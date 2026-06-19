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Meloni afirmó que Trump “inventó por completo” la historia de que ella le rogó tomarse una foto en el G7

La primera ministra italiana dijo estar “asombrada” por los comentarios del presidente de Estados Unidos. Su ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, anunció la cancelación de una visita planeada a Washington

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Meloni afirmó que Trump inventó la historia de que ella le rogó tomarse una foto

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acusó este viernes a su antiguo aliado cercano, Donald Trump, de inventar una historia sobre ella, después de que el presidente estadounidense dijera a un canal de televisión italiano que ella le había “suplicado” tomarse una foto juntos en la cumbre del G7.

Meloni afirmó que estaba “asombrada” por sus comentarios, los cuales calificó como “completamente inventados”. Además, le reprochó comportarse con mucha mayor deferencia hacia los enemigos de Occidente que hacia los viejos y consolidados aliados. Como muestra del enojo que causaron los comentarios de Trump en el gobierno de Meloni, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció la cancelación de una visita planeada a Estados Unidos la próxima semana.

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Este último intercambio marca un fuerte deterioro en la relación bilateral, apenas días después de que, durante la cumbre del G7, surgieran señales de que ambos líderes de derecha habían estabilizado una relación previamente tensa por las diferencias de este año respecto a la guerra en Irán.

Imágenes del evento en Francia mostraron a Meloni y Trump conversando en profundidad, sentados uno al lado del otro en un pequeño sofá, pero el líder estadounidense sugirió que simplemente la había complacido conversando con ella. “Probablemente está contenta de que hablé con ella. No tenía que hacerlo”, declaró Trump al canal La7 en una breve entrevista, después de que él mismo preguntara al periodista sobre la primera ministra italiana.

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Me suplicó que me sacara una foto con ella. Quería una foto conmigo con tantas ganas. No lo habría hecho, pero me dio lástima”, dijo Trump, según la traducción de La7. El canal no publicó el audio original, solo una versión doblada.

Donald Trump conversa con Giorgia Meloni en el marco del G7 el pasado miércoles (Primer ministra de Italia vía REUTERS)
Donald Trump conversa con Giorgia Meloni en el marco del G7 el pasado miércoles (Primer ministra de Italia vía REUTERS)

La respuesta de Meloni

Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Francamente, estoy asombrada. No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados: no es la primera vez, además”, expresó Meloni.

“Solo puedo decir que resulta decepcionante que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente y de Estados Unidos, a cuyos líderes trata en cambio con mucha mayor indulgencia”, añadió. “Hay algo que debe recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás”.

Al anunciar la cancelación de su viaje previsto a Estados Unidos, el canciller Tajani dijo en X: “Las palabras graves y ofensivas del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni ofenden a toda Italia”.

Giorgia Meloni acusó a Donald Trump de inventar una historia sobre ella (Europa Press)
Giorgia Meloni acusó a Donald Trump de inventar una historia sobre ella (Europa Press)

Un alto funcionario de Meloni acusó a Trump de destruir la relación histórica

Uno de los aliados políticos más cercanos de Meloni, que usualmente evita la atención mediática, arremetió contra Trump con un tono que antes habría sido impensable.

“No está claro si por intención o ineptitud, (Trump) está destruyendo las históricas relaciones entre Estados Unidos y Europa”, declaró Giovanbattista Fazzolari, subsecretario en la oficina de la primera ministra.

“Con sus exabruptos inapropiados, ha logrado algo nada fácil: hacer que Estados Unidos sea impopular en todo el continente europeo, dañando no solo a Europa sino sobre todo a Estados Unidos”, agregó.

Meloni fue en su momento una firme defensora de Trump y la única líder europea que asistió a su investidura en 2025. Sin embargo, este año lo criticó por sus ataques al papa León XIV tras su condena al conflicto de Irán, lo que a su vez provocó una dura reprimenda del presidente estadounidense, quien la acusó de falta de coraje.

(Reuters)

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