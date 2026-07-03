Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 3 de julio

El billete al público sigue ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación, un precio máximo desde octubre último. El blue se vende a $1.525

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16:12 hsHoy

Ligera baja para el dólar blue

El dólar blue cae cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.520 para la venta. A lo largo de la última semana, el billete informal sumó 25 pesos o 1,7 por ciento.

16:11 hsHoy

El BCRA refinanció préstamos con bancos por USD 6.000 y extendió sus vencimientos hasta después de las elecciones presidenciales

La autoridad monetaria realizó una operación de pase pasivo que modifica el horizonte de pagos en moneda extranjera y suma nuevas entidades internacionales al esquema

El nuevo acuerdo extiende los vencimientos hasta septiembre de 2028, desplazando pagos previstos para 2026 y 2027 (Reuters)
El nuevo acuerdo extiende los vencimientos hasta septiembre de 2028, desplazando pagos previstos para 2026 y 2027 (Reuters)

El Banco Central (BCRA) anunció la cancelación de la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes en su balance por un monto total de USD 6.000 millones y la concertación de una nueva transacción por ese mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea. El nuevo acuerdo extiende el vencimiento de esas obligaciones hasta septiembre de 2028, después de las elecciones presidenciales, desplazando los compromisos que originalmente recaían en 2026 y 2027. El lunes, además, el ministro de Economía Luis Caputo va a presentar el programa financiero 2027 con el objeto de dar un paso más en dirección a intentar blindar los frentes cambiario y financiero durante el año electora.

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13:10 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es negociado sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, al igual que el dólar blue, estable a 1.525 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.512,64 para la venta y $1.461,08 para la compra.

13:10 hsHoy

El Banco Central sumó 120 ruedas seguidas con compras de dólares y las reservas superaron los USD 48.000 millones

La autoridad monetaria adquirió USD 25 millones este jueves y su stock creció casi USD 1.000 millones en la segunda jornada hábil de julio. Los motivos de la suba

El BCRA hilvanó 120 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA hilvanó 120 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 120 jornadas consecutivas con resultado favorable en el mercado cambiario, luego de alcanzar y superar su meta anual de reservas. Este jueves, la entidad incorporó USD 25 millones, elevando el total adquirido en 2026 a más de 11.200 millones de dólares.

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13:09 hsHoy

El dólar operó estable y cortó una racha de tres subas consecutivas

El billete al público estuvo negociado sin variantes a $1.510 en el Banco Nación. El mayorista cedió un peso, con una retracción en el volumen de negocios

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El dólar mayorista negoció estable este jueves, con un monto en el segmento de contado que alcanzó los USD 558 millones, en un buen nivel, aunque unos USD 260 millones por debajo del volumen diario registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana, en máximos del año. Gustavo Quintana, operado de PR Corredores de Cambio, advirtió que el “feriado de mañana en los EEUU anticipa cierto impacto en el nivel de actividad local”, lo que explicaría esta merma.

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13:09 hsHoy

“Analfabetos económicos”: Milei cruzó a los ex titulares del BCRA que cuestionaron la reforma de la Carta Orgánica

El presidente defendió su plan para reformar el estatuto del Banco Central, mientras el equipo de Federico Sturzenegger trabaja en el proyecto que apunta a modificar los artículos 3° y 20°

El Presidente calificó a Marcó del Pont y Miguel Pesce de "analfabetos económicos" en referencia a sus objeciones al proyecto oficial.
El Presidente calificó a Marcó del Pont y Miguel Pesce de "analfabetos económicos" en referencia a sus objeciones al proyecto oficial.

El presidente Javier Milei respondió a las críticas de dos ex titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quienes cuestionaron los planes oficiales para modificar la Carta Orgánica de la entidad. El jefe de Estado calificó las objeciones como una señal positiva para el rumbo de su administración.

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13:09 hsHoy

El BCRA compró USD 25 millones

El BCRA compró el jueves USD 25 millones en el mercado, el 4,5% de la oferta privada. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 948 millones, a USD 48.004 millones, el monto más alto desde el 4 de junio.

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