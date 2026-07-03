EEUU respaldó a Rodrigo Paz y expresó su “respaldo inquebrantable” a la democracia de Bolivia (Europa Press)

Estados Unidos reafirmó su “respaldo inquebrantable” a la democracia en Bolivia y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, tras siete semanas de protestas y bloqueos de rutas impulsados por sectores sindicales y opositores que exigieron la renuncia del mandatario. El encargado de negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Erik Martini, transmitió el mensaje en el marco de los 250 años de la independencia estadounidense.

“Los Estados Unidos reafirman su respaldo inquebrantable a la democracia en Bolivia y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, legítimamente electo por el pueblo boliviano”, declaró Martini. El funcionario subrayó que la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, “no se negocia” y remarcó que las diferencias políticas “se resuelven con diálogo, con respeto a la ley y dentro del marco constitucional, nunca con violencia”.

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En su intervención, Erik Martini afirmó que EEUU profundizará su cooperación con Bolivia para fortalecer las instituciones, fomentar la prosperidad y proteger la seguridad de la población de ambos países, así como impulsar el combate conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Nuestra alianza se funda en el respeto mutuo y en una convicción compartida: no hay desarrollo sin seguridad, no hay prosperidad sin democracia”, agregó el diplomático.

Las protestas comenzaron el 6 de mayo bajo el liderazgo de la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el apoyo de sectores leales al ex presidente Evo Morales. Las acciones incluyeron bloqueos que provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, y dejaron al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica derivada de las interrupciones. Las pérdidas económicas superaron los USD 3.000 millones.

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Military personnel clear a road to remove blockages, after Bolivian President Rodrigo Paz declared a nationwide state of emergency following weeks of violence and blockades, in Cochabamba, Bolivia, June 20, 2026. REUTERS/Patricia Pinto

El Gobierno boliviano denunció un intento de ruptura del orden constitucional y acusó a Morales de financiar el conflicto con recursos del narcotráfico. En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que Washington no permitirá el derrocamiento del Gobierno boliviano.

El 20 de junio, tras acuerdos con sectores como la COB, Rodrigo Paz decretó el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para restablecer la circulación.

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Por su parte, el jefe de Estado solicitó el miércoles pasado a la Policía, la Fiscalía y la Justicia procesar a los responsables de los bloqueos de carreteras. El pedido fue realizado durante el acto por los 200 años de creación de la Policía.

“Tiene que haber responsables por el daño que le hicieron a la sociedad y esos culpables deben estar en la cárcel”, declaró Paz, al instar a las instituciones estatales a “actuar con firmeza” contra quienes participaron en los cortes de vías. El mandatario enfatizó la necesidad de que todas las entidades involucradas procedan con la “mayor de las firmezas” para cumplir con el mandato legal.

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Military personnel use heavy machinery to clear debris from a road after Bolivian President Rodrigo Paz declared a nationwide state of emergency following weeks of violence and blockades in Cochabamba, Bolivia, June 20, 2026. REUTERS/Patricia Pinto

Paz detalló que los daños provocados por los manifestantes en las carreteras alcanzan los 90 millones de bolivianos, lo que afectó al comercio internacional y al desarrollo del país. “Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, otra cosa es hacerle daño al pueblo bajo la escusa de una visión de pedidos que fueron infiltrados con una lógica política, narcoterrorista que le hizo daño a la patria”, afirmó.

Rodrigo Paz aseguró que su administración recuperará “cada uno de los territorios” del Estado frente a quienes consideran esas zonas como propiedad de “algunas organizaciones” sociales. El presidente hizo referencia a la región cocalera del Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político del exmandatario Evo Morales, quien permanece allí desde octubre de 2024, protegido por sus seguidores para evitar una orden de captura por un caso de trata agravada de personas.

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(Con información de EFE)