nacional piden esperar hasta el año que viene. “En LLA todo puede ser. Pero está más firme que antes”, dijeron, en referencia a su ascenso en la jerarquía del Gabinete. Pareja, de todos modos, no se da por vencido. “Todo puede ser”, dicen en ese círculo.

A las especulaciones entre libertarios y amarillos por las batallas internas en el territorio que se presagian, se suma una pregunta: ¿Karina le pedirá a Santilli que se afilie como condición para ser su candidato? Por ahora, en ambos espacios no pueden responder a esa pregunta, que depende por completo de la estrategia que tiene en mente la Secretaria General. Pero en ambos sectores, a la vez, no ven margen para que ese pedido no suceda, tarde o temprano.

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