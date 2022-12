La selección argentina realizará una caravana al Obelisco para celebrar el título en el Mundial de Qatar

Messi y la celebración en el medio de los hinchas y el resto de sus compañeros (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La selección argentina hizo historia en Doha. Tras protagonizar la mejor final en la historia de los Mundiales, el equipo de Lionel Messi venció a Francia en los penales luego del 3-3 en el tiempo regular y se coronó campeón del mundo por tercera vez.

Después de la celebración, ya entrada la mañana en Qatar, la delegación argentina se subió al avión que los devolverá a nuestro país. Tras una escala en Roma de un par de horas, el vuelo continúa su camino para llegar en horas de la medianoche al aeropuerto internacional de Ezeiza. Luego de descansar en el predio de la AFA, se confirmó que el plantel campeón realizará una caravana este martes al mediodía con destino al Obelisco.

Así lo confirmó la cuenta oficial de la selección argentina en Twitter. “El plantel CAMPEÓN DEL MUNDO partirá el martes al mediodía hacia el obelisco para festejar el título mundial con los hinchas. ¡Sí, somos CAMPEONES DEL MUNDO!”, se publicó.

De esta manera, los futbolistas podrán festejar la obtención del trofeo más preciado con los hinchas argentinos. Algo que mencionaron cada uno de ellos después de la consagración en el estadio Lusail.

Una postal del Obelisco durante los festejos de la selección argentina (Photo by Emiliano LASALVIA / AFP)

El primero en remarcar la necesidad de llevar la copa a la Argentina fue el capitán. “Una locura. Se hizo desear, mirá lo que es, es hermosa. Es impresionante. La ansiábamos muchísimo. Sabía que Dios me la iba a regalar, que era esta, que la íbamos a lograr. Ahora quiero celebrar. No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso. Quería cerrar mi carrera con eso y no puedo pedir más nada. Son los últimos años. De esta manera es algo impresionante”, dijo Messi en diálogo con TyC Sports.

Acto seguido, confirmó que después de levantar el trofeo más preciado, no se retirará del combinado nacional y seguirá jugando con la camiseta celeste y blanca. “Qué va haber después de esto, Copa América, Mundial, tanto había luchado en mi carrera y se me dio al final de la carrera. Disfruto tanto estar en la Selección. Quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo”.

Otro de los que habló sobre la oportunidad de celebrar con los fanáticos fue el héroe en los penales. “Estuve tranquilo, otra vez me pateen tres veces y me meten 3 goles. Me hubiera gustado atajar el primero también, pero después hice todo bien. Salimos de un lugar muy humilde, me fui de muy chico a Inglaterra y ahora se los quiero dedicar a ellos. Pocas veces hubo un mundial que haya soñado tanto como este”, declaró Emiliano Dibu Martínez tras consagrarse campeón.

De cara a la llegada del plantel campeón del mundo, el Ministerio de Seguridad tiene programado que el equipo realice los trámites de migraciones arriba del avión y, una vez desembarcados, los jugadores y el equipo técnico se subirán a un colectivo que los llevará al predio que se convirtió en la concentración.

El anuncio desde la cuenta de la selección argentina con la caravana al Obelisco

