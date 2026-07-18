Política

Las victorias legislativas que logró Milei en el primer semestre y las reformas que impulsará tras el receso invernal

El Gobierno logró avanzar con leyes que llevaban décadas de debate, como la reforma laboral, el acuerdo Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad. El tema prioritario que marcará la segunda mitad del año

Guardar
Google icon
Apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional - Asamblea Legislativa 2025 - Javier Milei
Javier Milei

A principios de año, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei prometió “nueve meses ininterrumpidos de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”. Si bien los libertarios estuvieron muy lejos de tratar los “90 paquetes de reformas estructurales” que prometió el Presidente, el oficialismo cerró un primer semestre positivo en la arena legislativa, con grandes victorias, como la reforma laboral, y bloqueado casi todos los intentos opositores de controlar la agenda.

La principal victoria política de La Libertad Avanza fue la Ley de Modernización Laboral 27.802, sancionada el 27 de febrero tras una sesión maratónica en el Senado y ratificada luego en Diputados. Esta norma, eje central del programa de gobierno, modificó de manera sustancial las reglas del mercado de trabajo.

PUBLICIDAD

La nueva normativa abarató los despidos, introdujo el banco de horas y alivió las cargas empresariales a través de la reducción de aportes y la creación de un fondo de asistencia laboral financiado por los empleadores. Además, la ley eliminó la llamada ultraactividad de los convenios colectivos, priorizando acuerdos por empresa y permitiendo que los convenios sectoriales dejen de tener vigencia si no se renuevan. Otra novedad fue la creación de la figura del trabajador independiente fuera de la ley de contrato laboral, habilitando formas de contratación basadas en servicios puntuales.

Uno de los cambios más debatidos fue la restricción al derecho de huelga en servicios esenciales como salud, educación, transporte, energía y agua, donde ahora debe garantizarse un servicio mínimo del 75%. Para sectores considerados trascendentales, como bancos, minería, industria y comercio electrónico, el piso es del 50%.

PUBLICIDAD

Marcha CGT - Reforma Laboral
Movilización de la CGT contra la reforma laboral

Por otro lado, el Gobierno logró avanzar con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años tras un debate de casi dos décadas. También aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, que le otorgó a las provincias la facultad de establecer criterios propios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares serán preservados, una demanda sostenida por distritos con actividad minera. Mientras la ley original establecía una protección general, la reforma limitó su resguardo a aquellos cuerpos y geoformas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.

En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, que apunta a sacar “los dólares del colchón”, elevó el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. Asimismo modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuyó de 5 años a 3 años. Esta es la normativa que el Gobierno buscará reformar nuevamente en la segunda mitad del año para ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al régimen.

En los últimos dos meses acumuló una seguidilla de victorias con la rectificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la sanción definitiva del acuerdo con un grupo de holdouts (fondos buitres), la media sanción la reforma del régimen de Zonas Frías; de el Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y de la Ley Hojarasca.

El acuerdo comercial UE-Mercosur involucra a más de 700 millones de personas y es fruto de 25 años de negociaciones
El acuerdo comercial UE-Mercosur involucra a más de 700 millones de personas y es fruto de 25 años de negociaciones

Además, tras la sesión del último jueves, el gobierno de Milei acumula más de cien nombramientos judiciales para resolver el profundo problema de juzgados, fiscalías y defensorías vacantes. Según trascendió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques tiene listos otros 300 pliegos que buscarán aprobación del Senado antes de fin de año.

Sin embargo, a pesar de su exitoso primer semestre, el oficialismo acumula una batería de proyectos de gran impacto político y económico para la segunda mitad del año. Sin lugar a dudas, el de mayor importancia para el Poder Ejecutivo será la reforma política, cuyo punto principal es la eliminación de las elecciones primarias (PASO). Paso que los libertarios consideran fundamental para asegurar la reelección del Presidente.

Esta iniciativa no termina de juntar masa críticas entre gobernadores afines y bloques aliados, algo similar a lo que ocurre que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones. Su tratamiento se postergó por cuarta vez y el oficialismo ya trabaja en el borrador número 16.

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA

Después de las vacaciones también llegarán al Congreso una batería de iniciativas anunciadas por Milei para garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria. A la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal se sumarán una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia -prohibir el financiamiento del Tesoro- y un mecanismo de “shutdown”, al estilo norteamericano para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosJavier MileiReforma políticaInocencia fiscalReforma laboralMartín MenemPatricia BullrichÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se reactivó la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo por áreas claves del Estado

La reasignación de organismos como la empresa argentina de soluciones satelitales, el Correo y el Ente Nacional de Comunicaciones expone una disputa por poder y recursos en la Casa Rosada. La preeminencia de la hermana del Presidente sobre los legisladores

Se reactivó la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo por áreas claves del Estado

Una intendenta convocó a Kicillof y Máximo Kirchner a un acto que sacude la sucesión bonaerense

Se trata de Mariel Fernández, de Moreno. La jefa comunal homenajeará a Eva Perón el domingo 26 de julio con una actividad en la que fueron invitados, entre otros, el gobernador y el líder de La Cámpora

Una intendenta convocó a Kicillof y Máximo Kirchner a un acto que sacude la sucesión bonaerense

Inminente publicación del pliego para iniciar la privatización del Belgrano Cargas

Las condiciones para transferir a manos privadas la empresa estatal deberían salir en el Boletín Oficial tras revisiones internas. Las inversiones podrán encuadrarse en el RIGI e incluirán la posibilidad para que una compañía pueda invertir por todas las unidades de negocios

Inminente publicación del pliego para iniciar la privatización del Belgrano Cargas

Milei, el estropicio de las internas y la lección mundialista antes de la final

El Gobierno no logró aprovechar lo básico de un Mundial, que es correr el foco social y mediático. Resurgieron las disputas domésticas. Y el oficialismo no pudo avanzar en el Congreso. Además, quedó enredado en el siempre sensible tema Malvinas y en un comentario de Messi

Milei, el estropicio de las internas y la lección mundialista antes de la final

Operativo reelección: el debate interno que se abrió en el Gobierno y las primeras aproximaciones para 2027

Con el Mundial por llegar a su fin, el oficialismo encarará el tramo incial de la estrategia electoral. Las diferencias sobre los tiempos y las necesidades de la gestión

Operativo reelección: el debate interno que se abrió en el Gobierno y las primeras aproximaciones para 2027

DEPORTES

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B

Impactante speech de un periodista francés: “Argentina es el fútbol, siempre lo supimos y lo volvemos a saber gracias a Messi y Lautaro”

La nueva vida de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que puso en jaque a Argentina y España en el Mundial: “Es un poco difícil”

Di Stéfano, Pizzi, Garnacho y Nico Paz: la lista de jugadores argentinos y españoles que decidieron jugar para la otra selección

Un diseño que pasó a la historia: quién fue el creador del trofeo de la Copa del Mundo

TELESHOW

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa: “Pensé que sería la mamá de mis hijos, fui quedado”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos celebró las nuevas medidas de Reino Unido contra la Guardia Revolucionaria iraní por los reiterados ataques de HAYI

Estados Unidos celebró las nuevas medidas de Reino Unido contra la Guardia Revolucionaria iraní por los reiterados ataques de HAYI

La Corte Suprema endureció las restricciones de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras incumplir medidas cautelares

Crisis en Bolivia: 15 empresas públicas registran pérdidas de más de USD 500 millones

De los “anti-Argentina” a las cábalas para la final del Mundial

Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Irán atacó una segunda central eléctrica y una planta desalinizadora de agua en Kuwait