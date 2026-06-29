Política

El audio en el que Adorni le ofrece ayuda a su contratista antes de declarar: “Te voy a dar todo lo que necesites”

Se conocieron los mensajes que el ex jefe de Gabinete le mandó a Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones en la casa de Indio Cuá y declaró que cobró 245 mil dólares en negro

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El audio de Manuel Adorni al contratista Matías Tabar antes de declarar

Tan solo dos días después de que se oficializara la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, se conocieron algunos de los audios que el ex funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, le mandó a Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones en su casa de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y lo complicó con sus declaraciones en la Justicia al decir que todo salió 245 mil dólares que fueron pagados en negro.

Desde hace más de un mes que existen trascendidos dan cuenta de que Adorni intentó un acercamiento con Tabar antes de que el contratista fuera a declarar a Comodoro Py para asistirlo con la declaración y lograr algún beneficio. Sin embargo, Tabar se negó y contó toda su versión ante el fiscal Pollicita.

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El periodista Eduardo Feinmann, en su programa de A24, mostró uno de los audios. Allí se lo escucha decir a Adorni: “Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos“.

Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones de la casa que Adorni se compró en un barrio privado
Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones de la casa que Adorni se compró en un barrio privado

Luego el audio concluye con un tema de la casa del country: “Eso por un lado. Por otro lado, te cambio completamente de tema. Yo tengo una térmica, yo tengo el tablero afuera en la calle, un tablero que mira hacia el cerco, digamos, de la columna al cerco, que es, que es externo, digamos, a la columna, y del lado, del otro lado, del lado que mira la calle, tengo una llave, una sola llave, eh, adentro, como de un cubículo. Esa me salta, eh, sistemáticamente. Ahora, por ejemplo, otra vez me saltó, eeeh, rarísimo que me salte la de la calle. ¿Tenés idea? Y también me salta la de la bomba deeel... la general que está en, en la pileta. No sé si está relacionado o no, ¿eh? Yo creo que no, pero ¿tenés idea qué puede ser o qué, qué, qué se te ocurre que pueda hacer para solucionarlo? Que estoy desesperado".

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El material se suma a las revelaciones que se sucedieron sobre el patrimonio del ex funcionario nacional y que derivaron en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y desataron una crisis política para el gobierno nacional.

Manuel Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club Exaltación de la Cruz
Adorni adquirió su nueva casa siendo funcionario nacional y está cuestionado por el origen de los fondos con los que hizo la operación

Ese conflicto finalmente terminó con la salida de Adorni del Poder Ejecutivo. La versión oficial indicó que el ahora ex jefe de Gabinete insistió con su dimisión, algo que finalmente fue aceptado por el presidente Javier Milei. Ese desenlace se conoció este sábado con la carta de renuncia difundida por Adorni y con la comunicación formal de Diego Santilli, hasta entonces ministro del Interior, en su reemplazo.

Milei defendió hasta último momento la situación de Adorni, de quien dijo que “confía en su inocencia” y lo calificó como una “persona honesta”.

El presidente, no obstante, dijo que el apartamiento de Adorni descomprimiría su situación personal.

En materia de gestión, Milei se reunió el domingo en la Quinta de Olivos con Diego Santilli para delinear los próximos pasos de la gestión. En el encuentro en la residencia presidencial estaba presente también la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Adorni ahora deberá enfrentar desde el llano la causa judicial en su contra en los tribunales de Comodoro Py.

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