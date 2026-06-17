Política

Preocupación en el oficialismo por el impacto digital del caso Adorni y la insuficiencia del “efecto Mundial”

Tras la reaparición mediática del jefe de Gabinete, en Casa Rosada siguen de cerca los resultados del tema en las redes. Las mediciones que avalan la lectura y la intranquilidad por la persistencia del caso pese a la Copa del Mundo

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Acuarela de Manuel Adorni, con traje y corbata, sentado en su despacho. Mira a la izquierda; el escritorio tiene documentos, una taza y dos celulares.
Preocupación en el oficialismo por el impacto digital del caso Adorni y la insuficiencia del “efecto Mundial” (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Era todo previsible”, admitió una fuente cercana a Manuel Adorni, tras el impacto en redes sociales que generó la reaparición mediática del jefe de Gabinete en la que intentó explicar los cambios introducidos en su declaración jurada de 2025. Si bien en el oficialismo aseguran que esperaban una nueva ola de menciones, hay quienes se muestran preocupados y esperan que en los próximos días la actividad merme.

Pese a que el asesor presidencial, Santiago Caputo, supo colaborar en el pasado con la estrategia comunicacional del ministro coordinador, su regreso a los medios, en particular a LN+, no fue conversado con el equipo que lleva adelante la comunicación presidencial. Tampoco la línea con la que el exvocero justificó su situación patrimonial, en la que incluyó una inversión en bitcoin, y admitió errores en la confección de sus declaraciones juradas de 2023 y 2024.

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Lo cierto es que luego de la entrevista, las redes sociales mantuvieron la controversia en el centro de la escena por varias horas. Algo similar había ocurrido semanas atrás, con la declaración del contratista Matías Tabar, a cargo de la refacción de la vivienda de la familia Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Aunque algunos integrantes del oficialismo esperan que la repercusión digital pierda intensidad, otros reconocen que el caso excede la lógica habitual de las polémicas virtuales. “En redes pegó mucho. Es la primera vez que un funcionario le gana en menciones al Presidente y lo hace de manera negativa. Creo que la explicación estuvo floja. Una cosa es incluir lo del Bitcoin en la declaración jurada y otra que sea una declaración política. Fue un error muy fuerte”, precisó una fuente del ecosistema libertario en estricta reserva.

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Imagen del relevamiento que realizó Ad Hoc del 10 de junio durante la entrevista del jefe de Gabinete, Manuel Adorni
Imagen del relevamiento que realizó Ad Hoc del 10 de junio durante la entrevista del jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Los datos surgen de un relevamiento de Ad Hoc realizado el jueves 11 de junio, el día después de la entrevista, que concluyó que la aparición televisiva de Adorni, lejos de cerrar la discusión, volvió a instalar el caso en la agenda. Además, la consultora expuso que durante la entrevista Adorni fue mencionado más veces que el presidente Javier Milei: el primero acumuló 129 mil menciones contra las 123 mil que sumó el mandatario.

“La entrevista no ayudó. Se esperaba esta ola de negatividad. Fue previsible. Ahora que pasen los días y que vaya aflojando. El pico fue durante el fin de semana, esperemos que baje para los próximos días”, expresó un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Otra voz del espacio planteó con preocupación que los efectos del Mundial 2026, que inició el pasado jueves, no alcanzan para desplazar la polémica del debate público, que continúa presente tanto en los medios como en las redes sociales. “Es que ya nadie le cree. El Mundial tapa todos los temas menos este. La gente habla del partido y del ‘pendrive’ de Adorni”, ejemplificó ante este medio.

“El tema está incontrolable. Si no estuviera, estaríamos en un gran momento del Gobierno. Baja de pobreza infantil, buen número de inflación, rompimos el piso del riesgo país, arreglamos con las universidades”, se lamentó además.

Manuel Adorni en Congreso
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación del informe de gestión en el Congreso (RSFotos)

En Balcarce 50 siguen de cerca varios informes que respaldan lo expresado. Uno de ellos es el informe elaborado por Enter Comunicaciones que detectó que el uso de la frase con la que admitió haber “ahorrado en negro, como la mayoría de los argentinos” tiñó la discusión pública y multiplicó las críticas. Según los datos recopilados, la entrevista marcó el pico más alto de conversaciones sobre el caso: pasó de 135 mil menciones el 10 de junio a 323.146 para el día siguiente.

Asimismo, captaron que el 76,5% de las menciones fueron negativas y que las críticas giraron en torno a la admisión de fondos no declarados, la contradicción en el discurso y la mención a las criptomonedas. No obstante, el dato sorpresivo fue que las críticas también surgieron de votantes oficialistas desencantados y usuarios que tienden a respaldar al Gobierno.

Lejos de lo esperado, Adorni estuvo en el puesto número uno del ranking por 24 horas consecutivas y entre las palabras más mencionadas figuran “inocencia fiscal”, “ARCA”, “evasor”, “pendrive”, “jubiladas” y “mintió”.

La llamativo es que la aparición mediática estuvo pensada para reducir la tensión y produjo el efecto adverso. La discusión volvió a crecer, sumó críticas de sectores afines y volvió a llevar al funcionario otra vez a la primera plana de los medios. Mientras tanto, conviven dos posturas: los que creen que la tormenta pasará en los próximos días y los que aseguran que se trata de un problema político de mayor alcance.

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