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La ciudad europea que vincula a la mayoría de los jugadores de Cabo Verde con las exportaciones argentinas a Europa

El grupo que enfrentará a la Argentina en Miami tiene a más de la mitad de sus 26 futbolistas originarios fuera del archipiélago, con una diáspora concentrada en Senegal, Portugal, Países Bajos y Estados Unidos

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Los jugadores de la selección de Cabo Verde celebran con los aficionados tras clasificarse para la fase de eliminación directa del Mundial 2026. EFE/EPA/SAM WASSON
Los jugadores de la selección de Cabo Verde celebran con los aficionados tras clasificarse para la fase de eliminación directa del Mundial 2026. EFE/EPA/SAM WASSON

Rotterdam, principal puerta de entrada de las exportaciones argentinas al viejo continente, es a la vez la ciudad en que nació el mayor contingente del plantel de Cabo Verde, que esta tarde enfrentará a la selección argentina en Miami.

En Rotterdam, la ciudad-puerto de Países Bajos, principal lugar de entrada de las exportaciones argentinas a Europa, nacieron más jugadores de Cabo Verde que en Praia, la capital de este país insular. Es un archipiélago de 10 islas y 8 islotes ubicadas entre 800 y 900 kilómetros de las costas de Senegal y Mauritania (“entre el Atlántico y las Estrellas”, como dice su himno nacional) y a unos 1.500 kilómetros de las Islas Canarias, en cuya capital, Santa Cruz de Tenerife, nació Nicolás Paz, el único miembro del plantel argentino nacido fuera de la Argentina.

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En Rotterdam nacieron más jugadores de Cabo Verde que en la propia capital, Praia.

El puerto de Rotterdam
El puerto de Rotterdam

Con más de la mitad de los 26 jugadores del plantel nacidos fuera de Cabo Verde, el equipo de los “Tiburones Azules” representa una gran diáspora, principalmente concentrada en Senegal, Portugal, Países Bajos y Estados Unidos.

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Vozinha, a lo Tim Payne, pero a fuerza de atajadas

Su principal figura es el arquero Vozinha, de 40 años, jugador de la segunda división del fútbol portugués. Sus atajadas en el debut mundialista ante España lo volvieron una celebridad internacional y lo hicieron pasar de unos 50.000 a más de 16 millones de seguidores, luego de que un influencer brasileño publicó su cuenta en Instagram. Este fenómeno recuerda a lo que el argentino Valentín Scarsini logró con el neozelandés Tim Payne, aunque en el caso de Vozinha (que en portugués significa “abuelita”, apodo que recibió de pequeño porque cuando lloraba pedía el consuelo de su abuela) hubo mérito futbolístico real, por el que ahora sueña con jugar en Brasil.

Las islas fueron pobladas recién por colonizadores portugueses, que en el siglo XV la convirtieron en una escala del comercio de esclavos. En 1975 Cabo Verde se independizó de Portugal y desde entonces irradia una diáspora, lo que explica, por ejemplo, que Roberto “Pico” Lopes, uno de sus zagueros centrales, hijo de un cocinero caboverdiano de cruceros y de una madre irlandesa, haya nacido en Dublín, donde trabajaba como asesor hipotecario hasta que —según cuenta Simon Kuper, periodista deportivo de Financial Times— su fama de buen jugador hizo que lo convocaran a la selección nacional vía LinkedIn.

Raíces musicales y familiares

En Rotterdam nació, entre otros seis más, el delantero Dailon Livramento, hijo de la cantante caboverdiana Marizia, considerada sucesora de la gran voz de Cabo Verde, Cesaria Evora, fallecida en 2011. Lo disperso y a la vez compacto del plantel, cuyos entrenamientos —según Bubista, el DT— se desarrollan en “creole caboverdiano”, quedó evidenciado cuando en el debut ante España Laros Duarte fue reemplazado por su hermano Deroy.

Vozinha (Reuters/Troy Taormina)
Vozinha (Reuters/Troy Taormina)

Lo familiar y diaspórico también se reflejó cuando, tras su gran actuación ante España, Vozinha lamentó ante la prensa que su madre no estuviera allí, porque no podía pagar USD 15.000 para acceder a la visa de ingreso a EEUU, algo que no aplica a familiares de los jugadores que disputan el Mundial. Enterado del asunto, el diputado demócrata Hakeem Jeffries, de ascendencia caboverdiana, intervino y la madre de Vozinha estuvo presente en los empates de Cabo Verde ante Uruguay y Arabia Saudita.

La diáspora futbolística

La diáspora futbolística es incluso más grande de lo que sugiere el actual plantel: incluye a jugadores de Portugal como Nélson Semedo, Renato Veiga (su padre jugó para la selección de Cabo Verde) y Nuno Mendes, quien ganó dos Champions League seguidas con el PSG francés y celebró la más reciente, el 30 de mayo pasado, portando una bandera de Cabo Verde.

En el pasado —además—, jugadores de la selección francesa como Patrick Vieira y Patrice Evra tienen raíces caboverdianas.

Rotterdam y el comercio con Cabo Verde

Rotterdam es un punto de intersección futbolístico y comercial con la Argentina: en 2025 por allí ingresaron más de USD 2.000 millones de bienes argentinos con destino a Países Bajos y una suma mucho mayor (aunque el Indec no precisa esos datos) de las ventas argentinas a la Unión Europea. Lo que es absolutamente seguro, dijo el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Fernando Landa, es que Rotterdam está en el Top 10 (y tal vez en el Top 3) de puertos por los que pasa lo que la Argentina vende al mundo. El año pasado el tránsito por allí solo con destino a Países Bajos aumentó más del 22%, porcentaje solo superado por el aumento de las ventas a China y a EEUU.

En cuanto a lo que la Argentina le vende a Cabo Verde, en 2025 fueron bienes por USD 8,3 millones. Poco menos de USD 7 millones fueron 34.000 toneladas de maíz en grano, otros alimentos “confidencializados” (tal vez por tratarse de un único exportador) sumaron USD 270.000, las “alas de gallo” aportaron otros USD 180.000 y ventas “confidencializadas” USD 950.000, no registrándose importaciones.

Así como el balance comercial favorece a la Argentina, se espera que esta tarde también haya balance a favor de goles en el partido con la diáspora futbolística del país insular situado “entre el Atlántico y las estrellas”.

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