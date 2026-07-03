Historia

“Estamos en los lugares donde muchas universidades no están”: tren temático visibiliza acceso a educación en Perú

La Universidad César Vallejo implementó una intervención en LÍNEA 1 del Metro de Lima como parte de su aniversario, con el objetivo de acercar el valor de la educación a miles de usuarios en la capital

Guardar
Google icon
Foto: Infobae Perú
Foto: Infobae Perú

La Universidad César Vallejo (UCV) puso en marcha el denominado Tren UCV en LÍNEA 1 del Metro de Lima, una intervención que forma parte de sus actividades por los 35 años de trayectoria institucional y que busca visibilizar el impacto de la educación en la transformación social.

La iniciativa convierte uno de los principales sistemas de transporte de la capital en un espacio de comunicación dirigido a miles de pasajeros que diariamente utilizan este servicio, con un mensaje centrado en el acceso a la educación y las oportunidades que genera.

PUBLICIDAD

“Para mí este tren es un espacio de reconocimiento a esos treinta y cinco años de la Universidad César Vallejo”, señaló Kelly Acuña, presidenta ejecutiva de la UCV, al explicar que la propuesta busca recordar el recorrido institucional y proyectar los desafíos futuros.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Educación y acceso: eje del mensaje

Acuña destacó que la intervención también apunta a reforzar el rol de la universidad en la ampliación del acceso a la educación superior. “La UCV está en los lugares en donde muchas universidades no están”, afirmó, al referirse a la presencia de la institución en zonas donde la oferta educativa ha sido históricamente limitada.

PUBLICIDAD

Según explicó, esta estrategia ha permitido que una parte significativa de sus egresados acceda por primera vez a estudios superiores. “Siete de cada diez de mis egresados son los primeros profesionales de su familia”, indicó, al subrayar el impacto social del modelo educativo.

Una intervención con alcance masivo

El tren recorrerá la ciudad llevando un mensaje vinculado al valor del conocimiento, la superación personal y la formación profesional. Cada trayecto, de acuerdo con la institución, busca representar las historias de estudiantes y egresados que lograron alcanzar sus objetivos a través de la educación.

La intervención forma parte de un programa más amplio de conmemoración del aniversario institucional, que incluye diversas acciones orientadas a reconocer el legado de la universidad desde su fundación en 1991 en Trujillo.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Fortalezas institucionales y proyección

Durante la presentación, Acuña también señaló que la universidad viene impulsando una estrategia para visibilizar sus avances académicos y su proyección internacional. En ese marco, mencionó convenios con instituciones como Google, así como el proceso hacia acreditaciones internacionales.

“Queremos contarle a la sociedad que somos grandes, pero que hoy estamos apostando también a hacer una mejora en cuanto a la calidad académica”, sostuvo.

Asimismo, indicó que la institución continuará desarrollando iniciativas vinculadas a responsabilidad social, incluyendo programas dirigidos a mujeres emprendedoras y comunidades con acceso limitado a educación.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Un símbolo de trayectoria y continuidad

Más allá de su carácter conmemorativo, el Tren UCV representa, según la universidad, un símbolo del recorrido institucional junto a estudiantes, egresados, docentes y familias que han formado parte de su crecimiento.

“Estos treinta y cinco años son de reconocimiento al esfuerzo”, afirmó Acuña, al tiempo que hizo un llamado a que la sociedad conozca el trabajo de la universidad más allá de percepciones generales.

Temas Relacionados

Universidad César VallejoLínea 1 del Metro de LimaUCV

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gaming portátil sube de nivel con la ASUS TUF Gaming A14

Jugar desde cualquier lugar hoy es más fácil que nunca. Ya está disponible en México una nueva generación de laptops que equilibran potencia, eficiencia y portabilidad

El gaming portátil sube de nivel con la ASUS TUF Gaming A14

Retratos, miniaturas y secretos: el enigma de la belleza de Ana Bolena bajo la lupa de la historia

Documentos, retratos y testimonios analizados por especialistas demuestran cómo la apariencia de la reina fue adaptada a necesidades políticas y dinásticas, ocultando sus verdaderos atributos y personalidad

Retratos, miniaturas y secretos: el enigma de la belleza de Ana Bolena bajo la lupa de la historia

Agua, fuego y caídas extremas: así se vivió el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite en México

Fuego directo, agua a presión y maquinaria pesada, México recibió al HONOR Magic8 Lite con pruebas extremas para demostrar su resistencia

Agua, fuego y caídas extremas: así se vivió el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite en México

Cirujanos sin anestesia y rituales dolorosos: la cruda realidad de la medicina romana y sus riesgos

Durante siglos, la salud dependió de la suerte y el coraje. Prácticas extremas, procedimientos de alto riesgo y la delgada línea entre expertos y farsantes plantean preguntas inquietantes sobre el pasado romano

Cirujanos sin anestesia y rituales dolorosos: la cruda realidad de la medicina romana y sus riesgos

Nellie Bly, la joven periodista que desafió a un manicomio: abusos ocultos, diez días de encierro y la revolución de la salud mental

No solo desafió las reglas de su época sino que vivió una experiencia extrema para denunciar la violencia institucional. Su valentía y rigor cambiaron la historia

Nellie Bly, la joven periodista que desafió a un manicomio: abusos ocultos, diez días de encierro y la revolución de la salud mental
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El BCRA refinanció préstamos con bancos por USD 6.000 y extendió sus vencimientos hasta después de las elecciones presidenciales

El BCRA refinanció préstamos con bancos por USD 6.000 y extendió sus vencimientos hasta después de las elecciones presidenciales

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

Una pasión mundial: 50 tapas de El Gráfico, de 1930 a 2022, se exhiben en el Museo de Arte Decorativo

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

La combinación de tortilla con frijoles negros que los nutriólogos recomiendan para no tener hambre hasta la hora de la comida

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala declara reservados por siete años los documentos clave de la cárcel El Triunfo

El Gobierno de Guatemala declara reservados por siete años los documentos clave de la cárcel El Triunfo

La Policía detuvo a dos sospechosos del crimen de una médica nicaragüense en Guatemala

Canal de Panamá anuncia dos nuevos ajustes al calado de los Neopanamax para proteger sus reservas de agua

Hondureña se autodeporta junto a su hija estadounidense tras enfrentar proceso migratorio en EE. UU.

El Ministerio de Defensa reporta el decomiso de 34 mil kilos de cocaína en dos años y medio en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift y Travis Kelce: la historia de amor que comenzó con una pulsera y ahora celebra una boda histórica

Taylor Swift y Travis Kelce: la historia de amor que comenzó con una pulsera y ahora celebra una boda histórica

Erin Moriarty contó que grabó una escena íntima de “The Boys” con una infección tan grave que no podía mover un brazo

La cena de ensayo de Taylor Swift y Travis Kelce: así se vivió el evento previo a la esperada boda en el Madison Square Garden

Travis Kelce reacciona a fotos hechas con IA de su boda con Taylor Swift

La Hermana Verónica, la anfitriona inesperada de elGourmet que cocina, cuenta historias y rompe estereotipos