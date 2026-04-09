Judiciales

Los pasajes de Adorni y su esposa en Nueva York costaron más de USD 10 mil y la reserva salió a nombre de “Jefatura.gob.ar”

Se trata de información que recibió la Justicia sobre el vuelo de regreso del jefe de Gabinete y Bettina Angeletti luego de la Argentina Week

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Manuel Adorni
Manuel Adorni

La Justicia recibió información sobre el vuelo de regreso del viaje desde Nueva York de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti después de participar de la comitiva oficial en la denominada “Argentina Week 2026”.

El informe describe que el importe total de los tickets superó los 10.000 dólares: el pasaje del jefe de gabinete se facturó 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti 5.154,55 dólares. En cuanto a la reserva, consigna que aparece asociada a “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR, Cytric y marcas de “MISIÓN OFICIAL”.

Ambos figuran como pasajeros en el mismo vuelo físico JFK-EZE, DL 115, el 14 de marzo de 2026. Partieron a las 22:25 desde Estados Unidos y arribaron a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo, sin escalas intermedias.

Adorni utilizó un ticket emitido el 24 de febrero del 2026, asiento 1G, y sin equipaje despachado; mientras que el pasaje de Angeletti fue emitido el 25 de febrero del 2026, asiento 1C, y despachó dos valijas.

La documentación que recibió la justicia a pedido de la fiscalía ofrece datos específicos para la investigación en relación a quién financió los gastos de la esposa del jefe de Gabinete cuando se sumó a la comitiva oficial junto con el presidente Javier Milei.

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