El Concejo Deliberante de Mar del Palta repudió la violenta pelea entre taxistas y choferes que sucedió en el recinto

Escándalo entre choferes de Uber y taxistas en el Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata

El escandaloso enfrentamiento entre taxistas y choferes de aplicaciones de transporte durante una sesión de la Comisión de Movilidad Urbana en Mar del Plata generó gran repercusión tras la circulación del video que registró patadas, empujones y trompadas entre los presentes.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, expresó su rechazo sobre lo ocurrido este lunes y aseguró que todos sus colegas se expresaron en la misma línea. “Hablando con todos los concejales, es una situación que repudiamos”, subrayó.

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La declaración llegó a partir del recorrido de las imágenes que mostraban los incidentes a media hora de haber comenzado la sesión en el sector donde se suelen ubicar los asistentes. La reunión tenía como objetivo debatir distintos proyectos para regular el funcionamiento de las plataformas de viajes en el partido de General Pueyrredón, una discusión que "ya había tenido algún tratamiento anterior". “No es la primera vez que se vinculan todos estos temas”, de acuerdo con lo informado por el portal El Bonaerense.

El funcionario de La Libertad Avanza en la ciudad balnearia buscó encuadrar el episodio dentro de una disputa que, a su juicio, tiene una dimensión económica y social que no puede ignorarse. “No dejan de ser todos trabajadores, en donde intentan también ver de qué forma pueden llevar el sustento a sus casas”, afirmó. Frente a ese panorama, asumió la responsabilidad institucional del cuerpo que preside. “Tenemos la responsabilidad como concejales de resolver esta situación”, dijo, y anticipó que el debate continuará. “Vamos a seguir trabajando estos temas. Vamos a buscar la respuesta, sobre todo para los vecinos, para darle también una certidumbre y una seguridad jurídica”, prometió Recalt.

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Según relató a Infobae el concejal de la Coalición Cívica (CC), Guido García, presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, las partes iniciaron con la exposición de cada sector sobre su propuesta regulatoria. En este sentido, el temario incluía la propuesta de la CC para regular las apps en General Pueyrredón y una iniciativa de la Unión Cívica Radical (UCR ) para modificar la normativa vinculada a los taxistas. Pero el consenso duró poco.

El detonante fue la intervención de Facundo Setzes, referente de los conductores de aplicaciones. “Setzes manifiesta que había fallos de la corte que marcaban que su actividad era legal, y eso generó silbidos y expresiones que precipitaron su reacción”, explicó García. Lo que siguió quedó grabado. Setzes se enfrentó con varios taxistas presentes en la sala y golpeó con el puño en el rostro a una mujer. “Muchachos, por favor”, se escucha implorar al propio García en el video, sin poder contener la situación.

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García se expresó en la misma línea que Recalt, asegurando: “Repudiamos y rechazamos lo sucedido. Queríamos que se pueda debatir en un marco de escucha, como se había hecho hace tres meses”.

De acuerdo con lo que explicó el titular del Concejo, lo que está en discusión es si una plataforma digital de transporte puede operar legalmente en el partido de General Pueyrredón, un planteo que viene teniendo lugar en otros municipios.

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Emiliano Recalt, titular del Concejo Deliberante de Mar del Plata (Instagram)

El escenario actual presenta una contradicción que el cuerpo legislativo deberá resolver, indicó el funcionario. “Hoy hay una ordenanza que se aprobó en algún momento, que prohíbe este tipo de actividad”, pero el mercado ya funciona con una lógica propia que la norma no logra contener. Esa tensión entre la regulación formal y la realidad del sector es, precisamente, la que produjo el conflicto entre integrantes de ambos sectores.

Desde el Concejo reconocen que lo ocurrido el lunes no es un episodio aislado. “Lo que pasó hoy no es ajeno a cualquier situación que se pueda presentar respecto a este tema. Los debates se tienen que dar”, señaló Recalt, quien subrayó que en esa discusión también pesan los usuarios que ya consumen este tipo de plataformas.

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El objetivo es encontrar una salida que no deje a ningún sector fuera: “Lo que vamos a buscar nosotros es abordar esto de la manera en la cual el taxista no sienta que se le está llevando adelante otro tipo de modelo de lo que es el transporte, sino logrando que se puedan convivir como pasa en otras partes del mundo”.

Para Recalt, la clave del proceso está en la amplitud del debate: “Siempre esta discusión se tiene que tomar escuchando todas las voces, escuchando todos los proyectos”.

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