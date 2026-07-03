El Gobierno atribuye la baja en la recaudación a cambios impositivos: por qué podría repuntar en julio

En junio, la recaudación cayó 7,1 por ciento en términos reales.

La recaudación tributaria volvió a caer. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer que en junio los ingresos totales tuvieron una variación negativa real del 7,1% contra el 2025. Sin embargo, integrantes del Gobierno niegan que esto sea un reflejo fidedigno de lo que está sucediendo con la actividad económica, ya que se debe tener en consideración la baja de impuestos. La expectativa está en que repunte en julio a partir del pago de Ganancias de personas humanas.

Luego del mal dato de actividad en mayo, ARCA informó que en junio las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $20 billones, un incremento nominal del 23,7% respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 33,2% en ese lapso. En términos reales registró una caída de 7,1 por ciento.

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Sin embargo, desde el equipo económico niegan que sea un reflejo fidedigno de lo que está sucediendo con la actividad. “Hay que tener cuidado con lo que se infiere respecto a los datos de recaudación porque en especial en el último año han habido muchos cambios que hace que se distorsione la forma la cual se analiza la recaudación”, advirtió Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía.

Es que en los últimos doce meses se implementaron modificaciones en los aranceles, con bajas de retenciones temporales y permanentes, además de alteraciones en el calendario de vencimientos para el pago de impuestos. Bajo la perspectiva de Núñez, estos factores afectan directamente la comparación interanual y la interpretación de los datos de recaudación.

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El director del BICE, Felipe Núñez, remarcó la influencia de los cambios en aranceles y vencimientos sobre la interpretación de la recaudación

A la vez, Núñez remarcó que en el caso de IVA “viene un poco por debajo de la inflación y se usaron los saldos para aplicarse al pago de Bienes Personales”. Además, indicó diferencias entre compras y ventas, ya que las empresas abonan el impuesto al mes siguiente y las pymes lo hacen hasta tres meses después, lo que complica la utilización de este tributo como indicador inmediato de la actividad económica. Y sostuvo que “lo que grava las transacciones formales de la economía es el impuesto a los débitos y créditos que vino en línea con la inflación”.

En junio, el impuesto a las Ganancias para personas físicas experimentó un diferimiento en el calendario de vencimientos a raíz de las dudas que los contadores le plantearon al ministro de Economía, Luis Caputo, por la Ley de Inocencia Fiscal que contempla la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

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De cara a lo que viene, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que en julio puede que haya un repunte de la recaudación a causa de la presentación de la declaración jurada de Ganancias. “Al postergarse a un mes el vencimiento del impuesto a las ganancias para personas humanas, los saldos de las declaraciones que había que ingresar se pasaron al mes siguiente y no hubo un anticipo adicional”, sostuvo. El especialista aclaró que este cambio generó un corrimiento de los ingresos esperados de junio hacia julio.

Ahora las proyecciones apuntan a que en julio la recaudación muestre un repunte comparable al de mayo, mes en el que se cortó una racha de nueve descensos consecutivos. Aquella mejora se debió a la presentación de la declaración jurada de Ganancias por parte de sociedades. En esta oportunidad, el eventual aumento estaría asociado al pago del impuesto a las Ganancias por parte de personas físicas, un factor puntual y no estructural dentro de la dinámica de los ingresos tributarios.

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Próximo ajuste

La cuestión es que el factor que podría impulsar la recaudación en julio, en los meses siguientes tendría un impacto opuesto. Una vez que se conozca el dato de inflación de junio, se establecerá el aumento promedio de precios del primer semestre y, en consecuencia, el monto a partir del cual se paga el impuesto a las Ganancias deberá actualizarse. Esta actualización reducirá la cantidad de contribuyentes alcanzados y podría afectar negativamente la recaudación en el futuro cercano.

Las estimaciones de consultoras como Analytica y Fundación Libertad y Progreso ubicaron la inflación de junio en 1,8% mientras que EcoGo y C&T lo hicieron en 1,9 por ciento. Lo que va en línea con las expectativas que tienen en el Gobierno de que la inflación se ubique por debajo del 2% en sexto mes del año tras el 2,1% que marcó en marzo.

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Con este conjunto de proyecciones, la dinámica acumulada del semestre podría ubicarse en torno al 17%, un porcentaje que impactará sobre Ganancias, ya que el monto mínimo desde el cual los trabajadores quedan alcanzados por el tributo se actualiza en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer semestre.

La actualización de los mínimos no imponibles por inflación modificará el alcance del impuesto a las Ganancias en agosto.

Con esas proyecciones un asalariado soltero comenzaría a pagar Ganancias desde un salario neto de $2.900.000, frente a los $2.500.000 previos. En el caso de un trabajador casado sin hijos, el piso sube de $2.900.000 a $3.371.000, y para un casado con dos hijos, de $3.300.000 a 3.847.000 pesos.

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Domínguez puntualizó que el IPC refleja el promedio de los incrementos de precios y que, al tomarse como referencia para actualizar el mínimo no imponible, algunos asalariados resultan beneficiados y otros no. En particular, quienes tuvieron aumentos salariales por debajo del IPC y hoy tributan Ganancias verán reducidas las retenciones, ya que las deducciones y escalas aumentan más que sus ingresos.

La atención también se concentra en el impacto de estos cambios sobre la recaudación de agosto, ya que la nueva actualización de los mínimos no imponibles, sumada a la carrera de los salarios respecto de la inflación, implicará que una menor cantidad de trabajadores pague el impuesto o que lo haga con una alícuota más baja. La dinámica de la recaudación en los próximos meses se encuentra condicionada por la sucesión de ajustes técnicos y la evolución de la inflación, mientras especialistas y funcionarios remarcan la importancia de analizar cada componente en su contexto particular.

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