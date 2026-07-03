Economía

Llega el TramBus a la Ciudad de Buenos Aires: cómo funciona y qué barrios porteños unirá

El nuevo sistema de transporte eléctrico comenzará a operar a fines de este año y conectará vecindarios del norte y el sur con unidades accesibles, WIFI y reducción de emisiones

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El sistema de TramBus busca ser un complemento de los subtes en CABA. (GCBA)

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la implementación de un nuevo sistema de transporte público denominado TramBus, que funcionará como complemento en superficie para la red de subtes, según comunicó el Gobierno porteño. La iniciativa busca sumar una alternativa sostenible, silenciosa y accesible, destinada a mejorar la movilidad urbana y reducir el impacto ambiental.

A diferencia de los tranvías tradicionales, el TramBus emplea neumáticos y no necesita infraestructura ferroviaria, lo que disminuye el impacto en la vialidad y otorga flexibilidad a sus recorridos. La primera línea, denominada T1, unirá transversalmente el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires, integrándose al Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU). Mientras se prepara la puesta en marcha de la T1 para fines de 2026, las autoridades informaron que ya se inició una prueba piloto en el ramal C de la línea 34.

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El objetivo central del TramBus es favorecer la descarbonización del transporte público. De acuerdo con el gobierno porteño, este sector es responsable del 30% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la ciudad. Al tratarse de vehículos 100% eléctricos, las unidades garantizan cero emisiones y una reducción notable del nivel de ruido urbano. El comunicado señala que el proyecto promueve la transición tecnológica, la movilidad sustentable y la mejora de la salud en las zonas urbanas.

Los coches que conforman la flota fueron fabricados en Argentina y cuentan con tecnología avanzada, incluyendo sistemas de ayuda a la conducción como DMS (monitoreo de la conducción), ADAS (alerta de colisión frontal, cruce de peatones y detección de puntos ciegos), espejos retrovisores digitales y cámara de marcha atrás, además de GPS y posicionamiento satelital.

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Una vez que la primera traza esté operativa, el TramBus circulará por carriles exclusivos y preferenciales, y contará con semáforos inteligentes que le otorgarán prioridad de paso en las principales intersecciones. Las unidades dispondrán de WIFI a bordo, puertos de carga USB, aire acondicionado y sistemas de información visual para los pasajeros. El sistema multipago estará habilitado en todas las unidades, que serán totalmente accesibles, con piso bajo, rampas y espacios para personas con movilidad reducida.

El ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, afirmó: “Ya están listos los primeros TramBus de la T1. A fin de año, te vas a ahorrar un 40% de tiempo de viaje yendo de Nueva Pompeya a Aeroparque. Además, están en obra 51 de sus 72 paradores, con carriles exclusivos y semáforos observados, que les van a dar prioridad de paso”.

Cambios en el sentido de dos avenidas

La implementación del nuevo sistema de transporte eléctrico generará ajustes en el tránsito de distintas calles porteñas. En el barrio de Caballito, varias avenidas y arterias modificarán su sentido de circulación para adaptarse al recorrido de este servicio.

Según fuentes del gobierno porteño, desde octubre la avenida Acoyte pasará a ser de mano única en dirección sur-norte y se sumará un carril exclusivo a la derecha destinado al TramBus. Por su parte, la avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada solo en sentido norte-sur.

Además, otras calles del barrio también verán alterada su circulación. Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, adoptará doble mano. En el caso de Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, la circulación será de una sola mano con dirección sur. Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, también será de mano única, pero en sentido norte.

Render aéreo de un proyecto de transporte con carriles rojos para autobuses, paradas cubiertas, pasos peatonales, vehículos, edificios con techos rojos y áreas verdes
Una vista aérea muestra el diseño de un proyecto de transporte público con carriles exclusivos para autobuses, estaciones modernas, pasos peatonales y áreas verdes circundantes, representando una mejora en la infraestructura urbana.

Estos cambios forman parte de la adaptación para el nuevo recorrido, que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque. De acuerdo con estimaciones oficiales, el nuevo servicio reducirá hasta un 40% los tiempos de traslado en ese trayecto.

El gobierno porteño anticipó que la primera etapa del TramBus comenzará a funcionar hacia fines de este año, con una extensión de 20 kilómetros. Este nuevo servicio permitirá conexión con las líneas de subte A, B, D, E y H y con estaciones ferroviarias como Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz.

Este nuevo esquema también integrará su recorrido con los corredores del Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur. Durante las horas de mayor demanda, los pasajeros tendrán acceso a una frecuencia estimada de un servicio cada cuatro minutos.

El primer tramo del TramBus conectará los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya. El trayecto contará con paradas cada 500 metros. Según las proyecciones, viajes que actualmente superan los 90 minutos podrán realizarse en menos de una hora.

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