Elecciones en Misiones: Hartfield aseguró que hubo poca transparencia en la difusión de lo datos y pidió cambiar la Ley de Lemas

Diego Hartfield, el candidato de La Libertad Avanza en Misiones

El oficialista Frente Renovador de la Concordia, con el 28,6% de votos, ganó las elecciones en Misiones. En segundo lugar, terminó La Libertad Avanza, con el 21, 89% de los votos. Su principal candidato, el ex tenista Diego Hartfield analizó este lunes cómo fueron los comicios.

La debilidad del oficialismo, cuyo principal referente es Carlos Rovira, fue uno de los puntos centrales que destacó Hartfield en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

Hartfield afirmó que “la gente está realmente cansada de este aparato, muy parecido al kirchnerismo”, y sostuvo que los resultados demostraron que la fuerza oficialista no logró superar el 30% de los votos, lo que consideró como “la peor elección de su historia”. Según el ex tenista, “no llegaron ni al 30% y perdieron 5 diputados”, lo que, a su juicio, evidenció un fracaso para el oficialismo, pese a los intentos de mostrarlo como un festejo.

Diego Hartfield, extenista profesional y referente de La Libertad Avanza en Misiones, subrayó que su espacio político, a pesar de presentarse por primera vez en la provincia y sin contar con estructura local ni recursos estatales, se consolidó como la principal fuerza opositora.

“Nosotros, que nos presentamos por primera vez en la provincia, sin estructura local ni recursos del Estado, nos convertimos en la primera fuerza opositora de Misiones”, escribió Hartfield en X. Además, remarcó que “La Libertad Avanza se posiciona hoy como la única alternativa real para cambiar de verdad esta provincia”.

El respaldo nacional fue otro aspecto que Hartfield consideró fundamental en el desempeño electoral de su espacio. “Tuvimos un respaldo enorme desde La Libertad Avanza a nivel nacional. Karina Milei y Martín Menem vinieron hasta Misiones a acompañarnos en persona, y el mismísimo presidente Javier Milei nos apoyó muchísimo desde Buenos Aires”, relató el autor. Hartfield sostuvo que ese apoyo “se sintió” y resultó “clave” para el crecimiento de su fuerza política en la provincia.

En su análisis, Hartfield también denunció irregularidades en la carga de datos durante el escrutinio. “Lo que pasó con la carga de datos fue una vergüenza. La página oficial sin información, mientras los medios afines ya publicaban resultados”, señaló en su publicación.

El candidato libertario agregó que “cuando finalmente aparecieron, estaban llenos de errores —errores que todos ustedes vieron—, y que solo lograron que Misiones fuera el hazmerreír del país, cobrando vuelo nacional”. Para Hartfield, estos hechos no representaron transparencia, sino “manipulación”, y los comparó con “las mismas formas que usaba el kirchnerismo”.

Los fallos en el sistema de datos fueron tan evidentes que en un momento de la noche la suma de todos los votos superaba el 100%, es decir, había más votos que votantes, algo técnicamente imposible.

El dirigente de La Libertad Avanza expresó que, a pesar de la magnitud del aparato oficialista, su espacio estuvo muy cerca de la victoria. “Y aunque sabía que enfrente teníamos un aparato enorme, con recursos del Estado, medios alineados y años de estructura, igual sentía que podíamos ganar. Y estuvimos muy cerca”, escribió Hartfield. Destacó especialmente el triunfo en su ciudad natal: “Tan cerca que ganamos en Oberá, mi ciudad. Y eso, para mí, no es menor. Donde me conocen bien, donde me ven todos los días, ahí confiaron en este camino nuevo”.

Hartfield también hizo referencia a la fragmentación de la oposición como un factor que, según su visión, favoreció al oficialismo. “Lamentablemente, tuvimos muchos frentes opositores y eso terminó dividiendo”, afirmó en su artículo. No obstante, insistió en que “lo que queda clarísimo es la debilidad del Frente Renovador”.

El postulante dedicó un apartado a la ley de lemas, a la que responsabilizó de distorsionar la voluntad popular. “Y sí, también hay que animarse a decirlo: la ley de lemas distorsiona la voluntad del pueblo. Tenemos que empezar a cuestionarla con fuerza”, manifestó Hartfield. Para el referente opositor, discutir las reglas del juego resulta imprescindible si se busca una provincia diferente: “Porque si queremos una provincia distinta, hay que animarse a discutir las reglas del juego también”.

En cuanto al futuro, Hartfield planteó la necesidad de profundizar el trabajo político más allá de los procesos electorales. “Ahora toca redoblar el compromiso. Pero no pensando solo en elecciones. Toca ponerse a laburar en serio desde donde estamos, construir una alternativa real y empezar a cambiar las cosas de fondo”, escribió. El autor consideró que “hay mucho por hacer, desde la legislatura y también en la calle, escuchando a la gente”.

El dirigente de La Libertad Avanza valoró la importancia de contar, por primera vez, con diputados en la legislatura provincial que, según él, “le pongan un freno a la voracidad de la política y se dediquen a cuidar el bolsillo de los misioneros”. Hartfield calificó este hecho como “un enorme paso adelante”.

En su artículo, Hartfield agradeció a quienes lo acompañaron durante la campaña. “Quiero agradecer a todos los que trabajaron a la par, con el corazón, sin pedir nada. A mi familia, a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá. Y sobre todo a mis dos hijas, que me esperaron con paciencia en una campaña muy intensa”, expresó. También extendió su gratitud a sus compañeros de fórmula, al equipo de La Libertad Avanza Misiones, a los sublemas y a cada fiscal que “cuidó el voto hasta el último minuto”.

El sentimiento de frustración tras los comicios fue otro de los temas abordados por Hartfield. “Anoche me fui a dormir con mucha bronca. Porque soy un competidor nato, porque me gusta ganar, porque lo dimos todo”, confesó el autor. No obstante, aseguró que esa bronca no los detendrá: “Toda esta bronca que sentimos no nos va a frenar. Al contrario. La vamos a usar a favor. Porque esto no terminó ni ahí. Esto recién arranca”.

Hartfield concluyó su análisis reafirmando su convicción en el camino elegido y el respaldo recibido en su ciudad. “Eso me llena de orgullo y me reafirma que estamos en el rumbo correcto”, escribió en Posteo en su cuenta de X. Además, agradeció a Dios por darle la fuerza necesaria para afrontar los desafíos de la política provincial: “Gracias a Dios también, que me da la fuerza para bancar todo esto”.