Sorpresiva reunión entre Victoria Villarruel y Rubén “Pollo” Sobrero por el estado de los trenes

Victoria Villarruel y Pollo Sobrero

En un gesto que la vuelve a distanciar de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en el Senado al sindicalista de izquierda, Rubén “Pollo” Sobrero, en medio de denuncias de desfinanciamiento, falta de inversión y riesgos de accidentes en la red ferroviaria.

Tras el encuentro, la titular de la Cámara Alta remarcó en un comunicado que “las diferencias ideológicas no están sobre los intereses del país”. La referencia fue a su intercambio con el titular de la Unión Ferroviaria de la Seccional Sarmiento, que integra el Frente de Izquierda (FIT-U).

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“Es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los ferrocarriles, sobre todo cuando se discuten inversiones en sectores productivos que demandan un Estado eficiente de la red ferroviaria”, agregaron desde el entorno de Villarruel, y recordaron se trata de “un sector que afecta la productividad y la logística del país, que en los últimos años hubo cientos de descarrilamientos, y que la conexión de poblaciones hace a la construcción de soberanía nacional”.

El dirigente sindical advirtió que “el riesgo de chocar es cada vez más grande” por el deterioro de los trenes y la falta de inversión

Tras encontrarse con Villarruel, Sobrero consideró que la reunión fue “muy buena”, que se extendió por dos horas, y advirtió que “el riesgo de chocar es cada vez más grande” por el estado de los trenes. “Si ocurre un accidente, va a ser culpa de Milei”, dijo, en declaraciones a Radio Mitre. También aseguró que “el sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada”, a pesar de haber declarado de la emergencia ferroviaria, que implica un plan de inversiones en la red del Área Metropolitana. “La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores”, expresó.

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En la reunión, según relató Sobrero, la vicepresidenta Villarruel se limitó a escuchar la exposición gremial y a manifestar su preocupación. “Una cosa es saber que algo está mal y otra cosa es llevarte fotos, informes técnicos y decirte: ‘Mirá, acá vamos a chocar en cualquier momento y no tenemos tiempo, tiene que ser hoy la respuesta’”, relató el dirigente de Izquierda Socialista (IS).

Según denuncias de la Unión Ferroviaria, en el primer cuatrimestre de este año se registraron 101 descarrilamientos en el Tren Sarmiento, un aumento del 30% respecto del mismo período de 2025. Una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) indica que los accidentes subieron 72% desde 2023 y que los descarrilamientos en el tren San Martín aumentaron 150 por ciento.

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Rubén Pollo Sobrero, junto a los senadores peronistas José Mayans, Jorge Capitanich y Eduardo Wado de Pedro (@BJusticialistaS)

Antes del convite con la vicepresidenta, Sobrero se reunió con el interbloque peronista presidido por el formoseño José Mayans, que lamentó “el abandono del Gobierno nacional” en el área. Los legisladores, entre los que estuvieron presentes el dirigente de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro, y el ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, coincidieron con la denuncia hacia el Poder Ejecutivo, que “está avanzando en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres y con la reducción de personal con el objetivo de privatizar los trenes”.

En ese marco, desde el peronismo reafirmaron su “compromiso con un sistema de transporte público que ofrezca un servicio de calidad”, rechazando “cualquier intento privatizador”.

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“Presentamos una denuncia a todos los senadores sobre el estado de los trenes, advirtiendo que podemos chocar en cualquier momento, que no podemos garantizar la seguridad. Necesitamos la intervención de los senadores para que el Gobierno ponga la plata del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que había decretado hace dos años después del choque de Retiro”, sostuvo Sobrero.

En concreto, el sindicalista planteó que “es la plata necesaria para hacer las obras que necesitamos y en seguridad”. “Nos comprometieron a la próxima reunión del Senado a charlar el tema, a ver si pueden sacar alguna emergencia ferroviaria. Lo que estamos nosotros buscando es evitar volver a pasar momentos que no queremos volver a pasar”, dijo, en alusión a la tragedia de Once y otros accidentes fatales en el sector.

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Sobrero entregó informes técnicos y fotografías a los senadores para exigir la intervención urgente del Congreso (@BJusticialistaS)

Los pedidos a otros bloques y las obras en curso

Sobrero aclaró que pidió una audiencia a la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, a quien conoce “desde hace 40 años”, para presentarle personalmente el diagnóstico del sector y las propuestas sindicales para revertir la crisis. También anticipó que la semana próxima presentarán la situación ante la Cámara de Diputados.

El referente de la Unión Ferroviaria sostuvo que el estado actual de los trenes impide garantizar la seguridad del servicio, y que la falta de repuestos obliga a desarmar unidades para mantener operativos otros trenes, una situación que consideró similar a la vivida en la década de 1990. Incluso aspectos de seguridad críticos, como el sistema de señales, que regula el frenado automático y la marcha de los trenes.

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“Es muy grave el tema de las señales. Muy grave. Nosotros no podemos garantizar- y esto tiene que quedar claro- la seguridad del transporte del tren hoy”, dijo Sobrero.

El tren destruido de la tragedia de Once, ocurrida en 2012. En ese accidente murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas (Foto NA: Daniel Vides)

Sin embargo, parecería que, tras las denuncias públicas, hay una reacción oficial. La empresa ferroviaria a cargo del Ferrocarril Sarmiento notificó que el servicio será interrumpido durante cuatro días en julio (del feriado del jueves 9 de julio, hasta el domingo 12 inclusive), para realizar nueve obras de urgencia, algo que, según Sobrero, “nunca había ocurrido” en esas condiciones. “Si bien nosotros lo vemos auspicioso, esto es solamente el inicio. De verdad necesitamos que de verdad se tome atención porque viaja gente ahí arriba”, concluyó.

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