El Turco García presentó un proyecto de ley para declarar el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires

Claudio “El Turco” García lleva 18 años sin consumir drogas. Esa trayectoria personal, que el ex futbolista relata en charlas y recorridas por barrios porteños, fue el punto de partida de un proyecto de ley que presentó ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para instituir el 26 de junio como el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos. La propuesta busca convertir una fecha que hasta ahora solo tenía valor simbólico en una obligación concreta y jurídicamente exigible para el Gobierno de la Ciudad.

La iniciativa fue impulsada desde su banca por la legisladora porteña Claudia Negri, especialista en salud pública y vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su respaldo le otorga al proyecto un anclaje técnico y académico que refuerza los fundamentos sanitarios en los que se apoya. García, integrante del Partido Integrar —espacio presidido por Daniel Amoroso—, elaboró la propuesta a partir de su propio recorrido y de los datos disponibles sobre el avance del consumo problemático de sustancias en el país.

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El 26 de junio no fue elegido al azar. Esa fecha es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 42/112 del 7 de diciembre de 1987. En 1991, el Congreso Nacional adhirió a esa conmemoración a través de la Ley Nacional N° 23.945. La Ciudad, pese a contar con legislación propia en materia de adicciones, no tiene hasta hoy ningún instrumento que genere compromisos de acción anuales para el Ejecutivo porteño.

Ese vacío es precisamente lo que el proyecto apunta a corregir. El texto establece que el Poder Ejecutivo de la Ciudad deberá realizar cada año, en torno al 26 de junio, campañas públicas de concientización y prevención de consumos problemáticos, basadas en evidencia científica y orientadas a la reducción de riesgos y daños. Las acciones deberán incluir comunicación masiva y actividades presenciales en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y espacios comunitarios del territorio. El Ministerio de Salud de la Ciudad será la autoridad de aplicación, con coordinación de las áreas de educación y desarrollo social.

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El diagnóstico que sustenta la propuesta se apoya en cifras oficiales. Según la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), el alcohol es la sustancia más extendida: el 66,2% de la población declaró haberlo consumido en el último año y el 51,2% en el último mes. El tabaco alcanza al 25,6% de los argentinos y la marihuana al 13,8% en consumo anual. El consumo de cocaína, por su parte, registró un crecimiento sostenido en la última década. El proyecto advierte además sobre el descenso en la edad de inicio del consumo, con una concentración cada vez mayor en poblaciones jóvenes y en situación de vulnerabilidad.

Claudio García recorre barrios e instituciones para concientizar sobre la drogadicción a partir de su testimonio de vida

"El aumento del consumo de drogas y la baja en la edad de los chicos que empiezan a consumir es uno de los problemas más graves que tenemos. Me llama la atención lo poco que se habla de este tema porque estamos hablando nada más y nada menos que de la salud de nuestros hijos. Lo sé porque yo lo viví. Creo que tuve la suerte de darme cuenta a tiempo de que estaba enfermo y me pude recuperar, pero soy una excepción: la droga casi siempre termina en cárcel, hospital o cementerio", afirmó García.

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El ex futbolista también reclamó acción política inmediata: “Las autoridades se tienen que dar cuenta con urgencia de que la prevención y la concientización salva vidas. Acá no debería haber conflictos de intereses ni colores políticos porque la droga está en todos los barrios y en todas las clases sociales”.

La Ciudad ya dispone de un marco normativo en la materia. La Ley N° 2318 establece una política integral e interdisciplinaria para el abordaje de los consumos problemáticos; la Ley N° 5650 incorpora la prevención en el sistema educativo; y la Ley N° 153 consagra la promoción de la salud como principio rector del sistema local. Pese a ese conjunto de normas, los fundamentos del proyecto señalan que ninguna garantizó hasta ahora la implementación de acciones preventivas con la periodicidad y el alcance necesarios para generar un impacto sostenido.

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La experiencia de otras provincias respalda la apuesta por la institucionalización. Misiones fue una de las primeras jurisdicciones del país en legislar una semana de prevención de adicciones, anclada también en el 26 de junio, mediante la Ley XVII N° 26. Córdoba siguió ese camino en 2019, con la sanción de la Ley N° 10.610. Los resultados de la experiencia cordobesa son concretos: cada edición generó un aumento de entre el 35 y el 37,5% en los primeros contactos para solicitar tratamiento, y un incremento del 345% en las visitas a los recursos digitales de prevención respecto de la semana anterior.

En abril, García brindó una charla en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA

El proyecto se enmarca en el trabajo que García viene realizando desde el año pasado junto al Partido Integrar. En octubre fue el candidato de ese espacio a diputado nacional por la Ciudad y, tras las elecciones legislativas, intensificó su actividad de concientización. “Al contrario, después de las legislativas empezó a intensificar sus campañas de prevención y concientización. Por su historia de vida, él sabe que la única forma de combatir a la droga es con planificación y recursos. Necesitamos que nuestros dirigentes empiecen a darle a este tema la trascendencia que merece”, señaló Amoroso.

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Uno de los hitos de ese recorrido fue la charla que García brindó en abril pasado en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA, donde repasó su historia y convocó a repensar el abordaje social de las adicciones. “Estas charlas me hacen bien, es como una terapia. Hacer terapia con un profesional por supuesto que también es muy importante, porque la adicción siempre es algo que está latente. Pero yo me siento totalmente recuperado, antes de volver a consumir me mato. No tuve recaídas en 18 años y soy el tipo más feliz de la vida“, dijo en aquella ocasión.

Semanas después, encabezó otra actividad en el Barrio 31, donde recorrió espacios comunitarios y se reunió con vecinos y jóvenes. “Cuando dejé el fútbol me encontré solo. Había tenido una rutina desde los 15 años y de golpe ya no estaba más. Durante mis peores años venía a los barrios a comprar droga… Ahora vengo a dar charlas para prevenir adicciones”, recordó.

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