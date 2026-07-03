Crimen y Justicia

Cayeron dos hombres que habían ingresado armados a un comercio para robar bebidas y cigarrillos

Los atraparon en una vivienda de Avellaneda donde además secuestraron una pistola con pedido de secuestro activo que tenía un cargador colocado y ocho municiones

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Robaron bebidas y mercadería en un comercio de Avellaneda (Google Maps)
Robaron bebidas y mercadería en un comercio de Avellaneda (Google Maps)

En medio de un allanamiento por un robo a mano armada en un comercio de Bernal Oeste, la Policía detuvo este jueves a dos sospechosos en una vivienda de Avellaneda.

Luego del hecho, las autoridades comenzaron una investigación que contempló el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del comercio, ubicado en la intersección de avenida Montevideo y la calle 169. Las imágenes mostraban el momento en que los individuos se daban a la fuga en un Peugeot 206, del cual pudieron detectar su dominio.

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A partir de esta información recolectada, los efectivos desplegaron tareas de inteligencia en la zona de Avellaneda, donde se encontraba radicado, para localizar el domicilio.

De acuerdo con la denuncia radicada, los delincuentes ingresaron armados y se llevaron mercadería, botellas de fernet, vino y cigarrillos. La investigación fue encabezada por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5° de Quilmes.

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Con la información recolectada, la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Departamento Judicial de Quilmes autorizó un allanamiento de urgencia en una vivienda situada sobre la calle Juan B. Justo. Durante el operativo, la Policía detuvo a dos hombres de 41 y 43 años y secuestró el Peugeot 206 que habría sido utilizado en la fuga tras el robo al supermercado, según indicó el portal El Día.

Se llevaron mercadería y bebidas a punta de pistola (Foto: Policía de Quilmes)
Se llevaron mercadería y bebidas a punta de pistola (Foto: Policía de Quilmes)

Durante la requisa de la vivienda, los efectivos hallaron una pistola Browning calibre 9 milímetros con un cargador colocado y ocho municiones, además de un segundo cargador con cuatro proyectiles adicionales. Al verificar el origen del arma, se comprobó que tenía un pedido de secuestro activo desde el 26 de agosto de 2009, en el marco de una causa por robo tramitada por la Comisaría Cuarta de Tigre, bajo intervención de la Justicia de Benavídez.

Tras el procedimiento, la fiscalía dispuso la aprehensión de ambos sospechosos bajo la acusación de robo agravado por el uso de arma de fuego y ordenó las actuaciones judiciales correspondientes.

Maniataron a tres personas en un comercio de San Juan

Un grupo de cuatro jóvenes armados irrumpió en un comercio de San Juan, ubicado sobre avenida Alem a metros de la calle 25 de Mayo, y asaltó a sus ocupantes durante la tarde del viernes. El hecho ocurrió cerca de las 15, en un horario de intenso movimiento en la zona, según informaron fuentes policiales.

El episodio comenzó cuando el propietario del local salió a la puerta para despedir a una visitante. En ese momento, uno de los asaltantes se acercó con la excusa de consultar si el comercio vendía semillas. De inmediato, el grupo empujó tanto al dueño como a su acompañante hacia el interior del establecimiento. Dentro del local, los agresores exhibieron armas de fuego y un cuchillo, intimidando a las víctimas y exigiendo que se recostaran en el suelo. Utilizaron precintos para atarles las manos, impidiendo cualquier intento de resistencia o pedido de auxilio.

Vista de calle con edificios, árboles, varios automóviles, una motocicleta con dos personas en la acera y una pared con grafitis en primer plano
Un sector de una calle en Catamarca muestra un edificio con grafitis y personas en la acera, en un contexto de un asalto a un comercio. (Google Maps)

En la planta alta del inmueble, un empleado fue sorprendido por los delincuentes, quienes lo golpearon en la cabeza y lo maniataron junto a los otros dos presentes. Según detalló El Tiempo de San Juan, el grupo mantuvo a las tres personas inmovilizadas mientras recorría el comercio y colocaba en bolsas de residuos productos y mercadería, como luminarias LED, pipas, filtros, encendedores y otros artículos empleados para el cultivo de cannabis.

Durante el robo, los asaltantes también se apoderaron de aproximadamente 500.000 pesos en efectivo y de tres teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas. Tras concretar el atraco, los responsables escaparon antes de que arribaran los efectivos policiales y hasta el momento se mantienen prófugos.

La Policía de San Juan continúa trabajando para localizar a los autores del hecho y recuperar los bienes sustraídos.

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