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El oficialismo impulsa un proyecto para que León XIV presida la Asamblea Legislativa en su paso por el país

La propuesta fue anunciada por el catamarqueño Sebastián Nóblega, quien pidió el respaldo del resto de las bancadas. Se anticipó que el itinerario incluirá Buenos Aires, Luján y Córdoba

El Papa León dirige la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, el 16 de agosto de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El Papa León dirige la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, el 16 de agosto de 2026. REUTERS/Remo Casilli
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En el marco de la visita a la Argentina del Papa León XIV, programada para noviembre, se puso en marcha en la Cámara de Diputados el Grupo Parlamentario de Amistad con la Santa Sede.

La reunión fue este martes y, aunque no tiene impacto en lo referente al debate de posibles leyes, es el nexo parlamentario para lo que pueden llegar a ser actividades en el Parlamento en el momento de la visita del Santo Padre.

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La reunión comenzó a las 12.30 en el Salón Delia Parodi, a pocos metros del recinto, y ahí se definió que el diputado libertario Santiago Santurio, un hombre muy ligado a la Iglesia Católica y uno de los pocos referentes (quizás el único) del sector de las Fuerzas del Cielo del oficialismo.

El resto de los miembros son, según publicó el Parlamentario, Bárbara Andreussi y Nicolás Mayoraz, por La Libertad Avanza; Sergio Casas, Gabriela Estévez, Luciana Potenza, Vanesa Siley y Luana Volnovich, por Unión por la Patria; Antonela Giamperi, del Pro; Diógenes González, de la UCR; Jorge “Loma” Ávila, de Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba y Elia Fernández, de Independencia.

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En el comienzo del encuentro, Santurio se refirió a que el GPA “toma relevancia con la visita del Papa, para todos los argentinos es una visita muy importante”. El diputado luego señaló que su visita “es muy significativo, atraviesa a todos los partidos la alegría de recibirlo, por lo que significa en la historia argentina para todos los argentinos y particularmente para todos los que profesamos la fe católica que a mí me toca en lo más íntimo. Pero para todos los argentinos que entendemos en el Papa una voz importante que intenta dar luz”.

Aunque desde la Santa Sede y del Gobierno nacional señalaron que León XIV visitará la Ciudad de Buenos Aires -donde se especula que realice una misa en el estadio de River Plate- la Basílica de Luján en la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, Santurio se mostró entusiasmado frente a la posibilidad de que visite el Parlamento.

“Esperamos que pueda venir a la asamblea legislativa”, señaló Santurio. Esto tiene que ver con lo que dijo el diputado de La Libertad Avanza por Catamarca, Sebastián Nóblega, que anunció que presentaron un proyecto para que el Papa venga a presidir la Asamblea Legislativa. “Esperamos que el resto de los bloques nos acompañen”.

Apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional - Asamblea Legislativa 2025
(Fotos: Comunicación Senado)

La visita del Papa está estipulada para el 8 al 11 de noviembre de este año y desde que se conoció, los diputados comenzaron a ingresar diferentes proyectos de ley en relación al viaje papal.

La conformación del Grupo de Amistad no tiene funciones legislativas por lo que no pasarán por ahí la docena de proyectos.

Entre los que ya fueron ingresados, además del de Nóblega, hay uno de la diputada de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Elena Velázquez (UP) y el diputado Montenegro (LLA) proponen la emisión de una estampilla postal y la acuñación de una moneda conmemorativa por la visita del Papa León XIV.

Asimismo, el diputado Jorge Taiana (UP) presentó un proyecto de resolución para declarar días no laborables el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026, coincidiendo con la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. El legislador de Unión por la Patria impulsa esta iniciativa, respaldada por más de 20 diputados, con el objetivo de facilitar la organización, los traslados y el acceso de los fieles a las actividades y celebraciones litúrgicas previstas. Al tratarse de un proyecto de resolución, la medida no es automática y requiere la aprobación y el aval definitivo del Poder Ejecutivo Nacional.

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