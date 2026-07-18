Política

La Corte brasileña le negó a Javier Milei visitar a Jair Bolsonaro

El juez Alexandre de Moraes rechazó este sábado un pedido de los abogados del exmandatario para que el presidente argentino, quien viajará la semana próxima a Brasil, pueda concurrir al lugar donde cumple prisión domiciliaria tras su condena por intento de golpe de Estado

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Bolsonaro cumple prisión domiciliaria tras la condena en su contra por intento de golpe de Estado. Foto: REUTERS
Bolsonaro cumple prisión domiciliaria tras la condena en su contra por intento de golpe de Estado. Foto: REUTERS

El juez Alexandre de Moraes rechazó este sábado una solicitud presentada por los abogados de Jair Bolsonaro para permitir la visita de Javier Milei en el domicilio donde el expresidente brasileño cumple prisión. La negativa se suma a las restricciones legales vigentes tras la condena impuesta a Bolsonaro por su papel al frente de una trama golpista.

La defensa de Bolsonaro había pedido una autorización especial para que el presidente argentino pudiera encontrarse con el exmandatario, quien cumple una pena de 27 años de prisión bajo régimen domiciliario. Sin embargo, la Corte Suprema de Brasil resolvió no hacer lugar a la petición.

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Este viernes, el tribunal había impuesto nuevas restricciones al régimen de prisión domiciliaria de Bolsonaro, incluyendo el impedimento de recibir visitas sociales, electorales o políticas hasta la finalización de las elecciones legislativas, regionales y presidenciales previstas para octubre.

La Corte Suprema de Brasil, bajo la dirección del magistrado Alexandre de Moraes, endureció las condiciones para el ex presidente brasileño, quien cumple condena en su residencia en Brasilia por intento de golpe de Estado. Según la resolución firmada este viernes, solo los profesionales médicos, fisioterapeutas y abogados pueden ingresar al domicilio de Bolsonaro durante los próximos treinta días. Cualquier visita con fines políticos, como la que planeaba Milei, queda prohibida hasta la conclusión del proceso electoral.

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La razón de la medida fue el incumplimiento de una cautelar por parte de Bolsonaro, al difundir una carta de apoyo a la precandidatura de su hijo Flávio Bolsonaro, lo que violó la prohibición de contacto externo con fines electorales. Las autoridades judiciales consideraron que la infracción no justificaba el retorno inmediato de Bolsonaro a prisión cerrada, pero sí la necesidad de reforzar el aislamiento para evitar cualquier interferencia en la contienda política.

Milei había confirmado días atrás que viajará a Brasil el 25 de julio para asistir al acto en el que Flávio Bolsonaro sería proclamado candidato presidencial y dijo que se haría un tiempo para saludar personalmente a Jair Bolsonaro. Esta escala, presentada como un desafío diplomático para Luiz Inácio Lula da Silva, generó tensiones en el escenario político regional.

“El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flavio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro”, expresó Milei días atrás en declaraciones a radio Now Now 97.9.

La prohibición alcanza a cualquier tipo de encuentro con fines electorales o políticos, extendiéndose hasta la finalización de las elecciones legislativas, regionales y presidenciales programadas para octubre.

Milei deberá conformarse con asistir al evento en San Pablo y continuar con el resto de su gira internacional sin la visita a Bolsonaro. El mandatario argentino había vinculado su viaje a Brasil con la búsqueda de inversiones y la profundización de la política exterior, pero la imposibilidad de ver al ex presidente brasileño obliga a modificar la hoja de ruta prevista.

Javier Milei y Jair Bolsonaro durante una visita del argentina a Brasil en 2024. Foto: REUTERS
Javier Milei y Jair Bolsonaro durante una visita del argentina a Brasil en 2024. Foto: REUTERS

Las restricciones judiciales que enfrenta Bolsonaro no solo afectan el plano personal y familiar —su hijo Flávio tiene suspendidas las visitas durante noventa días— sino que también repercuten en sus relaciones políticas internacionales. El equipo legal de Bolsonaro calificó la situación como “incomunicabilidad” y anticipó presentaciones judiciales para revertir la medida, aunque por el momento no hay margen para una excepción que permita la visita de Milei.

Las razones de la decisión judicial

La decisión judicial brasileña responde a la preocupación por evitar cualquier tipo de injerencia externa o mensaje político de Bolsonaro durante el proceso electoral. De Moraes consideró insuficientes los argumentos de la defensa, que alegaron desconocimiento sobre la difusión de la carta de apoyo a Flávio Bolsonaro.

Para Milei, la gira internacional era parte de una estrategia de apertura económica y diplomática, que incluía visitas a Perú, Colombia y Ecuador además de Brasil. El presidente argentino había defendido la utilidad de sus viajes para atraer inversiones y fortalecer vínculos con líderes afines, pero la coyuntura judicial brasileña establece un límite a sus planes de agenda política.

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