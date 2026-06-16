Política

“¡Fuera bloqueadores!”: los gritos contra la delegación argentina que fue expulsada de Bolivia

La escena fue registrada en el avión que llevó al grupo de diputados y dirigentes argentinos que había viajado como veedores ante denuncias por violaciones a los derechos humanos. Los pasajeros bolivianos los increparon

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Una delegación con 17 legisladores fue deportada. Pasajeros los increparon en el avión

Un video registró el momento en que pasajeros increparon a la delegación argentina que fue expulsada de Bolivia tras intentar ingresar al país como veedores de derechos humanos. Las imágenes, publicadas por el portal boliviano El Deber, fueron tomadas a bordo del avión que trasladó al grupo desde La Paz hasta Santa Cruz de la Sierra. Allí se escucha a viajeros que gritan: “¡Fuera, bloqueadores, zurdos, nosotros queremos trabajar!”. Las expresiones dan cuenta de la polarización que atraviesa Bolivia en medio de una crisis de más de 40 días de cortes de ruta.

La delegación estaba integrada por diputados nacionales y legisladores porteños del peronismo y la izquierda, así como por dirigentes sindicales. El grupo había llegado al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026 con el propósito declarado de relevar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz. Las autoridades bolivianas les retuvieron los documentos a su arribo, los redirigieron a Santa Cruz de la Sierra y, desde allí, los enviaron de regreso a la Argentina.

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La escena captada en el avión refleja la tensión que se vive en Bolivia: de un lado, los sectores que apoyan los bloqueos de caminos impulsados por campesinos del altiplano, cocaleros afines a Evo Morales y obreros sindicalizados; del otro, quienes ven en esas medidas una parálisis que los priva de alimentos, combustible y medicamentos desde hace más de cinco semanas.

Un grupo de 16 personas, varias con chalecos azules que dicen 'Misión Derechos Humanos', posan en un interior moderno; una persona sostiene una bandera Wiphala.
Miembros de la misión argentina a la que le prohibieron la entrada a Bolivia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó la situación a través de su cuenta en X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió. Marino había sostenido que el grupo viajaba en misión humanitaria, categoría que el canciller argentino Pablo Quirno calificó de “autoproclamada”.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó la expulsión mediante un comunicado oficial. Quirno explicó que las autoridades bolivianas “detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, precisó el funcionario.

Pintura en acuarela de un oficial de la Policía Boliviana con uniforme y gorra conversando con un hombre y una mujer que llevan chalecos azules en un pasillo.
En una recreación en acuarela, un oficial de la Policía Boliviana dialoga con el diputado Juan Marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio se produjo mientras Bolivia atraviesa una de sus crisis más agudas en años recientes. Los cortes de carretera, concentrados en el altiplano y el valle central de Cochabamba, han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, con mayor intensidad en La Paz, cuyas vías de acceso permanecen cortadas. Según medios oficiales del Estado, al menos un conductor de transporte pesado murió tras permanecer más de un mes varado, y los choferes han denunciado dos casos adicionales.

Según El Deber, actualmente hay 52 bloqueos de caminos distribuidos por todo Bolivia. 20 se concentran en La Paz, el departamento más afectado. Luego le siguen Cochabamba (13), Oruro (12), Potosí (6) y Santa Cruz (1). El conflicto se desató hace 47 días. Inicialmente expresaba un reclamo por la derogación de la ley de tierras y mejoras salariales para distintos sectores de la actividad económica boliviana, pero las movilizaciones recrudecieron y derivaron en un pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esa es la consigna principal por estos días.

El lunes, una caravana humanitaria impulsada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y Cáritas Bolivia partió desde La Paz hacia la carretera internacional que conecta con Chile para llevar alimentos y medicamentos a unos 600 transportistas varados. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes que permitieran el paso de la misión: “A los movilizados, ser respetuosos del ingreso y tránsito de esta caravana que solamente está buscando paliar las necesidades más básicas de los transportistas”, afirmó, citado por medios locales.

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