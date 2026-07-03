Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 3 de julio

Ligera baja para el dólar blue
El dólar blue cae cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.520 para la venta. A lo largo de la última semana, el billete informal sumó 25 pesos o 1,7 por ciento.
El Banco Central (BCRA) anunció la cancelación de la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes en su balance por un monto total de USD 6.000 millones y la concertación de una nueva transacción por ese mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea. El nuevo acuerdo extiende el vencimiento de esas obligaciones hasta septiembre de 2028, después de las elecciones presidenciales, desplazando los compromisos que originalmente recaían en 2026 y 2027. El lunes, además, el ministro de Economía Luis Caputo va a presentar el programa financiero 2027 con el objeto de dar un paso más en dirección a intentar blindar los frentes cambiario y financiero durante el año electora.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es negociado sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, al igual que el dólar blue, estable a 1.525 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.512,64 para la venta y $1.461,08 para la compra.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 120 jornadas consecutivas con resultado favorable en el mercado cambiario, luego de alcanzar y superar su meta anual de reservas. Este jueves, la entidad incorporó USD 25 millones, elevando el total adquirido en 2026 a más de 11.200 millones de dólares.
El dólar mayorista negoció estable este jueves, con un monto en el segmento de contado que alcanzó los USD 558 millones, en un buen nivel, aunque unos USD 260 millones por debajo del volumen diario registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana, en máximos del año. Gustavo Quintana, operado de PR Corredores de Cambio, advirtió que el “feriado de mañana en los EEUU anticipa cierto impacto en el nivel de actividad local”, lo que explicaría esta merma.
El presidente Javier Milei respondió a las críticas de dos ex titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quienes cuestionaron los planes oficiales para modificar la Carta Orgánica de la entidad. El jefe de Estado calificó las objeciones como una señal positiva para el rumbo de su administración.
El BCRA compró USD 25 millones
El BCRA compró el jueves USD 25 millones en el mercado, el 4,5% de la oferta privada. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 948 millones, a USD 48.004 millones, el monto más alto desde el 4 de junio.