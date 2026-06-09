Política

El Concejo Deliberante de Mar del Palta repudió la violenta pelea entre taxistas y choferes que sucedió en el recinto

El titular del organismo, Emiliano Recalt, se refirió a los incidentes que provocaron la abrupta finalización de la sesión en la que se debatía la regulación de las plataformas digitales de transporte

Guardar
Google icon
Escándalo entre choferes de Uber y taxistas en el Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata

El escandaloso enfrentamiento entre taxistas y choferes de aplicaciones de transporte durante una sesión de la Comisión de Movilidad Urbana en Mar del Plata generó gran repercusión tras la circulación del video que registró patadas, empujones y trompadas entre los presentes.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, expresó su rechazo sobre lo ocurrido este lunes y aseguró que todos sus colegas se expresaron en la misma línea. “Hablando con todos los concejales, es una situación que repudiamos”, subrayó.

PUBLICIDAD

La declaración llegó a partir del recorrido de las imágenes que mostraban los incidentes a media hora de haber comenzado la sesión en el sector donde se suelen ubicar los asistentes. La reunión tenía como objetivo debatir distintos proyectos para regular el funcionamiento de las plataformas de viajes en el partido de General Pueyrredón, una discusión que "ya había tenido algún tratamiento anterior". “No es la primera vez que se vinculan todos estos temas”, de acuerdo con lo informado por el portal El Bonaerense.

El funcionario de La Libertad Avanza en la ciudad balnearia buscó encuadrar el episodio dentro de una disputa que, a su juicio, tiene una dimensión económica y social que no puede ignorarse. “No dejan de ser todos trabajadores, en donde intentan también ver de qué forma pueden llevar el sustento a sus casas”, afirmó. Frente a ese panorama, asumió la responsabilidad institucional del cuerpo que preside. “Tenemos la responsabilidad como concejales de resolver esta situación”, dijo, y anticipó que el debate continuará. “Vamos a seguir trabajando estos temas. Vamos a buscar la respuesta, sobre todo para los vecinos, para darle también una certidumbre y una seguridad jurídica”, prometió Recalt.

PUBLICIDAD

Escándalo entre choferes de Uber y taxistas en el Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata

Según relató a Infobae el concejal de la Coalición Cívica (CC), Guido García, presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, las partes iniciaron con la exposición de cada sector sobre su propuesta regulatoria. En este sentido, el temario incluía la propuesta de la CC para regular las apps en General Pueyrredón y una iniciativa de la Unión Cívica Radical (UCR ) para modificar la normativa vinculada a los taxistas. Pero el consenso duró poco.

El detonante fue la intervención de Facundo Setzes, referente de los conductores de aplicaciones. “Setzes manifiesta que había fallos de la corte que marcaban que su actividad era legal, y eso generó silbidos y expresiones que precipitaron su reacción”, explicó García. Lo que siguió quedó grabado. Setzes se enfrentó con varios taxistas presentes en la sala y golpeó con el puño en el rostro a una mujer. “Muchachos, por favor”, se escucha implorar al propio García en el video, sin poder contener la situación.

García se expresó en la misma línea que Recalt, asegurando: “Repudiamos y rechazamos lo sucedido. Queríamos que se pueda debatir en un marco de escucha, como se había hecho hace tres meses”.

De acuerdo con lo que explicó el titular del Concejo, lo que está en discusión es si una plataforma digital de transporte puede operar legalmente en el partido de General Pueyrredón, un planteo que viene teniendo lugar en otros municipios.

Emiliano Recalt, titular del Concejo Deliberante de Mar del Plata (Instagram)
Emiliano Recalt, titular del Concejo Deliberante de Mar del Plata (Instagram)

El escenario actual presenta una contradicción que el cuerpo legislativo deberá resolver, indicó el funcionario. “Hoy hay una ordenanza que se aprobó en algún momento, que prohíbe este tipo de actividad”, pero el mercado ya funciona con una lógica propia que la norma no logra contener. Esa tensión entre la regulación formal y la realidad del sector es, precisamente, la que produjo el conflicto entre integrantes de ambos sectores.

Desde el Concejo reconocen que lo ocurrido el lunes no es un episodio aislado. “Lo que pasó hoy no es ajeno a cualquier situación que se pueda presentar respecto a este tema. Los debates se tienen que dar”, señaló Recalt, quien subrayó que en esa discusión también pesan los usuarios que ya consumen este tipo de plataformas.

El objetivo es encontrar una salida que no deje a ningún sector fuera: “Lo que vamos a buscar nosotros es abordar esto de la manera en la cual el taxista no sienta que se le está llevando adelante otro tipo de modelo de lo que es el transporte, sino logrando que se puedan convivir como pasa en otras partes del mundo”.

Para Recalt, la clave del proceso está en la amplitud del debate: “Siempre esta discusión se tiene que tomar escuchando todas las voces, escuchando todos los proyectos”.

Temas Relacionados

Mar del PlataConcejo DeliberanteEmiliano RecalttaxistaschoferesaplicacionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La UTEP protestará frente a las sedes de las secretarías de Trabajo del país para definir un nuevo plan de lucha

La organización realizará una concentración central a las 10 en la sede nacional de la avenida Leandro N. Alem y reclamará refuerzos en programas, alimentos para comedores, respaldo productivo y obras en barrios populares

La UTEP protestará frente a las sedes de las secretarías de Trabajo del país para definir un nuevo plan de lucha

Reunión clave en el Senado entre Bullrich y los aliados para recomponer la relación y acelerar la agenda

Será este martes por la tarde, para reordenar los temas de la Cámara tras la caótica sesión del jueves pasado que expuso a la ex ministra de Seguridad

Reunión clave en el Senado entre Bullrich y los aliados para recomponer la relación y acelerar la agenda

El deshielo entre Kicillof y Máximo Kirchner: de la desconfianza a la posible vuelta al diálogo

El diálogo abierto tras la muerte del Indio Solari y la organización del funeral abre un interrogante hacia adentro del peronismo

El deshielo entre Kicillof y Máximo Kirchner: de la desconfianza a la posible vuelta al diálogo

“Se corta sola”: el juego de Bullrich impacta en el Senado y genera malestar en la mesa política del Gobierno

La postergación de la ley de Propiedad Privada hizo ruido y profundizó las diferencias en el reducido círculo. Las proyecciones sobre los votos, las acusaciones contra la senadora y la polémica por el capítulo referido a tierras y manejo del fuego

“Se corta sola”: el juego de Bullrich impacta en el Senado y genera malestar en la mesa política del Gobierno

El Gobierno continúa con la eliminación de normativas “obsoletas” y derogó 16 resoluciones del área económica

Lo hizo mediante una publicación en Boletín Oficial en donde remarcó que el objetivo es que el Estado “se enfoque en normativas relevantes y prioritarias, y brinde respuestas más rápidas y transparentes a los ciudadanos”

El Gobierno continúa con la eliminación de normativas “obsoletas” y derogó 16 resoluciones del área económica

DEPORTES

Cuáles son las barras que buscan dominar la tribuna de la selección argentina en el Mundial: los nombres prohibidos

Cuáles son las barras que buscan dominar la tribuna de la selección argentina en el Mundial: los nombres prohibidos

Nació en España, pero decidió jugar para Argentina: por qué Nico Paz eligió vestir la camiseta albiceleste

Un estadio récord, dos leyendas y un amistoso que definirá la lista final del Mundial: las perlitas de la previa de Argentina-Islandia

Scaloni define la lista con Islandia como examen final: Montiel, Capaldo, Giay y la recuperación de los tocados, bajo la lupa

Con Wembanyama como figura, San Antonio rompió la racha de Nueva York y se quedó con el Juego 3 de las Finales de la NBA

TELESHOW

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Cami Mayán habló de la polémica de Ailén Cova en la serie de la Selección: “¿Yo hice algo malo? No”

Rodrigo Lussich se sinceró sobre su pedido de disculpas a Mariano Martínez tras su pelea: “Él no me las dio”

Qué tatuaje le pidió Evelyn Botto a Fede Bal al enterarse de los diseños que él tiene dedicados a sus ex

Oriana Sabatini se sinceró sobre su traumático embarazo: “Se llama pubalgia; durante 4 meses me desperté llorando de dolor”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y 10 heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y 10 heridos

Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz: sus tripulantes fueron rescatados

La Unión Europea aseguró que las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania ya le costaron a Rusia más de USD 1,2 billones

“Campo visual”: la vida al borde de uno mismo

Renace la capilla histórica del Hospital Rosales, ícono de la arquitectura y testigo de más de un siglo de historia