Crimen y Justicia

Un delincuente murió y otro escapó tras un intentar robarle a un policía retirado que se defendió a los tiros

La víctima fue interceptada por dos hombres armados a bordo de una moto en Gerli. El ataque quedó registrado en una grabación

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Dos motochorros sorprendieron a la pareja cuando llegaba a su casa (Captura de Video)
Dos motochorros sorprendieron a la pareja cuando llegaba a su casa (Captura de Video)

Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a un motochorro que lo asaltó a punta de pistola junto a un cómplice, cuando regresaba a su domicilio en la localidad Gerli.

La víctima de 71 años y su pareja fueron sorprendidos este miércoles cuando descendían de un vehículo a plena luz del día. Una cámara de seguridad de la zona captó toda la secuencia desde el momento en que los delincuentes arribaron a la vivienda hasta que uno de ellos cae abatido.

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Según pudo saber Infobae, habían ido a retirar dinero a una entidad cambiaria. El ex agente se resistió al ataque desde un primer momento, lo que posteriormente derivó en un forcejeo en el que también intervino la mujer. La violencia comenzó a escalar dado que las víctimas se negaban a entregar sus pertenencias. Esta resistencia perduró hasta que el delincuente empujó a la mujer al piso y posteriormente hizo lo mismo con el hombre.

Todo ocurrió al mediodía de este miércoles (Captura de Video)
Todo ocurrió al mediodía de este miércoles (Captura de Video)

El ex integrante del cuerpo de la PFA logró extraer de su bolso una pistola Bersa Thunder calibre 22 de su propiedad y disparó contra uno de los atacantes en varias ocasiones, quien cayó en la vía pública. El otro hombre huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades.

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Posteriormente, personal de la Comisaría 6ª de Avellaneda y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) se presentó en la intersección de las calles Casacuberta y Córdoba, donde encontró al agresor muerto boca abajo sobre el asfalto. A escasos centímetros del cuerpo hallaron una réplica metálica de arma de fuego símil 9 mm, el elemento con el que los atacantes habrían amenazado a su víctima.

La pareja regresaba de retirar dinero (Captura de Video)
La pareja regresaba de retirar dinero (Captura de Video)

La fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°1 de Avellaneda, identificada con el apellido Sadauskas, tomó intervención en el caso y ordenó el resguardo de la zona, la convocatoria de peritos y la llegada de la comisión judicial al lugar del hecho. El ex policía prestó declaración ante las autoridades y relató la secuencia del ataque.

De acuerdo con el parte policial, una mujer identificada con las iniciales L. V. se presentó en la dependencia policial tras tomar conocimiento por un familiar de que su primo había muerto en Avellaneda. A través de su testimonio, las autoridades pudieron identificar al fallecido como C. R. C., con domicilio en el barrio porteño de Pompeya. La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que aguarda los resultados periciales para avanzar en la investigación.

Horas antes, trascendió que un sargento de la Policía Federal Argentina (PFA) de 53 años mató a uno de los dos hombres que intentaron robarle a mano armada en City Bell, partido de La Plata. El segundo atacante recibió un disparo y quedó internado bajo custodia policial. El episodio fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la ciudad.

El hombre era un agente de policía retirado y utilizó su arma para disparar a uno de los delincuentes
El hombre era un agente de policía retirado y utilizó su arma para disparar a uno de los delincuentes

Según declaró el efectivo ante las autoridades, circulaba en su motocicleta Honda Wave por el Camino Centenario entre las calles 476 y 477 cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en otra moto Honda GLH. Los atacantes le apuntaron con un arma de fuego para exigirle sus pertenencias. Durante el forcejeo, el agente perdió el control del rodado y cayó al suelo. Desde el piso, se identificó como personal policial y disparó contra ambos.

Uno de los atacantes, de 18 años y con domicilio en La Plata, murió en el lugar. El otro, de 26 años y también vecino de la ciudad, resultó herido y fue trasladado al Hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado. En la escena se secuestraron dos motocicletas y dos armas: una pistola Glock 9 mm utilizada por el agente y una réplica de pistola calibre 9 mm hallada entre la moto de los atacantes y el cuerpo del fallecido.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de La Plata, cuya fiscal ordenó la preservación del lugar y las medidas periciales de rigor. Según fuentes policiales, el atacante fallecido no registraba pedido de captura ni medidas judiciales activas al momento del hecho. El sobreviviente, en cambio, acumula múltiples antecedentes penales: causas por desobediencia, encubrimiento y una medida de restricción perimetral por lesiones leves vigente desde julio de 2025, todas radicadas en distintas unidades del Departamento Judicial La Plata.

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