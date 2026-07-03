Economía

El BCRA refinanció préstamos con bancos por USD 6.000 y extendió sus vencimientos hasta después de las elecciones presidenciales

La autoridad monetaria realizó una operación de pase pasivo que modifica el horizonte de pagos en moneda extranjera y suma nuevas entidades internacionales al esquema

Guardar
Google icon
El nuevo acuerdo extiende los vencimientos hasta septiembre de 2028, desplazando pagos previstos para 2026 y 2027 (Reuters)
El nuevo acuerdo extiende los vencimientos hasta septiembre de 2028, desplazando pagos previstos para 2026 y 2027 (Reuters)

El Banco Central (BCRA) anunció la cancelación de la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes en su balance por un monto total de USD 6.000 millones y la concertación de una nueva transacción por ese mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea. El nuevo acuerdo extiende el vencimiento de esas obligaciones hasta septiembre de 2028, después de las elecciones presidenciales, desplazando los compromisos que originalmente recaían en 2026 y 2027.

Esta medida tiene como principal objetivo, según el comunicado oficial, fortalecer la posición de liquidez en moneda extranjera y dotar de mayor previsibilidad al flujo de divisas, lo que permite un “funcionamiento ordenado del mercado de cambios local”. La entidad conducida por Santiago Bausili remarcó que la operación mejora el perfil de vencimientos y permite reducir nuevamente el costo de financiamiento, además de ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes.

PUBLICIDAD

La operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA. En una subasta realizada el pasado 30 de junio, la autoridad monetaria registró ofertas por USD 8.250 millones, cifra que superó ampliamente el monto licitado y que, en palabras del comunicado, “demostró la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA”.

El BCRA informó que abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4,00% en virtud de la operación. La entidad confirmó que continuará implementando acciones orientadas a sostener el equilibrio macroeconómico y monetario alcanzado, fortalecer su balance y consolidar un entorno de previsibilidad y estabilidad.

PUBLICIDAD

Vencimientos que se alargan

El BCRA renovó tres compromisos de deuda que tenía con bancos internacionales. El primer tramo, anunciado en enero de 2025, sumaba USD 1.000 millones y tenía vencimiento en mayo de 2027, garantizado con títulos BOPREAL Serie 1-D, y una tasa de SOFR más 4,75%. El segundo, ampliado en junio de 2025, ascendía a USD 2.000 millones con vencimiento en abril de 2027, también garantizado con los mismos títulos y una tasa de SOFR más 4,50%. El tercer tramo, formalizado en enero de 2026, correspondía a USD 3.000 millones a un plazo de 372 días, con vencimiento en enero de 2027, en este caso respaldado por Bonar 2035 y 2038, y una tasa de SOFR más 4,00%.

Con la nueva operación, estos tres préstamos se unifican en un único esquema de vencimientos que se extiende hasta septiembre de 2028. La tasa a pagar es de SOFR más 4,00%, lo que implica una rebaja respecto a los dos primeros tramos y mantiene el mismo spread respecto al tercero. Esto significa que el costo de mantener estas divisas se reduce, lo que genera un alivio financiero en las cuentas del Central.

Hoy, la tasa SOFR a un año está en 3,66%, lo que sumado al spread lleva el costo financiero para la autoridad monetaria al 7,66%

De esta manera, el BCRA logra conservar estos USD 6.000 millones en sus reservas por un plazo mayor, postergando los pagos más allá del final del actual mandato presidencial de Javier Milei, previsto para diciembre de 2027. Así, la entidad fortalece su posición cambiaria y suma previsibilidad al cronograma de pagos en moneda extranjera.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

BCRADeuda externaReservas internacionalesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el récord histórico de abril, el mercado de motos se estabilizó en junio: cuáles fueron los 10 modelos más vendidos

Luego de dos meses de retroceso, los patentamientos se estabilizaron y alcanzaron las 68.390 unidades. Aún así, fueron 42,3% más altos que un año atrás. Los datos del primer semestre

Tras el récord histórico de abril, el mercado de motos se estabilizó en junio: cuáles fueron los 10 modelos más vendidos

La paradoja del gas: Vaca Muerta produce más, pero faltan gasoductos y vuelven los cortes a la industria

La demanda por las bajas temperaturas volvió a exponer las limitaciones del sistema energético. Mientras el consumo residencial tiene prioridad, cientos de empresas enfrentan restricciones, mayores costos y la necesidad de recurrir a combustibles más caros

La paradoja del gas: Vaca Muerta produce más, pero faltan gasoductos y vuelven los cortes a la industria

La producción textil aceleró su caída y la capacidad instalada siguió entre las más bajas de la industria

En abril, el sector mantuvo una tendencia negativa, con retrocesos en la actividad, menor inversión en maquinaria y pérdida de puestos de trabajo formales, según un informe del sector

La producción textil aceleró su caída y la capacidad instalada siguió entre las más bajas de la industria

Cuánto cuesta llenar el tanque: qué lugar ocupa Argentina en el ranking de precios de nafta de Latinoamérica

El litro acumula una suba de 18% en dólares durante el primer semestre del año, pese a que el barril de crudo retrocedió al valor que tenía antes de la guerra entre Estados Unidos e Irán

Cuánto cuesta llenar el tanque: qué lugar ocupa Argentina en el ranking de precios de nafta de Latinoamérica

Un ex secretario de energía habló sobre la falta de gas por el frío: “El sector residencial está garantizado”

La demanda de gas natural y el impacto en el suministro industrial fueron ejes de la entrevista con el funcionario, que analizó la infraestructura energética y el futuro de la exportación

Un ex secretario de energía habló sobre la falta de gas por el frío: “El sector residencial está garantizado”

DEPORTES

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La sentencia del Cholo Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez y la charla que mantuvieron en medio del interés del Barcelona

Nació en Argentina, su papá era de Cabo Verde y es uno de los hinchas más virales del Mundial: “Mi viejo estaría emocionado”

Cuánto cobra cada selección por clasificar a los octavos de final del Mundial 2026

TELESHOW

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

La incomodidad de Malena Guinzburg ante el homenaje digital a su padre y a Ernestina Pais

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

Pincoya se mostró entre lágrimas y reclamos: el impacto de la visita familiar en Gran Hermano

Murió la actriz Susana Freyre en Brasil a los 97 años, seis décadas de cine, teatro y televisión

INFOBAE AMÉRICA

“Estamos en los lugares donde muchas universidades no están”: tren temático visibiliza acceso a educación en Perú

“Estamos en los lugares donde muchas universidades no están”: tren temático visibiliza acceso a educación en Perú

Interrumpir el tiempo sentado con pausas de actividad física se asocia con menor riesgo de cáncer

Estados Unidos celebra su 250 aniversario de independencia en República Dominicana con un llamado a defender la libertad

El Gobierno de Guatemala declara reservados por siete años los documentos clave de la cárcel El Triunfo

La Policía detuvo a dos sospechosos del crimen de una médica nicaragüense en Guatemala