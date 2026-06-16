Política

Reapareció Pablo Moyano: criticó a la CGT por dos estrategias y advirtió que “algo hay que hacer en la calle”

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros levantó el perfil con fuertes cuestionamientos a la reforma laboral y al caso de Manuel Adorni: “Seguimos en ese limbo que nos tiene atrapado el Gobierno”, dijo

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Pablo Moyano
Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros

Luego de largos meses de estar recluido por la pelea con su padre, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reapareció este martes en una conferencia de prensa en la que criticó a la CGT por ”dos estrategias que fallaron" para frenar la reforma laboral del Gobierno y advirtió: “Algo tiene que haber en la calle. Si no, vamos a estar tres meses hablando de (Manuel) Adorni y un mes viendo el Mundial, mientras la gente sigue perjudicada todos los días”.

El hijo mayor de Hugo Moyano habló durante una conferencia de prensa que brindó la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), de la que es vicepresidente, en la sede de La Fraternidad, Hipólito Yrigoyen al 1900, donde denunciaron al Gobierno por la “critica situación de los trabajadores ante el ataque por la reglamentación de la reforma laboral, el deterioro social y la persecución y las multas al sindicato ferroviario que aplica la actual gestión gubernamental”.

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Al referirse a la intimación oficial a renegociar 446 convenios colectivos de trabajo, Pablo Moyano resaltó que “cada organización gremial fue modernizando su convenio” y al mencionar su actividad mencionó: “En la logística incorporamos nuevas tecnologías, como así los camiones de larga distancia, cada vez más modernos”.

Pablo Moyano en la reunión de la Internacional del Transporte (ITF)
Pablo Moyano, en la reunión de la Federación Internacional del Transporte (ITF)

Enseguida, apuntó contra los cambios laborales promovidos por Javier Milei, a los que calificó como “una imposición más del Fondo Monetario Internacional, de los que escribieron la reforma laboral, como (Marcos) Galperin, Techint, de los bancos, que son los que han impulsado esta reforma laboral que fue votada por los traidores, senadores y diputados del peronismo”.

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“Miren el quilombo que han dejado a los trabajadores los diputados de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Catamarca, de Misiones, que llegaron con el voto del peronismo y después nos cagaron -señaló-. Miren el presente y el futuro que les van a dejar a los trabajadores. Indemnización en 12 cuotas, el banco de horas, todo lo que se ha aprobado, aunque igual hay muchos artículos que están todavía en la justicia".

Al ser consultado sobre la postura de la CGT, el dirigente de Camioneros consideró “ha tenido tres estrategias, dos le fallaron, que es la justicia y charlar con los gobernadores, y nos queda la calle”. Agregó: “Creo que van a sacar una movilización, algún plan de lucha. Algo tiene que haber en la calle, ¿no? Si no vamos a estar 3 meses hablando de Adorni y un mes viendo el Mundial, mientras la gente sigue perjudicada todos los días".

Multitud de personas marchan en una calle con un estandarte azul y blanco de la CGT que dice "EN DEFENSA DEL TRABAJO", con el Congreso de fondo
Una marcha de la CGT ante el Congreso en rechazo de la reforma labpral

Cuando le preguntaron si viene otro paro general, Pablo Moyano sostuvo: “No lo sé. Decidirán ellos (en alusión a la CGT). Nosotros vamos a acompañar o vamos a exigir, pero algo tenemos que hacer. Está todo muy bien los que fueron a la OIT, se denunció muy bien, pero también algo hay que hacer en la calle”.

Acerca de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Pablo Moyano contestó con otro exabrupto: “¡Saben la patada en el orto que le tendrían que haber pegado hace tiempo! Nos están entreteniendo, tres meses entreteniéndonos con Adorni y ya aumentaron los colectivos, los combustibles. Seguimos en ese limbo que nos tiene atrapado el Gobierno. Se la pasan todo el día hablando de ese chanta y nos siguen entreteniendo y siguen aumentando las cosas".

Luego de que un periodista le preguntó si el caso Adorni es una cortina de humo, el dirigente “puntualizó que ”más que una cortina es una montaña de humo porque es un asco prender la tele y ver el tipo justificándose".

diputados sesion adorni gabinete adorni
"Lo de Adorni, más que una cortina de humo, es una montaña de humo", dijo Pablo Moyano

Enseguida, enfatizó: “Yo creo en un gobierno normal, y en este gobierno, desde el que lo conduce para abajo ninguno es normal”, y afirmó que “cuando vemos la foto de la mesa política, la Bullrich, Sturzenegger, (Luis Caputo), todos los que nos endeudaron, desde la Alianza hasta la fecha, están en esa cueva de ratas que hoy se ha convertido la Casa de Gobierno".

Ante la pregunta sobre el malestar de la gente por la economía, el sindicalista aseguró que “ustedes lo ven” y habló de los responsables: “No hay representación ni gremial ni mucho menos política. Si dentro del peronismo todavía estamos peleándonos entre nosotros, si Kicillof, Máximo, Cristina o Massa. Hoy la gente no se ve representada por ningún candidato del peronismo”.

Luego, cuando periodista le preguntó si él se hacía alguna autocrítica por la situación actual del país, Pablo Moyano reconoció: “Por supuesto. No fui parte, pero también hemos acompañado el gobierno anterior del peronismo y sabemos cómo terminó”.

Hombre con cabello oscuro y traje hablando a un micrófono. Lleva un suéter gris, una chaqueta negra y pines en la solapa izquierda. Tiene un anillo en la mano
Axel Kicillof, el candidato favorito de Pablo Moyano

“¿Qué tiene que cambiar? -contestó enseguida a otra pregunta-. Primero, un gran debate interno, que se maten entre ellos y después que salgan candidatos y ver qué alternativa le vamos a dar a la sociedad. Hoy, más allá de Axel (Kicillof), no hay todavía alguien que tenga la posibilidad de representar toda esa bronca y esa angustia que hay acumulada en la gente".

Respecto de qué dirigente del PJ le gusta, destacó que “siempre es lo mismo, pero hoy el que tiene más representatividad y está caminando es Axel; no sé qué hará Sergio (Massa) y si surgirá algún otro candidato”.

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