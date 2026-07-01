Política

Misiones dejará de cobrar anticipos de ingresos brutos en los puestos de control fiscal que están en las rutas

La medida regirá al menos durante un año. Apunta a dejar atrás una de las decisiones impositivas más cuestionadas. La resolución del gobernador Hugo Passalacqua es también un nuevo round de su pelea con Carlos Rovira

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La medida regirá, al menos, durante un año (AP Foto/Rodrigo Abd)
La medida regirá, al menos, durante un año (AP Foto/Rodrigo Abd)

Misiones dejará de cobrar en puestos de ruta el anticipo de ingresos brutos que imponía a pequeñas y medianas empresas. La nueva reglamentación llegará al 95% del universo de contribuyentes. Para el 5% restante, el mecanismo seguirá vigente.

La decisión del Ejecutivo alcanza a PyMEs, que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta. Abarcará a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados, según estimaciones oficiales.

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“Las restantes 873 grandes empresas incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada”, informó Passalacqua al hacer el anuncio el pasado 1 de mayo. El beneficio estará vigente, al menos, durante un año.

El sistema se conocía con dos nombres. En lo formal se denomina “Control Fiscal en Ruta”. Pero para todos era la Aduana Paralela, el cobro de un tributo por ingresar bienes y mercaderías a la provincia.

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Los emplazamientos de pago estaban en lugares estratégicos de acceso y egreso de Misiones. Los principales son El Arco (Ruta 12, Posadas) y Centinela (Ruta 14, Apóstoles/San José). A partir de este miércoles, esos puntos quedarán solo para verificación de documentación.

El esquema que impuso el oficialismo en los albores de su construcción política forzó a muchas empresas a ir a la Justicia. Una de ellas, esgrimió que el Estado misionero le retuvo fondos equivalentes a más de 300 años de pagos de ingresos brutos.

El trasfondo

La decisión le permitirá a Passalacqua despegarse de una de las medidas impositivas más negativas del oficialismo desde que comenzó a gobernar Misiones hace 20 años. El peso de aquella decisión quedará, ahora, en cabeza de su ex-socio y actual rival Carlos Rovira. Ambos conformaron el Frente Renovador en los 2000. Uno venía del radicalismo y otro del peronismo.

Esa unión comenzó a resquebrajarse con los flacos resultados electorales del 2025. Y culminó enfrentándolos de forma abierta desde hace unos meses.

Detrás de la decisión de terminar con la «aduana paralela» y de la ingeniería para desmontarla estuvo el subdirector de la Agencia Tributaria misionera, Gabriel Petta, un hombre de Passalacqua. La directora general, Eva Gregori (que responde a Rovira) estuvo al margen.

“Hechos concretos para enfrentar la crisis”

Cuando anunció la medida, el gobernador apuntó que se trataba de una acción palpable para paliar el complejo escenario económico.

El mandatario destacó que la suspensión del cobro de anticipo impositivo en ruta busca “enfrentar con hechos concretos la crisis producida por la contracción económica”.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó la decisión y remarcó que se trató de una acción por la que la entidad empresaria abogaba desde hacía tiempo.

CAME consideró que fue “un paso concreto en la dirección correcta. La medida evita burocracia y trastornos a empresas proveedoras que abastecen a la economía misionera y a empresas de todo el país, que debían inmovilizar capital por anticipos cuya recuperación resultaba, en la práctica, compleja y prolongada”.

La oposición valoró la decisión, pero cuestionó los modos. El diputado nacional Diego Hartfield dijo: “Luego de 25 años, LLA se les plantó como una verdadera oposición y levantaron, provisoriamente y no a todos, la aduana paralela inconstitucional”.

“La suspensión es un logro real de Javier Milei y La Libertad Avanza en Misiones”, sostuvo el legislador provincial y presidente del partido, Adrián Núñez.

“Es una medida necesaria, pero no es el final del camino. El siguiente paso es claro: debe convertirse en Ley, de forma definitiva y para todos los contribuyentes por igual”, concluyó.

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